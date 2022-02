No es personal, presidente

Así como un grupo de periodistas investigó la Estafa Maestra el sexenio pasado, el mismo grupo investigó a la familia del actual presidente, y poco a poco hemos visto imágenes tremendas: los hermanos recibiendo dinero en efectivo; el hijo, viviendo en una residencia poco modesta, en aparente conflicto de interés con un proveedor de Pemex y un asesor del presidente.

En vez de dar explicaciones, se cuestiona la motivación del periodista para perseguir al presidente y a su familia. No contentos, el presidente da a conocer cifras sobre los ingresos del periodista y pide al Sistema de Administración Tributaria que lo investigue. Matar al mensajero, triturar el mensaje, de paso cometer delitos.

Tras el ataque del presidente se desencadenaron protestas en las redes, llegando a estar conectadas 64 mil personas de manera simultánea, en la herramienta de Twitter Space. Al final, más de 1.5 millones de personas han escuchado alguna parte de los contenidos de la transmisión del 11 de febrero.

Hay varios elementos que algunos hemos percibido como distintos, tanto en lo malo como en lo bueno de los acontecimientos del viernes 11. La desfachatez del titular del Ejecutivo Federal al cometer un delito en tiempo real en televisión nacional es un acto que no tiene precedentes.

Está claro que esa noche escuchamos voces partidistas, pero también a periodistas y muchas voces independientes. No era un acto de partido, no era un acto por la candidatura a la Presidencia de 2024. Era una protesta por un hecho muy significativo: el presidente violó la ley delante de todos y, de paso, se desnudó como autócrata.

Para mí, sin embargo, el viernes sucedió algo más. Al unificar opiniones por el ataque a la prensa (no a Carlos Loret de Mola, sino a la prensa, insisto) en realidad se abre la puerta para una transformación profunda. En los últimos tres años hemos visto desmoronarse instituciones, fideicomisos y un aeropuerto. En ningún caso hemos transitado hacia un mejor país o una mejor sociedad; por el contrario, cada día estamos más divididos y violentados.

Hay algo, sin embargo, que todos sabemos: no aspiramos a un régimen en el que la prensa pueda ser exhibida de forma arbitraria por el presidente en turno. Esto no es personal. La prensa no puede estar bajo la amenaza de poderes fácticos o constituidos, ni ayer, ni hoy, ni nunca.

Estas afirmaciones tendrían que ser superiores a nuestro enojo hacia el presidente López Obrador. El pleito, de fondo, no es contra él, sino contra el hecho de que de forma constante, a lo largo de la historia, presidente, gobernadores, legisladores, han abusado de la confianza recibida. Eso no es personal. Por el contrario, necesitamos despersonalizar el ejercicio del poder y forzar a que las instituciones siempre estén por encima del gobernante en turno.

Para mí, la manifestación virtual del 11 de febrero marca un parteaguas porque se sale de la política partidista y marca un posible camino para construir una sociedad diferente.

El reto, hacia adelante, no es quedarnos enfrascados en la agenda que todos los días nos marca el presidente López Obrador, sino demostrarnos y demostrarle que no es personal el problema: hablar más de la sociedad, el Estado y el gobierno que queremos, y menos de la sociedad, el Estado y el gobierno actuales.

Ya sabemos que vivimos bajo un gobierno autoritario que es capaz de cometer delitos para combatir a la prensa y a sus opositores, pero todavía no es lo suficientemente autoritario como para impedir expresarnos. Este es el momento para caminar hacia una verdadera transformación, porque pese al clima de polarización y demagogia, hay una conversación que quiere una sociedad distinta, una conversación que logró juntar a decenas de miles de personas el día que el presidente cometió un delito en cadena nacional y una conversación que no se siente orgullosa de lo que ocurría antes del 1 de diciembre de 2018.

Por tanto, decir ¡Basta! significa salir de la confrontación con el presidente actual y comenzar a deliberar más sobre la reconstrucción, sobre la paz, y sobre una nueva arquitectura del Estado Mexicano, que sí combata la corrupción, la narcoviolencia y los abusos de poder. Necesitamos centrarnos en el futuro nacional y dejar claro que no hay nada personal contra Andrés Manuel López Obrador, sino más bien contra el hecho de que, presidente tras presidente, todos nos terminen decepcionando. Algo debemos estar haciendo mal, algo que debemos corregir.

