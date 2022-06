No le entiendo al vecino II

Al final de los años setentas (sí, del siglo pasado) e inicio de la década de ochentas la oferta televisiva en la provincia veracruzana no era amplia. En el canal 2 se veía el noticiero, las novelas y pocas cosas más. El canal 5 era el de las caricaturas y las series de policías estadounidenses. Se oían rumores de que en el DF existía el canal 9, además de otro con el número 4, y que el 13 tenía señal legible. Los interesados en los asuntos políticos del país recurrían entonces a sus periódicos favoritos y a revistas nacionales o locales.

En esa época era común la conversación etílica-nocturna sobre las mentiras de Zabludovsky. Siempre aparecía un internacionalista que confrontaba lo terrible de las policías mexicanas con lo celestial de las cortes y policías de Estados Unidos. Su percepción sobre la condición mexicana se originaba en la tele, la prensa y su experiencia de vida. Su fuente sobre el sistema penal vecino eran las aventuras de Starsky y Hutch, Kojak y los Ángeles de Charlie (no los azules). No le creía nada al canal 2, pero sí al canal 5.

Esos tertulianos setenteros fueron quizá el precursor del "El Flanagan" de Héctor Suárez, que se quejaba de lo feo de México comparado con lo bonito de Inglaterra: "¿y tú conoces Londres?"..."No, pero veo fotos".

Todo eso parece lejos, pero hoy mismo el soft power estadounidense sigue proyectando a través de sus películas y demás productos culturales la idea de un sistema judicial efectivo. En años más recientes el "efecto CSI", llamado así por la serie de televisión, nos lo demuestra.

Últimamente, desde la casa del vecino hemos visto noticias relacionadas con incidentes de aparente discriminación y abuso policial contra miembros de alguna minoría étnica. Todo eso podría parecer nuevo, pero el caso de Rodney King y los disturbios de Los Ángeles al inicio de los años 90 demuestra lo contrario.

La coexistencia indistinguible entre percepciones y datos aislados es, a tiempos, nuestro filtro para explicar al vecino. Con estos "lentes" nos pusimos a seguir la tragedia en la escuela de Uvalde, TX. Como consecuencia, resultó frecuente la conclusión de que la decisión policial de no entrar a la primaria a enfrentarse con el asesino fue una expresión de racismo. "No rescataron a los niños porque eran mexicanos" ha sido un comentario que he recibido ya en varias ocasiones, a raíz de una columna firmada por yours truly hace unos días. Esta conclusión es un home run con casa llena: resuelve el misterio, mantiene la idea de la eficiencia policial, sumamos el tema de la discriminación y sentimos más empatía por las víctimas al verlas como mexicanas.

Pero, en este caso, las víctimas no eran mexicanas sino de ascendencia mexicana, que no es necesariamente lo mismo. Los mexicoamericanos son la población mayoría en el sur de Texas y ello se observa hasta en la composición de las policías. Los niños y los policías pertenecían al mismo grupo. Incluso, una de las maestras asesinadas era la esposa de uno de los policías que llegaron a la escuela. Si la discriminación fue el motivo de esa omisión policial, entonces estaríamos pensando que policías mexicoamericanos no quisieron rescatar a víctimas mexicoamericanas como un acto de discriminación por ser sus parientes, sus iguales, o algo así, y que tal cosa no tiene consecuencias legales. Está difícil. La teoría está ponchada.

En nuestra defensa, entender la discriminación y los aspectos sociales ajenos no es cosa fácil para ninguna comunidad. Muestra de ello es lo complejo que ha resultado para los propios vecinos distinguir plenamente los incidentes de discriminación que pueden ocurrir en su casa. En Estados Unidos no existe una definición legal única sobre lo que es un crimen motivado por el odio. Cada estado tiene su definición -o ninguna- además de la incluida en la legislación federal. A esto, se le suma la dificultad ya experimentada para distinguir con totalidad a los agresores y a las víctimas. Cuando la inmensamente cosmopolita ciudad de Nueva York realizó sus primeros intentos para identificar el problema de la discriminación y la violencia, diseñó una clasificación de los incidentes según fueran cometidos por odio motivado, entre otras cosas, por la orientación sexual, la religión, o el grupo étnico de las víctimas. Se distinguió, para este último rubro, a los hispanos como uno de los grupos a tomar en cuenta. Pero, en ese cajón de sastre hispano metieron a centroamericanos, mexicanos, mexicoamericanos, algunos caribeños y todo lo que hablara español, principalmente, bajo la idea de que esa diversidad era, de alguna manera, presidida por una identidad suficientemente común. Obviamente esto era impreciso. Incidentes de discriminación ocurren entre hispanos toda vez que hay multiplicidad de nacionalidades, culturas y necesidades además de intereses en oposición.

Tal confusión evidencia que, así como nosotros no le entendemos al vecino, a veces ellos tampoco nos ven con mucha claridad. En medio de estas confusiones la interpretación de eventos o cuestiones legales no es fácil. Lo seguimos comentando en la columna que sigue.

Las referencias beisboleras y la coyuntura actual son mera coincidencia.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.