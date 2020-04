No, no son Fake: Derbez

El actor y comediante Eugenio Derbez, difundió un video en su red social, en el que solicitó ayuda para el Hospital Regional 20 del IMSS en Tijuana, esto después de recibir información de un amigo médico que trabaja y vive en esa ciudad y tiene conocimiento de la situación en que se encuentran los nosocomios de la localidad. La información fue negada por la delegada de la institución en Baja California mediante un video, acusando al actor de ser un provocador...

"Amanecí hoy con una llamada de un amigo que es médico que trabaja en una de las clínicas del IMSS en Tijuana, me hizo un llamado desesperado, él acaba de publicar una carta en Facebook y yo lo quiero ayudar", comienza el primer video de Derbez.

El mensaje que atribuyó a su amigo Faustino Ruvalcaba asegura que, en dicha entidad, no se cuenta con el equipo y material para protegerse.

Obviamente el mensaje tuvo un fuerte impacto y corrió como reguero de pólvora, sobre todo en mensajería instantánea -Wathatsapp-, así como en redes sociales.

Y tras varias horas en que el mensaje fuera replicado, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California -así se llama-, y San Luis Río Colorado, Sonora, Desiree Sagarnaga Durante, utilizó su red social para negar los señalamientos:

"Son las 11:15 pm y estoy terminando una jornada de más de 18 horas en @IMSS_BC, pero antes de irme tengo que mandar el siguiente mensaje al señor @EugenioDerbez...".

"Hola, señor Derbez. Tengo un mensaje para usted: su información es falsa. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje, me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que lo necesitan. Le agradezco el interés, pero debe saber en primer lugar que en el instituto no labora actualmente, ningún doctor con el nombre que usted refiere; en segundo, decirle que, en todas las unidades del Instituto en Baja California, se cuentan con los insumos de protección personal necesarios para esta contingencia", aseguró Sagarnaga

Y lo más duro fue el tono usado. La funcionaria cumplió ordenes de la superioridad.

Eso sí, la señora invitó al actor a hacer una visita para mostrarle el equipo de protección.

Tras la "aclaración", las redes sociales se lanzaron como marabunta a criticar a Derbez; lo denostaron como mentiroso, pusieron a su imagen un FALSO, por lo cual el comediante se defendió y lanzó un segundo video, en el que asegura que su información es real.

"Son las 2:30 de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores allá en la clínica, y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad, si hay órdenes de que digan lo contrario, ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír, no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie".

"Lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar, pero que digan que estoy mintiendo, se me hace muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo, que en tratar de salvar una vida. Es todo, no quiero hablar más del tema", finalizó Eugenio Derbez.

Horas después, la mañana del lunes, Faustino Ruvalcaba fue entrevistado vía telefónica por Adela Micha en su programa radial Me lo dijo Adela, donde negó que el escrito que comenzó la situación en la que se vio comprometida la credibilidad de Derbez, sea de su autoría, pero avaló gran parte de lo que se menciona en el mismo.

"Efectivamente (no tenemos insumos suficientes), el problema es que se agotaron los insumos, no es que no se quieran comprar, ya gente nos quiere ayudar y están amarrados de las manos", señaló Ruvalcaba.

"Eugenio tiene en sus manos varios videos y comenta que cómo es posible estar negando todo esto (la situación que pasa en los hospitales)", continuó antes de romper en llanto.

Finalmente, el médico compartió una dirección en Tijuana donde se pueden hacer donaciones de insumos hospitalarios, y aseguró no tener miedo de hablar.

"El equipo es insuficiente, ya nos rebasó esta situación, las mascarillas no son suficientes", finalizó al respecto.

Aquí la entrevista que hizo Adela al Dr. Ruvalcaba en #ElHeraldoRadio...

Y gracias a ello la ayuda empezó a fluir.

"Están cayendo como moscas...".

Más tarde, el gobernador Jaime Bonilla le dio la razón al comediante y culpó a la delegación de IMSS de realizar un deficiente trabajo: "Los médicos", dijo, "están cayendo como moscas".

