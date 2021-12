No le pregunte a su legislador

La jurisprudencia constitucional I.4o.A. J/95 aborda el vínculo entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, en los siguientes términos:

"El derecho de petición consagrado en el artículo 8o constitucional implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por su parte, el artículo 6o de la propia Constitución Federal establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad".

Sin embargo, el derecho de petición es —en términos generales— poco conocido por los gobernados. Y ni hablar de los servidores públicos, a pesar de que la Constitución federal hace referencia a él en los artículos 8o y 35 en su fracción V.

Un pretexto recurrente para no otorgar el derecho de acceso a la información es que los solicitantes formulan sus requerimientos en forma de preguntas, lo que a juicio de algunos sujetos obligados —como es el caso de la Secretaría General de Gobierno del estado de Yucatán— es razón suficiente para no atenderlas debidamente.

Una persona solicitante preguntó: ¿Cuántos intentos de fuga y fugas se registraron en los Centros de Reinserción Social Varonil y Femenil de Yucatán en los años 2018 a 2021?

La respuesta de la Secretaría General de Gobierno fue que "de la información peticionada, se advierte que no requirió la consulta o reproducción de documentación alguna; por el contrario, realizó una serie de cuestionamientos mediante los cuales espera un pronunciamiento por parte de este sujeto obligado, lo cual, al no estar previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta no ser materia de acceso; lo cual se traduce en la improcedencia de la solicitud".

Dicha respuesta prueba el desconocimiento de ese sujeto obligado respecto del vínculo entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, así como su nula voluntad para actuar conforme al principio de máxima publicidad.

Algo similar —y más preocupante aún— ocurre con los legisladores, pues es lógico que debieran conocer y acatar el marco jurídico que los rige, en razón de que las normas jurídicas son su herramienta fundamental de trabajo.

Le pregunto a la diputada Patricia Armendáriz Guerra en relación al monto de los subsidios que el gobierno federal realizó a las empresas generadoras de energía eléctrica entre enero de 2015 y octubre de 2021, en razón de que fue ella quien afirmó tal cosa en entrevista con el periodista Fernando del Collado.

Pero como el derecho de petición no es un asunto que la legisladora relacione con su deber de rendir cuentas, la respuesta a mi solicitud ocurre a través del enlace de Transparencia del grupo parlamentario de Morena, José Luis Suárez Sánchez, quien señala que "después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos que obran bajo este sujeto responsable en la actual legislatura, se informa que, lo solicitado por el particular, no obra en los archivos de este sujeto responsable, en razón de que no deriva, emana o proviene del ámbito de sus atribuciones".

En el mismo tenor, le solicito a la diputada Andrea Chávez Treviño me informe cuál es el procedimiento que utilizará el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar el robo de identidad a los jóvenes de 18 años que, con ese pretexto, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, en razón de que la legisladora anduvo difundiendo en sus redes sociales tal barbaridad.

De nueva cuenta, en enlace de Transparencia del grupo parlamentario de Morena cita como fundamento un recurso de revisión y dice: "cuando los particulares manifiesten claramente la intención de obtener un pronunciamiento, deberá señalarse que la Ley Federal de Transparencia no garantiza el derecho a obtener pronunciamiento de autoridades", con lo cual pone en claro que la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia relativa al derecho de petición quedan subordinadas a las leyes secundarias y a resoluciones cuya argumentación resulta atentatoria del derecho humano de petición.

