No le entiendo al vecino I

El vecino habla inglés; nosotros no. El vecino es rico, influyente y destino real o imaginario para muchos mexicanos. No cabe duda de la importancia que tiene aprender a hablar como ellos.

Sin embargo, a veces ocurre que aunque hemos aprendido el idioma y ya estamos entendiendo lo que dicen, no necesariamente estamos entendiendo lo que dicen.

El idioma y el contexto de la sociedad donde se habla son cosas distintas. Es muy común escuchar chistes extranjeros que no se entienden, quedarnos a medias en alguna frase, o por el contrario, recibir mensajes que nunca se mandaron.

Anécdotas de este tipo hay suficientes para un capítulo en los libros de historia de la secundaria, pero creo que el ejemplo más claro y tradicional sobre confusiones al momento de escuchar lo que el vecino dice es la famosa expresión del backyard. México visto, según nosotros, como el patio trasero de Estados Unidos.

Hace algunos años, en una reunión con autoridades y abogados estadounidenses en una representación mexicana, la conversación se estaba desarrollando de manera fluida sobre los temas de interés común. Uno de los vecinos asistentes, hablando de algo que estaba pasando en México, dice, en inglés: "...me parece que de nuestro lado debe existir compromiso... es en nuestro interés... el problema ya está en nuestro patio trasero...". Ya-valió-mother.

En ese momento pude ver cómo el rostro del jefe del lado mexicano se transformaba en una masa de piedra uniforme como si se hubiera encontrado con la mirada de Medusa. Se congeló. La alarma de la dignidad patriota se había disparado y se reflejaba en sus ojos ya en un rojo tono lopezvelarde. Podía ver cómo repasaba en su mente la lista de objeciones a tal expresión de discriminación urbana-arquitectónica que probablemente incluían la gesta de los Niños Héroes, Pancho Villa, Benito Juárez y al menos dos de las cuatro haches del Puerto de Veracruz (éstas me llegan al alma). Era evidente que esperaba con impaciencia el momento cuando el protocolo acartonado de las alfombras le permitiera tomar la palabra, para que ese procónsul del imperio escuchara de una buena vez aquello que todos los mexicanos somos y sabemos. Reivindicación nacional. Diplomacia total.

El momento para decirlo todo llegó. El micrófono empezó a viajar en cámara lenta hacia su lugar, y estando ya a su alcance, mejor lo dejó pasar porque el inglés no era lo suyo, lo suyo. Eso sí, con gesto reprobatorio. Después, en corto, me platicó todo lo que aquellos se salvaron de escuchar. ¡UF!

Esta anécdota me reiteró la profundidad y arraigo que desde años antes tenía entre nosotros ese famoso "insulto" que nosotros escuchamos sin que importe en realidad si se dijo o no.

No sé quiénes habrán sido los primeros ofendidos por semejantes dos palabras, pero no me ha sido posible culpar a los millennials porque todavía no nacían cuando ocurrió por primera vez.

Imagino que esos ofendidos originales nacieron al escuchar que "nos veían" en Estados Unidos como "su patio trasero" e inmediatamente comprendieron que sólo cabía una interpretación: la expresión surge de que todo estadounidense creció en una vecindad idéntica a la del Chavo from apartment number 8 y del famoso Pepe the Bull, interpretado por Peter Infant, siendo que en el patio trasero de sus vecindades en Houston y San Francisco es donde todos ellos guardan sus triques y su basura, sin lugar a duda.

Pero esa idea que tenemos del patio trasero es una construcción mexicana. De entrada, esa expresión estadounidense no la inventaron para referirse a México, ni significa el lugar de los triques. El término ha estado presente por décadas y se usa para describir algo que está ocurriendo, o por ocurrir, muy cerca del lugar en el que vive la persona que lo dice. Ya casi dentro de su casa.

La frase hace referencia al diseño típico que hemos visto tantas veces en cualquier comercial o película (luego hablamos de esto) de las zonas residenciales con un montón de casas con el jardín bardeado con madera donde ponen el asador, sus flores y la alberca inflable. Ahí, donde el único que intentó llegar a trabajar fue "el milusos" de Héctor Suárez, pero no Shakespearito y su red grasshopper.

Existe otra anécdota, ya poco recordada en estos días, que ilustra adicionalmente la falta de contexto para interpretar el inglés, pero también el español en la casa de los vecinos. Hacia el final del sexenio de Vicente Fox, se decidió conmemorar uno de los íconos de la cultura popular mexicana mediante la expedición de timbres postales en su honor. El entrañable Memín Pinguín. La reacción de los vecinos no se hizo esperar. Protestas e inconformidades llegaron por la actitud del gobierno mexicano por estar, ante sus ojos, festejando una expresión de racismo contra la población afrodescendiente. Para los vecinos era evidente que los rasgos del personaje implicaban la caricaturización de un grupo étnico.

