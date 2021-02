Niños segregados de sus padres, la política Trump

“La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad....”, Papa Francisco.

Desde el pasado mes abril casi 2 mil niños han sido segregados de sus padres; de ellos 21 son mexicanos; algunas agencias como AP dice que son 2033 niños.

Esta semana gracias a los medios internacionales conocimos imágenes de un centro de detención de niños ubicado en Texas, EU, conocido como Úrsula, al que los inmigrantes llaman “La Perrera”, porque tiene en su interior una serie de jaulas creadas con alambrados.

Un audio registrado en una instalación de la Patrulla Fronteriza refleja el sufrimiento de los niños que no dejan de llorar y llamar a sus padres después de haber sido separados de ellos tras intentar entrar al país de manera ilegal.

Son casi ocho minutos de audio en los que apenas se dejan de escuchar llantos de niños.

¡Las imágenes son dramáticas, innenarrables!

Al verse las imágenes se observa una jaula que alberga a 20 menores. “En el suelo hay botellas de agua, bolsitas de papitas fritas y grandes láminas de papel aluminio para que se cubran al dormir”, precisa la agencia AP.

José Gómez, el obispo católico de Los Angeles California lo describe bien... “las imágenes son dramáticas y te llenan de tristeza y enojo. Niños inmigrantes –algunos apenas con un poco de edad para caminar, algunos bebés todavía en brazos de sus madres– son arrancados de sus padres indocumentados cuando intentan cruzar la frontera”.

“Además de la crueldad, en los grandes almacenes que se usan como campos de internamiento de niños, se han impuesto reglas extrañas que impiden que los trabajadores de los refugios toquen o sostengan a los niños para consolarlos”, indicó Mons. Gómez.

El Arzobispo afirmó que “es difícil escribir estas palabras” y no puede “creer que esto esté sucediendo” en Estados Unidos. “Pero aquí es donde nos han llevado 25 años de fracaso bipartidista en la reforma migratoria”...

Voces como esas se volvieron temas del momento, el ruido llegó hasta la ONU, Europa y el mismísimo papa alzó la voz... Ante la presión Trump reculó.

¿Cómo ocurrió el asunto tolerancia cero?

Es un asunto añejo que ideó Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, pero éste se aceleró desde abril de 2018 cuando el Fiscal General de EU Jeff Sessions anunció con bombo y platillo que Washington aplicaría una política de “tolerancia cero y que enjuiciarán penalmente al 100% de los inmigrantes que son atrapados cruzando la frontera.

Semanas después, el 11 de junio el departamento de Justicia emitía la Interim Decision #3929 que establece que la violencia doméstica y de pandillas ya no justifican la solicitud de asilo en EU, a menos que haya evidencia de persecución por parte del Gobierno del país de origen.

Medida ilegal

Este cambio de la política Trump es lo que lleva a la separación familiar, porque los niños no pueden estar legalmente encerrados en una cárcel federal con sus padres. Y ello llevó a incrementar la separación de niños inmigrantes.

Estas medidas por el gobierno de Trump se aplicaron sin que se haya aprobado una nueva legislación en la materia... O sea es ilegal.

No hay ninguna ley que obligue al gobierno a separar a padres e hijos. Una ley firmada por el presidente Clinton en 1997 exigía que los menores no acompañados que llegaran al país fueran entregados a sus padres, a un custodio legal o a un familiar adulto. Y en caso de que no haya familiares cerca, entonces la agencia gubernamental correspondiente podía designar a un adulto apropiado para que cuide del infante...

En 2008, el presidente republicano George W. Bush firmó un estatuto contra el tráfico de personas que establece que los menores no acompañados sean sacados de los centros de inmigración en un plazo de 72 horas.

¡Ninguna de estas normas recomienda que los niños sean separados de sus familias cuando van con sus padres, como se está haciendo!

El mismo Obama, aplicó la doctrina de la cero tolerancia cuando se enfrentó a oleadas de migrantes, pero...., hizo excepciones con los adultos que iban acompañados de niños y también con aquellos que cometían su primera detención. Trump no...

