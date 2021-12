Nominados... a los pecados capitales

Hoy les traigo la edición número 18 de las ternas para buscar a los ganadores de los 7 Pecados Capitales 2021.

Muchos se quedaron en el camino, pues ser tarugo no es pecado capital.

Espero sus votos

Mención honorífica

La mención honorífica se la llevó –redoble de tambores–, por su protagónico en lo que pasó de ser un churrometraje a un largometraje, "El pato de la última cena", de Milo Lozoya, quien por sus pecados, delitos y mentiras está tras las rejas en el Reclusorio Norte.

Avaricia

La del clan de Octavio Romero Oropeza, pues tiene cobrando del erario al menos a: cinco sobrinas, a su hermano, hermana, cuñada y seis primos. La de Miguel Torruco, pues cobra sin hacer nada y hasta presume que hay más turistas a costa de la muerte de más de 300 mil mexicanos. La de Rocío Nahle y su compadre en Dos Bocas... pero ¡que alimentar! Otro de los nominados es Alejandro Esquer, protagonizando la reedición del cortometraje "Las ligas".

Envidia

En este pecado no hubo competencia, se lo llevó AMLO, quien es la envidia de todos los dirigentes mundiales. Así como por la envidia que está despertando su gobierno en el mundo mundial, pues ya arregló la pandemia y ni el tapabocas es obligatorio; crecemos menos que los demás países, pero el gobierno nos dice que vamos requetebien; la delincuencia está peor que nunca, pero nos dicen que no es mentira, sólo es una exageración, y así, ad infinitum, y los mexicanos siguen apoyando su gobierno. Con envidia, y no de la buena, se preguntan ¿cómo le hizo?

Pereza

La de Jorge ´el aviador´ Alcocer, que vive en un eterno letargo criminal. La agenda de Del Mazo, que se la dictan en Palacio Nacional y hasta simula gobernar... ah no, ¡sólo estuvo en el simulador! Así como la del CCE, Consejo Mexicano de Negocios, ABM, Coparmex, Concamin, Concanaco y el Consejo de Empresas Globales, pues bien que lloran y se quejan en privado, pero cuando tienen que alzar la voz ni Pío dicen. La secretaria Delfina Gómez también está nominada porque en Maratón hasta la ignorancia le gana, y Ramírez de la O, por su papel estelar en "El fantasma de Palacio".

Lujuria

En esta edición, trágicamente, tenemos a candidatos que, lejos de poderlos candidatear como lujuriosos en el mejor significado de la palabra, tenemos a presuntos violadores seriales como: Félix Salgado Macedonio, Jorge Romero (el de Irapuato, no el coordinador), Saúl Huerta y Andrés Roemer.

Gula

La de los hermanos Monreal: uno presidente municipal, otro góber y el otro quiere ser presidente. La de Dante Delgado quesque porque con el PRI nunca más le hace el caldo gordo a Morena dividiendo la oposición. Aquí compite Olga Sánchez Cordero, pues traga sapos y sigue sonriendo... el último: no puedo interponer una controversia constitucional por el ´decretazo´. Asimismo Arturo Zaldívar y el sapote que se tragó tras la ideota de ampliar su mandato dos años. Y del libro vaquero, en su edición "El festejo", tenemos candidateado al papá del Checo Pérez, el diputado por Morena, Antonio Pérez, quien olvidando el manual de Carreño decidió ser el primero en morder el pastel de cumpleaños del presidente.

Soberbia

La de López-Gatell al declarar que las protestas de los padres de los niños con cáncer son un "golpe de Estado". La de Claudia Sheinbaum al andar de campaña sin haberse responsabilizado de la tragedia de la Línea 12, que costó 26 vidas. El tercer nominado es Jimmy Pons, de Fonatur, al aventarse en entrevista la siguiente declaración: que él, como muchos mexicanos, prefiere "que los militares construyan y ´entren al quite´ en las obras del gobierno, en lugar de que estén marchando en los cuarteles sin ningún beneficio para la sociedad". La de Víctor Hernández, titular del Seneam, quien pareciera está dirigiendo magistralmente el drama "Terror en la torre de control" del AICM y otros aeropuertos del país, por poner a sus cuates y no a los controladores aéreos expertos.

Ira

Ira tú cómo se llevan Gertz Manero y Santiago Nieto, de tiro por nota... ah no, perdón, por viaje se sacan sus trapitos al sol. Ira la que desatan las senadoras Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán en la 4T. Ira la que despertaron Andrés Atayde, Nora Arias e Israel Betanzos tras ganar nueve alcaldías en la CDMX "el" bastión lopezobradorista. La que creían que le iban a provocar los legisladores de Morena y PT a Lorenzo Córdova y él... se las provocó. La que no sabe manejar Simón Levy.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