Y al referirse en concreto al video de Derbez sobre las carencias en el Hospital, advirtió que "no se puede tapar el Sol con un dedo, hay imprecisiones, (la Doctora) leyó lo que le mandaron, pero en el fondo es cierto pues el IMSS no se pone las pilas".

¡Durísimo!

¡Le salió a la delegada el tiro por la culata!

Bonilla la acusó incluso de estar ausente en las reuniones de coordinación para atender la pandemia.

Y en un tuit agradeció a Eugenio Derbez la ayuda proporcionada.

"Hay que decir las cosas como son o el pueblo se nos lo va a cobrar" comentó Bonilla Valdez. @Jaime_BonillaV

Estamos totalmente comprometidos con cumplir con nuestra responsabilidad y hacer lo que nos toca. Sólo unidos saldremos adelante. Gracias @EugenioDerbez, por tu preocupación y apoyo en este reto que enfrentamos todos.

Derbez le respondió:

@EugenioDerbez

¡Gracias Sr Gobernador @Jaime_BonillaV por su transparencia y por buscar mejorar las condiciones del personal y pacientes de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana!

Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable.

A partir de ahí surgieron muchos vídeos de médicos y enfermeras para respaldar la denuncia que compartió Derbez.

Ante ello, el director del IMSS Zoé Robledo envió personal a BC para realizar una inspección.

- ¿Qué le responde al Gobernador Bonilla?, se le preguntó. (Reforma).

- "No le respondo nada, yo hablé con él y tengo todo el tiempo comunicación con los gobernadores, las cosas en política nunca deben de resolverse en los medios de comunicación", dijo.

Reconoció como necesario elevar el nivel de cuidados.

En tanto, Hugo López-Gatell, que todo responde le dijo al Gober que exageró: "es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira".

Ahí hubiera terminado el asunto, una disculpa quizá del IMSS o de su delegada a Derbez y vamos adelante, pero el asunto llegó a la mañanera, y el fuego reavivó.

El presidente aprovechó la mañanera del martes 14 para criticar -por enésima vez-, a a sus adversarios, y de pasó a Derbez, Thalia. y a Chicharito. No le dijo nada a su amigo el Gobernador de Baja California, nos hubiera gustado que lo hiciera.

Entonces lo que necesitan -dijo- es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor. De ahí que últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte (se refiere al Chicharito) para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno, me sigue cayendo bien, porque no opinaba; mientras otros, incluso con menos cualidades deportivas, opinaban en lo político, este se había mantenido con mucha prudencia.

Pero, bueno, un deportista...

- ¿Quién?, le pregunta...

Y responde con un "Ahí se los dejo de tarea. Luego, una artista conocidísima, conocidísima, muy respetable...".

- ¿Quién?, le vuelven a cuestionar... (Se refiere a Thalia sin mencionarla).

Se los dejo también de tarea- señaló-, yo estoy nada más dando los elementos generales.... Y ahora un comediante también muy conocido, con talento, que es, pues no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia general.

El presidente no se atrevió a dar nombres, pero los dibujo bien...

Y aprovechando las críticas lanzó su iniciativa que trae desde hace meses para adelantar

la fecha, que la revocación del mandato. E incluso ofreció enviar una iniciativa de ley para cambiar la Constitución...

Le dijeron que no, incluso el mismo Ricardo Monreal, dijo que no hay condiciones ni tiempo.

Fue un acto desesperado del jefe del ejecutivo federal.

El Presidente sabe que la única forma de salvar su barco -Morena- de aquí al 21 es meterse en la boleta...

La encuesta de El Financiero coloca a su partido con un 18%, él trae todavía números altos.

El quid es que desde anteayer a las 17 horas funcionarios de Morena y aliados promovieron en redes la campaña #ElPuebloManda, con la que pretenden darle vida a un difunto.

El Presidente está inquieto, debe serenarse... Si quiere hacer algo positivo más allá de la crisis es hablar con el papa Francisco que ayer puso en marcha un grupo inédito. Mandó crear una task-force para enfrentar el post covid-19.

