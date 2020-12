Nominados... a los pecados capitales

Hoy les traigo la edición número 17 de las ternas para buscar a los ganadores de los 7 pecados capitales 2020.

Este año, al aglutinar TODOS los pecados capitales, la mención honorífica va para, OBVIO, Hugo López-Gatell, quien no sólo protagonizó todos los pecados, sino que su conducción de la pandemia fue criminal.

Muchos se quedaron en el camino, pues ser tarugo NO es pecado capital.

Espero sus votos.

Gula

Rocío Nahle, miren que comerse parte del presupuesto de Salud y Educación para mandarlo a Dos Bocas, ¡no cualquiera! Por lo que, los aplausos, según ella, que le dieron en la OPEP y el cómo le mintió al presidente pasan a segundo lugar. Octavio Romero también compite, pues no conforme con tener más de 600 mmdp de presupuesto, se "sirvió con la cuchara grande" con el dinero de los trabajadores de Pemex al bajarles el sueldo, quitarles parte de su aguinaldo y hasta pedirles que regresaran el PTU. AMLO y la mamá del Chapo, echando tacos en plena pandemia.

Envidia

La que le quedó a Tatiana Clouthier después de que no le dieron la candidatura de NL. La que sintieron los morenos presididos por Ramírez Cuellar al saber que el PRI ganó las elecciones en Coahuila e Hidalgo. La que les despierta Marcelo Ebrard a sus compañeros de gabinete.

Lujuria

Samuel García, el candidato de MC en NL está nominado al protagonizar el cortometraje "A mi vieja sólo la veo yo"... ooooo por su célebre declaración "para cobrar iba al campo de golf". Ackerman también ha sido nominado por "El presidente es un científico".

Avaricia

Felipa y Pío estelarizaron la nueva versión de "Nosotros los otros López".

Mientras que Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo les siguen muy de cerca con su novela Caín y Abel. El tercer nominado es Zoé Robledo, por arrancarse de lleno para el 24, sin importarle los doctores o los derechohabientes del IMSS en la pandemia.

Soberbia

Gertz Manero está nominado por su papel estelar en el libro vaquero "Acuso a Luis Videgaray por traidor a la Patria", pues si fuera el caso hasta la 4T sería culpable de beneficiarse de la reforma energética. Sólo un soberbio que sabe NO le harán nada, Manuel Bartlett, declara: sin sol NO hay energía eléctrica y sin viento no hay energía eólica. La de Alfonso Durazo, que, tras el ridículo en la SSP, ahora asegura ganará Sonora.

Ira

Este es el pecado más competido. Emilio Lozoya por: "¡ira tú, las pendejadas que dice!" Por la ira contra sus excompañeros que lo corrieron. Anaya, porque nadie peló su libro y porque el PAN está aliándose con sus hoy enemigos, los priistas. Damián Zepeda, por su interpretación tal cual niño héroe, "me bato en redes por mi chanoc, Anaya" y ataco la alianza PRI-PAN. La que desataron en la industria farmacéutica nacional (la van a quebrar) Dulce Maria Sauri y Rubén Moreira, votando a favor de que la 4T compre medicinas en el extranjero sin licitación de por medio. Y la que genera Carlos Salazar, del CCE, por su sumisión ante AMLO.

Pereza

Por su pereza, pero mental, compiten muy cerca: Miguel Barbosa: "si son ricos tienen riesgo, los pobres estamos inmunes". Blanca Jiménez, de Conagua, tras las inundaciones en Tabasco: "aquí les tocó vivir y hay que adaptarse". Olga Sánchez Cordero: "no necesito cubrebocas, tomo nanopartículas".

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.