En México se leyó ese rechazo como desproporcionado. A Memín no lo estaban inventando ese día y sus historias, que efectivamente nunca habían leído los del norte, en ningún momento ridiculizan a nuestros "negritos". Era una crítica sin contexto, se decía. Efectivamente, se necesitaba contexto para entender a Memín y la celebración del gobierno mexicano, pero tampoco puede negarse que los rasgos fisionómicos que le ponen al niño no parecen un homenaje a nadie, aun leyendo sus aventuras. Bueno, pasó.

En el 2008, Memín regresó al plan internacional. Memín aprovechó el legado salinista del TLC y llegó a venderse en Walmart de Estados Unidos. Sin embargo, en esa desatención a los aspectos sociales y coyunturas de nuestros vecinos, alguien no cuestionó la idea de exportar y poner a la venta en almacenes estadounidenses, en medio de la campaña presidencial de Barak Obama, la historieta intitulada: "Memín para presidente"...

Obviamente la tienda acabó retirando la historieta. Otra vez nos volvimos a sorprender de que la caricatura mexicana hubiera generado tanto rechazo en la casa de junto.

Tengo la certeza que hoy ya no nos sorprenderían tanto estos incidentes, a la luz de los movimientos sociales como el de Black Lives Matter que han puesto a la vista de todos nosotros las demandas sociales de los afroamericanos en Estados Unidos. Incluso, me atrevería a decir que en ciertos sectores de México hay mucho más entendimiento de los incidentes de abuso de autoridad que detonaron la lucha social de la minoría afroamericana en Estados Unidos, que conocimiento sobre los incidentes de abuso de autoridades mexicanas y reclamos de las minorías afro e indígenas en nuestro propio país.

Es probable que el problema radique en el proceso aleatorio mediante el que incorporamos algunos elementos culturales de los vecinos, pero sin la totalidad de su contexto, así como nosotros utilizamos en conversaciones con los extranjeros nuestras características culturales sin separarlas del mensaje que pretendemos exportar.

Alguna vez alguien me dijo que los mexicanos son complicados para eso de los amores. Estoy de acuerdo, y agregaría que lo somos hasta para hablar. Una de las expresiones del español mexicano que cuestan más trabajo traducir a cualquier idioma es la cantidad de palabras que necesitamos para decir "no", pero al mismo tiempo dejando claro que no lo estamos diciendo. Entre nosotros lo entendemos perfecto.

En esferas profesionales, sobre todo burócratas, tenemos presupuestado que en una reunión de trabajo el vocero de la contraparte, ante algo que no le guste, diga: "yo me comprometo a presentar estas inquietudes con mis superiores para estar en la posibilidad de darle una respuesta lo más pronto posible". No esperamos que diga "no".

Lo mismo pasa en la esfera social. Por ejemplo, ante una invitación para una fiesta en dos meses no falta quien responda cosas como "...en verdad voy a hacer todo lo posible para poder asistir. Dame unas semanas para ver cómo le hago. No me cuentes todavía como asistente, yo te aviso".

Obviamente, cuando en ambos escenarios en lugar de andar por las ramas recibimos una respuesta clara y negativa lo vemos como expresión de desinterés absoluto, por lo menos, y si la respuesta trae acento extranjero, seguramente alguien lo verá como un ejemplo más de arrogancia y prepotencia imperialista.

Esos formatos de comunicación no son fácilmente traducibles incluso en el mismo idioma. En mi época sudamericana me esforzaba por tratar de construir una teoría que explicara porqué a muchos mexicanos les caían mal los argentinos. No conseguí descubrir gran cosa, excepto, y no tengo evidencias para sustentarla (pero tampoco muchas dudas), alinearme con la teoría de que a los mexicanos nos molesta mucho que alguien no se tire al suelo cuando le preguntan "¿Cómo estás?". La respuesta de los argentinos normalmente navega entre lo "espectacular", "fenómeno" o "fantástico". Y pues si así les va en lo personal, así les va. En contraste, a muchos mexicanos les gusta responder con unas cuatro o cinco rayitas por debajo de los argentinos con cosas al estilo de: "pues ahí pasándola... ya sabes... ahí la llevo..." siempre con una expresión facial como reflejando indigestión estomacal. Creo que pensamos que al momento de saludar, la existencia debe reflejarse en color trágico pero guadalupanamente resignado, con la esperanza de encontrarnos una rosa blanca al final de nuestro sufrimiento.

La falta de familiaridad con las diferencias culturales puede generar dificultades al momento de interpretar una conversación entre vecinos. Esas diferencias tienen repercusiones en lo social y hasta en lo jurídico. En la siguiente entrega abordaré algunos de esos detalles.

*Johannes Jácome Cid

Licenciado en derecho en México con estudios jurídicos en Estados Unidos y Europa. Miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano especializado en protección consular y temas legales. Colaborador en publicaciones relacionadas con la aplicación de tratados internacionales en materia de derecho de familia y protección a la infancia.

