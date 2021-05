Nada está dicho

Qué les cuento, que en Tlaxcala quien trae la tendencia es Anabell Ávalos, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD Unidos por Tlaxcala, ¡así como lo están leyendo!, dejando en el camino a la morenista Lorena Cuéllar. Con decirles que al inicio del segundo debate Liliana Becerril, del PES, declinó a favor de Anabell y este fin se unieron a su proyecto dos diputados de Morena y tres candidatos del PT.

¿Qué cambió, Anabell?



"En mi proyecto hay estrategia, estructuras, planeación, evaluación, hay todo. Las propuestas son posibles, reales y de acuerdo al momento en que estamos viviendo en Tlaxcala".

Ha firmado 10 grandes compromisos en cada municipio. Explicó que cada municipio tiene sus características propias, por lo que tienen diferentes necesidades.

"Fui presidenta municipal de Tlaxcala y logré bajar 20 puntos la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad; entonces, si lo pude hacer en la capital, claro que lo vamos a hacer en los 60 municipios".

El manejo del gobierno de la 4T ante el covid-19 se ha convertido en el problema más fuerte actualmente en la entidad, por lo que, entre sus prioridades, se encuentra la creación de empleos a fin de reactivar la economía. Reconoció que la campaña de vacunación contra el coronavirus va retrasada, a pesar de la gran labor que ha hecho el gobernador Marco Mena, quien, apuntó, "es de los mejores evaluados en cuanto al manejo de la pandemia".

Apoyo a las mujeres, prioridad entre sus compromisos

Ante la invisibilización de las mujeres por parte del gobierno de López Obrador, Anabell impulsará la creación de la Secretaría de la Mujer, con políticas públicas claras y presupuesto suficiente, así como la implementación de un programa estatal de guarderías para atender a los hijos de las madres trabajadoras. "Yo no permito la violencia física ni moral con las mujeres, yo no permito violencia política, aquí serán atendidas, escuchadas y tendré estrategias para ayudarles a generar esos empleos que tanto necesitan".

Trata de personas, un problema que hay que reconocer

"Seré implacable, pugnaré para que haya penas ejemplares a los delincuentes de trata, y que las mujeres víctimas sepan que aquí está su amiga y aliada y que las apoyaré y respaldaré en todo lo que yo tenga que hacer".

"Aquí está una mujer de palabra, que cumple acuerdos, que, al igual que ustedes, quiere lo mejor para Tlaxcala. A los indecisos les pido que voten por mí este 6 de junio".

Y mientras la entrevistaba, Mario Delgado fue recibido en Tlaxcala, cosa rarísima, con abucheos y críticas. Acompañado de Lorena Cuéllar, el político huyó en un vehículo de un grupo de pobladores que lo tachaba de traidor a la patria, al tiempo que gritaba, entre otras cosas, "Morena no nos representa".

El corredor Edomex se volverá a pintar de azul

De acuerdo con todas las encuestas publicadas, la panista Romina Contreras arrasará en Huixquilucan con más de 23 puntos de diferencia. Y ojo, eh, porque todo parece indicar que los azules recuperarán el corredor, al llevarse también Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla y súmele que también ganarán, en alianza con el PRI, Mepetec –Ana Lilia Herrera anda imparable– y Toluca.

Siguiendo con quienes arrasarán



También les puedo platicar que el segundo y último debate entre los candidatos al gobierno de Querétaro fue mero trámite. Por un lado, el panista y empresario Mauricio Kuri se confirmó como el puntero en las mediciones, mientras que a la morenista Celia Maya se le vio desmoralizada, y cómo no iba estarlo si uno de los fundadores de Morena en el estado, Luis Máximo Reyes, estaba en la porra de Mauricio y de Luis Nava, quien va por la reelección de la capital. "Sólo hay un proyecto viable, real y que nos incluye a todos y todas", así lo dijo cuando se sumó con los panistas. Los demás candidatos, digamos que cumplieron con ir, pues ni cosquillas le hicieron al puntero. Por cierto, el 22 de mayo se cumplió un año de que Kuri, como coordinador de la bancada del PAN en el Senado, le preguntaba al secretario, hoy candidato, magnate inmobiliario, Alfonso Durazo: ¿Podría decirnos si este gobierno ya giró una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán? De haberlo hecho, ¿cuándo fue girada y por qué no lo han detenido? Si no se ha girado, ¿cuál es la razón? Preguntas que siguen sin respuesta. Ojalá el Borrego Gándara pueda preguntarle.

Por no dejar



Sorprende que la firma de Joseph González, agregado jurídico de la embajada de EU en México, presentada en Palacio Nacional, del oficio con el cual, dijeron, el Departamento de Justicia solicitaba información, entre otros, de Cabeza de Vaca, no coincide con la de otro documento oficial previo que tengo en mi poder, y aquí las pueden cotejar.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

