"No te preocupes, Hugo López-Gatell"

Hugo López-Gatell no dejará la subsecretaría de Salud. Pese al desastre en la conducción de la pandemia por covid19, es claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mantendrá contra viento y marea.

El abogado Javier Coello Trejo encabeza una cruzada jurídica para acusar de "homicidio por omisión" al subsecretario. Ha dicho que recibió más de dos mil adhesiones al encausamiento jurídico de uno de los personajes más duros del antiguo régimen, pero con todas las tablas para algo serio.

El pasado 27 de enero el presidente López Obrador dedicó unos 10 minutos a la defensa de López-Gatell. Incluso lo invitó al día siguiente a la conferencia en Palacio Nacional.

"Creo que no sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio; no se toma en cuenta que en los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo", argumentó el presidente de México.

"Es producto del rencor, del odio y de la politiquería, con todo respeto", respondió López Obrador cuando le recordaron que los denunciantes son familiares de víctimas.

"Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. No es nada más de que ahí el doctor Hugo, ¿no? No, no. Es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el COVID. Y ahí están los resultados. ¿Queremos ver los resultados?", expuso el mandatario.

Luego, en el paroxismo, incluso habló de cómo la viruela fue una enfermedad traída por los españoles a tierras mexicanas y que a causa de ello pasó de 14 millones de habitantes a la mitad, por lo que cuestionó que si bien heredaron universidades, pero "¿y el ser humano?"

La vergüenza es para Jorge Alcocer porque como secretario de Salud es un cero a la izquierda. Lástima de trayectoria, el médico la tiró a la basura en aras de dejar que el presidente López Obrador dé todo el poder a López-Gatell quien, no olvidemos, llegó a organizar golpes mediáticos contra su jefe en un acto de traición. Si no, cómo llamar a eso.

En cambio, en el mundo sobran las muestras de cómo los errores en la conducción de la pandemia sí se castigan. Escocia, Nueva Zelanda, Paraguay, Jordania, Reino Unido, Guatemala, Perú, Canadá, Argentina...

Durante una reunión en marzo de 2021, frente al presidente de Paraguay, Mario Abdó Benítez, Julio Mazzoleni renunció al cargo. "Esta proposición surgió ante la situación en que se encuentra el sistema de salud del Paraguay y la necesidad de realizar una restauración a fin de buscar nuevas estrategias y políticas para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19", dijo Mazzoleni.

En junio de 2021, Matt Hancock renunció al cargo de secretario de Salud , tras un escándalo al admitir que rompió las reglas confinamiento y proximidad que el gobierno inglés había impuesto a causa de la pandemia por covid, durante una supuesta aventura con una asistente.

El jefe de Matt Hancock, el primer ministro Boris Johnson, lo defendió. Pero fue insostenible y se fue del cargo. Ahora mismo Johnson está en el ojo del huracán porque se confirmó que hubo una fiesta en Downing Street, justo en la etapa de estricto confinamiento. El riesgo de destitución sigue latente.

En septiembre de 2021, Amelia Flores renunció al ministerio de Salud del gobierno de Guatemala, luego de semanas de manifestaciones en contra del presidente Alejandro Giammattei, cuyo eje de las protestas era... el manejo de la pandemia y el colapso de la red hospitalaria.

En febrero de 2021 la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, renunció en medio de una tormenta política tras la denuncia de que el expresidente peruano Martín Vizcarra fue vacunado contra COVID-19 meses antes de empezar la inmunización en el país.

En enero de 2021, funcionarios de la provincia de Alberta renunciaron forzados porque su propio jefe, el primer ministro Jason Kenney, se los pidió. ¿Qué había sucedido? Se fueron de vacaciones pese a la alerta emitida por el gobierno para evitar que la ciudadanía saliera del país en esa temporada... derivado del confinamiento obligado por la pandemia de covid19.

En febrero de 2021, el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, presentó su carta de renuncia a su cargo por solicitud del presidente Alberto Fernández. ¿Qué sucedió? Los medios revelaron que allegados suyos se habían vacunado contra la COVID-19 en su despacho, sin necesidad de solicitar turno como los demás argentinos. "Respondiendo a su expreso pedido, le presento mi renuncia al cargo de ministro de Salud", escribió González García.

En marzo de 2021, el director y cuatro funcionarios de un hospital público de Salt, cerca de Amán, fueron detenidos tras la muerte de siete enfermos de covid-19 por fallas en el suministro de oxígeno. El fiscal de Salt ordenó su captura al menos por una semana, para fines de la investigación y determinar las responsabilidades, precisó en su momento la Fiscalía General de Amán en un comunicado.

En abril de 2020, Catherine Calderwood, jefa médica en Escocia, presentó su renuncia al cargo después que se hiciera público que había desobedecido su propia instrucción de cumplir la orden de aislamiento en casa para mitigar la propagación del coronavirus.

Estos son algunos de los casos más conocidos, pero que reflejan que cuando hay un poco de pudor y se aplica la ley no hay impunidad.

En México se aplica aquella frase de 2013 que le dijo Enrique Peña Nieto a su secretaria de Desarrollo Social: "No te preocupes Rosario". Porque sigue sin haber pudor y prevalece la impunidad.

Punto y aparte. En la Ciudad de México hay hoyos negros donde no entra la policía. Y ya lo vimos en El Rosario, donde murieron policías que hacían labor de inteligencia por temas relacionados al narco. Pero hay más, aunque no se quieran ver...

Punto final. La compra de Banamex será un duelo de titanes. Será entre mexicanos. No lo perdamos de vista.

