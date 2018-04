En las grandes ciudades, en los poblados más apartados y en las comunidades ubicadas al interior de cualquier país, la violencia se ha vuelto una constante a la que, por desgracia, debemos habituarnos y aprender a vivir con ella a la puerta de nuestro hogar, ya que la incapacidad, tolerancia y colusión de las autoridades mexicanas es brutal con el crimen organizado, que la sociedad mexicana está al acecho e indefensión de la violencia.

Aquellos días en los que podíamos salir confiados a caminar en los parques, jardines y el resto de la vía pública, están siendo ensombrecidos por las diversas expresiones violentas que van permeando a la sociedad y cauterizan nuestro entorno, resultando en un tejido social semidestruido y en vías de su improbable recuperación, dirían los más apasionados.

Ya es difícil toparse con alguna persona en nuestro México que no haya sufrido la violencia en carne propia, ya sea directa o indirectamente.

La escalada de violencia que se suscita en este o en cualquier otro país, puede entenderse como el resultado de ausencia de responsabilidad y corresponsabilidad del individuo por su entorno, así como de la pérdida de valores de la base de la sociedad que es la familia y, por ende, una sinrazón de libertinaje que pone en jaque el tejido social que con tanto esfuerzo se construye por generaciones.

Cúpulas de poder carcomidas por el crimen organizado, una democracia tambaleante, víctima de la embestida de la violencia repartida por todos lados, zonas hostiles, ejecuciones, secuestros, impunidad y corrupción, son los constantes boquetes por donde se cuela el miedo en la vida familiar.

En suma, la turbación se ha vuelto ya una forma de vida, siendo el narcotráfico un factor determinante en la estabilidad nacional, que no se doblega a pesar que cada descarga hiere a la sociedad, transformado el crimen en una nueva realidad, donde la muerte anda a caballo desbocado.

Una realidad que es imposible ignorar

La estela dejada por los hombres de la hierba, por los capos de la bala y el terror, por los señores que someten a las ciudades, zarandean las voluntades, arrinconan con la mirada en espacios abiertos con la violencia desconcertante que practican.

La violencia y el miedo que produce, una realidad que viven miles de pueblos de Hispanoamérica, pero que millones de personas buscan expulsar los demonios que han invadido su territorio y que se empeñan en clausurar el paraíso de tan noble y sufrida tierra como la nuestra, la mexicana.

Nuestra labor será reconocer nuestras limitantes con la finalidad de definir mejor el futuro para extirpar estos tiempos violentos.

Lo afirmo categóricamente, hay que detener la descomposición social, antes de que sean los delincuentes quienes comiencen a gobernar... si es que no lo han hecho ya.

La sonrisa anarquista de Fo

"Las malas lenguas" (Océano) de Juan Domingo Argüelles. Las malas lenguas es un irónico y mordaz recorrido por varios errores comunes que circulan en libros, periódicos, revistas e internet. Son efectos de lo políticamente correcto, los extranjerismos mal adaptados, el "lenguaje incluyente" y las malas traducciones, que han hecho de nuestra lengua un verdadero desastre.

En esta obra, Juan Domingo Argüelles repasa las redundancias, los errores de conjugación, la mala pronunciación, la falta de concordancia y otros deslices que cometemos tanto hablantes cultos como los de menor escolarización. Además, hace una fuerte crítica a las instituciones encargadas de normar la lengua que resultan retrógradas y poco competentes, ofrecen malas definiciones y omiten del diccionario entradas necesarias y muy usadas en México y América Latina.

Un libro para evitar las barbaridades que decimos y escribimos en español.

