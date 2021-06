"No me voy a amparar al fuero de la gubernatura"

"Voy a terminar mi proceso judicial, y la verdad es que no tiene mucha ciencia, podemos terminarlo antes de que empiece la gubernatura y ya terminar con esa pesadilla, con esa persecución, porque fue una persecución", así me dijo Maru Campos, quien será la primera mujer en gobernar Chihuahua.

Maru, aunque enfrentó una muy ruda persecución política por parte de Javier Corral, actual gobernador del estado y quien además también milita en el PAN, no sólo logró ganar, sino que lo hizo con más de 10 puntos de ventaja sobre su oponente más cercano, Juan Carlos Loera, de Morena.

"Fue violencia de género y persecución política, utilizaron instituciones como la Fiscalía General del Estado para promover fobias personales y electorales".

LM.- ¿En algún momento pensaste tirar la toalla?

MC.- ¡No! Qué gobernadora hubiese querido ser si no aguantaba esta ma***za, pero sí hubo momentos de mucho llanto y desesperación y de coraje, mucho coraje.

LM.- ¿Perseguirás a Javier Corral?

MC.- No es mi prioridad ni perseguirlo ni hacerle ningún daño, mi prioridad es trabajar con los chihuahuenses. Las prioridades son las finanzas, la reactivación económica, el tema de la salud y, sobre todo, la seguridad pública. Sería un despropósito por parte de una servidora dedicarme a perseguir al gobernador cuando hay tantas cosas por hacer.

Diría mi abuela: ¡cachetada con guante blanco! pero aún hay más...

MC.- Sobre todo hay que cuidar las instituciones, Lourdes, que esto no le suceda a otras personas. Esto, Maru lo pudo poner en alto y pudo alzar la voz, pero porque soy una servidora pública, pero cuántos antes de Maru y cuántos después de Maru. Obviamente llegando yo, ninguno más.

LM.- En enero te pregunté, ¿de ganar invitarías a Gustavo Madero? Y me dijiste que sí. ¿Sigues puesta?

MC.- Sí, lo que pasa es que el senador Madero ha estado diciendo pues que no a la corrupción y no al duartismo, refiriéndose a una servidora, así que no creo que quisiese colaborar en un gobierno que él dice que es duartista, ¿no?

[¡Qué elegancia la de Francia la que esta mujer, esta política, está demostrando! ¿O no?]

LM.- No todas las encuestas te daban por ganadora. ¿Qué pasó?, pues ganaste ampliamente?

MC.- Internamente en el equipo ya lo sabíamos. Lo que pasó fue que estaba muy sobrevalorada la participación en Ciudad Juárez, estaba en 55% cuando realmente la votación no pasó del 30%, entonces ahí pues se jugaba toda la diferencia.

LM.- ¿Gabinete paritario?

MC.- Más que en la paridad creo en la capacidad, y creo que las mujeres que tengan capacidad para desarrollar temas importantes en gobierno del estado probablemente serían siete o 10.

LM.- Estás a 60 días de asumir como gobernadora, la primera mujer gobernadora de Chihuahua. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?

MC.- Como una gobernadora cercana que estuvo in situ con los chihuahuenses en sus municipios, en sus comunidades, haciendo que las cosas sucedieran y que no estuvo detrás de un escritorio.

La más votada

Qué tal, que Margarita Zavala fue, como mujer, la diputada federal más votada de todo el país, con casi 110 mil votos. Sólo estuvo por debajo de Luis Alberto Mendoza, diputado por el D15 federal en Benito Juárez, del PAN, con casi 170 mil votos. Y eso que Felipe Calderón no pudo votar por tener coronavirus. Enhorabuena para ella, y a él mis mejores deseos de que pronto recupere la salud.

Sorpresas

En la casilla que corresponde al anterior del domicilio del presidente López Obrador, en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía de Tlalpan, perdió Morena, y aunque les cueste creerlo, los vecinos votaron dos a uno por Acción Nacional. ¡Ouch!

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