En total, se estima que 11,351 niños migrantes están actualmente retenidos en más de 100 albergues, según un informe de McClatchyDC. Trump planeó erigir ciudades con tiendas de campaña para albergar a inmigrantes desde el comienzo de su presidencia.

Reacciones en México

El gobierno mexicano califica de “cruel e inhumana” la política migratoria de Trump

Luis Videgaray, ha condenado la nueva política de “tolerancia cero” de Trump y la ha calificado de cruel, inhumana y violatoria de los derechos humanos.

Videgaray dijo que de acuerdo a información proporcionada por el gobierno de EU son 21 niños mexicanos los que han sido separados de sus padres. “Nuestra red consular ha identificado un total de 21 casos de niños mexicanos que fueron separados de sus padres, de los cuales han sido repatriados la mayoría y permanecen en los albergues solamente siete”, dijo el canciller. El 99% restante son menores de edad que provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Videgaray hizo un exhorto al Gobierno de Donald Trump para reconsidere esta política migratoria y se le dé prioridad al bienestar de los menores.

Los candidatos reprueban la medida migratoria

AMLO pidió al presidente EPN definir acciones para proteger a las familias migrantes. Entre las propuestas que planteó López está mandar una nota diplomática al Gobierno de EU reprobando la medida migratoria, solicitar la intervención del Alto Comisionado de las NONU para los Derechos Humanos y enviar a un equipo de profesionales compuesto por psicólogos, abogados y trabajadores sociales para que brinden atención a los menores y sus padres.

José Antonio Meade, reprochó las medidas instauradas en su vecino país. "Nos sentimos profundamente agraviados frente a la política migratoria del presidente de Estados Unidos que separa desalmadamente a los niños de sus padres en la frontera", escribió en su cuenta de Twitter.

"Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que separa a las familias mexicanas en la frontera, son una atrocidad. En mi gobierno, sí vamos a defender el interés nacional con firmeza y dignidad", publicó Ricardo Anaya en su red social Twitter.

Ante esto, el papa Francisco alzó la voz...

La mañana de ayer emitió un tuit en el día mundial del refugiado...

La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad. #WithRefugees @M_RSeccion — Papa Francisco (@Pontifex_es) 20 de junio de 2018

Y subrayó en una entrevista que separar a niños de sus padres, como sucede con los migrantes en la frontera con México, "es inmoral". Jorge Mario Bergoglio criticó fuertemente la política del Gobierno de Donald Trump de separar familias en la frontera con México, afirmando que el populismo no es la respuesta a los problemas de inmigración en el mundo.

El Pontífice dijo en entrevista que apoya las declaraciones de los obispos católicos de Estados Unidos que calificaron la separación de niños de sus padres por ser contraria a "nuestros valores católicos" e inmoral.

"Estoy del lado de la conferencia de los obispos", dijo el Papa al vaticanista Phil Pullella de la agencia Reuters quien lo entrevistó en exclusiva.

Posicionamiento to de los obispos católicos...

"No es fácil, pero el populismo no es la solución", reiteró el papa Francisco.

Por cierto es la segunda vez que se enfrenta a Trump públicamente, la primera vez como jefe de Estado, ya que la primera era candidato.... (El Papa le da golpe certero a Trump: Fred Álvarez).

Los comentarios de Francisco se sumaron a las presiones sobre Trump por su política en materia de inmigración, que recuerda a la oleada de rechazo que hay en Europa Occidental por la entrada de grandes números de migrantes y solicitantes de asilo...

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, calificó la separación de “abuso infantil”.

Ante ello Trump reculó, de momento...

Ayer nos dijo que la Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que ponga fin a su política tolerancia cero.... Política que incluso indignó a los mismos republicanos...

Dijo ayer: “Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante. Voy a firmar algo pronto sobre inmigración que va a hacer eso”.

Pero, la nueva orden ejecutiva de la que habla Trump, de hecho, busca mantener esa dureza contra los migrantes...Veremos qué pasa.

¿Le creemos?

Un día antes, el martes, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, anunció que todos los 51 senadores republicanos apoyan una propuesta de ley para “mantener unidas” a familias de inmigrantes indocumentados tras ser detenidas por cruzar ilegalmente la frontera.

Un tribunal decide crear una Comisión de la Verdad