Juan Domingo Argüelles nació en Chetumal, Quintana Roo. Realizó estudios de Letras Hispánicas en la UNAM. Es ensayista, crítico literario y editor. Dirige IBERO. Revista de la Universidad Iberoamericana y es columnista en diversas publicaciones periódicas. Con Océano ha publicado Ustedes que leen (2006), Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura (2008), La letra muerta (2010), Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes (2011), e Historias de lecturas y lectores (2013). También es responsable de los libros antológicos Dos siglos de poesía mexicana (2001 y 2009), Antología general de la poesía mexicana. De la época prehispánica a nuestros días (2012), Poesía del México actual. De la segunda mitad del siglo XX a nuestros días (2014) y Breve antología de poesía mexicana impúdica, procaz, satírica y burlesca (2014).

"Las afueras" (Anagrama) de Luis Goytisolo. Recuperamos el debut narrativo de Luis Goytisolo, ganador del Premio Biblioteca Breve en su primera convocatoria en 1958 y capaz de generar controversia y cosechar grandes elogios de los críticos más perspicaces.

Las afueras es una propuesta osada y radical que, entre otras cosas, plantea los límites de lo que podemos considerar una novela. Está compuesta por siete relatos, siete episodios protagonizados por personajes diferentes y en apariencia inconexos, pero unidos por el espacio y el tiempo: una ciudad que con toda probabilidad es Barcelona y sus alrededores, en una época que corresponde a la posguerra en que el libro fue escrito.

A través de estas historias se entrecruzan las clases trabajadoras y la burguesía acomodada: un señorito que ha hecho la guerra y pasa sus días ociosos en una finca; un niño retraído y triste del que cuidan sus abuelos; un hombre acomodado que sale de juerga con un amigo y se encuentra con quien fue su asistente durante la guerra; una pareja de ancianos que vive sin apenas medios en un pequeño piso; un peón y su mujer provenientes de la emigración, y un joven universitario con el futuro por delante... A través de estos personajes y estos relatos, Goytisolo construyó un potente e innovador artefacto novelístico que habla de la periferia, la marginación, la soledad y las injusticias sociales, con el que inició una carrera literaria marcada por el empeño constante de expandir las formas novelísticas y experimentar con ellas.

Leído hoy, Las afueras mantiene toda la fuerza que ya supieron detectar los críticos que en su época celebraron su ambición y sus logros.

Luis Goytisolo (Barcelona, 1935) ganó el Premio Biblioteca Breve con su primera novela, Las afueras. Entre sus muchos títulos destaca su obra magna, Antagonía. Anagrama publicó en 2012 por primera vez en un solo tomo los cuatro volúmenes que la componen (Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La cólera de Aquiles y Teoría del conocimiento), y su recepción crítica lo ha consagrado como un autor fundamental del siglo XX.

"Entre ellos" (Anagrama) de Richard Ford. Richard Ford ha hecho su contribución a la «Gran Novela Americana» con los cuatro excelentes libros del ciclo protagonizado por Frank Bascombe –todos editados por Anagrama–, uno de los más ambiciosos frescos literarios construidos con el empeño de atrapar el alma y el pulso de Estados Unidos. Si en esos y otros libros utiliza la ficción, en este narra una historia real, la de sus padres. Pero el tema de fondo y la ambición siguen siendo los mismos: el autor parte de su propia vida y la de su familia para indagar en la esencia de América. Y, tirando de ese relato personal, logra un portentoso ejercicio de prestidigitación literaria: hacer que una historia cotidiana e íntima, hecha de detalles que en otras manos podrían resultar anodinos, se transforme en una poderosa narración de validez universal.

El libro se compone de dos textos escritos con treinta y cinco años de diferencia. El segundo, dedicado a su madre, ya se había publicado en 1986 de forma autónoma. El primero, centrado en la figura de su padre, es reciente y rigurosamente inédito. ¿Qué historias se nos relatan en este volumen? Las de dos jóvenes de Arkansas, en el corazón de la América profunda: Parker y Edna, que se casan en 1928 y tienen un hijo –el autor– en 1944. La historia de un hombre de carácter bondadoso que se gana la vida como viajante de comercio, pasa mucho tiempo en la carretera, fuera de casa, y muere de un ataque al corazón cuando Ford tiene solo dieciséis años. La historia de una chica con un pasado complicado y un secreto, que quedó viuda a los cuarenta y tuvo que mantener a su hijo...

Dos textos bellísimos que evocan la infancia del escritor y las vidas de sus padres, unas vidas que podrían haber sido pasto del olvido como tantas otras, pero que la fuerza de la literatura rescata y convierte en piezas esenciales del universo literario de Richard Ford.

Richard Ford (1944, Jackson, Mississippi) es Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016 y ha publicado seis novelas –Un trozo de mi corazón, La última oportunidad, Incendios y la trilogía protagonizada por Frank Bascombe: El periodista deportivo, El Día de la Independencia (premios Pulitzer y PEN/Faulkner) y Acción de Gracias–, tres libros de narraciones cortas y largas –Rock Springs, De mujeres con hombres y Pecados sin cuento–, y el breve libro memorialístico Mi madre, editados todos ellos en Anagrama, que le han confirmado como uno de los mejores escritores norteamericanos de su generación.

"El camino del lobo" (Océano) de Jordan Belfort. La persuasión es tu mejor arma: es la clave para vender tus productos o servicios, para cerrar tratos y para destacar entre los demás y defender tus intereses.

Jordan Belfort no solo ha dominado el método para persuadir a los demás; como consultor profesional, el célebre Lobo de Wall Street también ha instruido a cientos de personas en los pasos a seguir para convertirse en un negociador exitoso, tanto en el ámbito de la carrera como en el de la vida diaria.

Ahora, Belfort comparte por primera vez con una nueva generación de lectores el sistema que usó para llegar a la cima. El camino del Lobo tiene las claves para recuperarte de los malos años, desatar el poder de la persuasión, cerrar todos tus tratos importantes y convertirte en una estrella de la comunicación y la negociación.

Jordan Belfort. Consultor para una cincuentena de grandes firmas de negocios, sus ideas han sido publicadas en diarios y revistas como The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, The Times, Herald Tribune, Le Monde, Corriere della Sera, Forbes, BusinessWeek, Paris Match y Rolling Stone. Además, sus dos libros autobiográficos se han convertido en grandes éxitos de venta, con traducciones a 18 lenguas y presencia en más de cuarenta países.

"La vida de Jesús. Una historia gráfica" (Origen) de Ben Alex y José Pérez Montero. Se trata de una obra gráfica que narra las escenas más relevantes en la vida y pasión de Jesucristo en la tierra. Una obra que disfrutarán niños y adultos, con ilustraciones cautivantes que los ayudará a profundizar en la vida del personaje que cambió la historia de la humanidad.

Con coloridas gráficas que dan vida a las acciones más destacadas de la historia narrada. La vida de Jesús es un ejemplar coleccionable aún para aquellos que gustan de las buenas historietas, pero que jamás leerían un libro sobre la vida de Jesucristo en la tierra.

Basado primordialmente en las Sagradas Escrituras, esta historia gráfica de la vida de Jesús, contiene los siguientes ejes temáticos del relato bíblico: Nacimiento y bautismo; El ministerio; Los milagros; Las enseñanzas; Las relaciones y el perdón; El discipulado en acción; El precio del amor verdadero; y La muerte y la resurrección.

La vida de Jesús es una obra dibujada por el exitoso José Pérez Montero, ilustrador y pintor galardonado con más de 70 libros, conocido por sus ilustraciones de libros para niños y jóvenes que se publicaron en más de 40 países. Ganador de varios premios entre ellos recibió el Premio de Literatura Cristiana. Escrita por Ben Alex, galardonado autor con más de 40 títulos, que van desde libros cristianos para niños, hasta biografías, libros inspiracionales y de espiritualidad para adultos. Ganador de la Medalla de Oro de C.S. Lewis como mejor libro cristiano para niños.