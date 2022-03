Nacionalismos urbanos del siglo XXI

Los nacionalismos son un tema que siempre me ha apasionado. Fue el eje de mi tesis de licenciatura en Ciencia Política; en aquel entonces lo enfoqué al análisis del discurso legislativo sobre dos discusiones en el Congreso de la Unión, lo que me ayudó a ganar el Premio sobre Estudios e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados en 1994.

A pesar de que en los siguientes años me he dedicado a la agenda urbana, cada que se me aparece un libro sobre identidad y nacionalismo, lo compro. Tal vez en algún momento de mi vida futura retome el tema, pero en cierta forma algunas colonias y barrios se comportan como pequeñas naciones y se resisten a las políticas de ciudad.

El nacionalismo es una expresión de identidad; como tal, puede darse no sólo en la escala “nacional” sino también en escalas “subnacionales”, que bien podríamos llamar “regionalismos” y que en la academia han sido llamadas “etnonacionalismos”. Las independencias de Donetsk y Lugansk entrarían en ese nivel, regiones subnacionales con mayoría étnica distinta a la del país.

Es difícil, desde México, sin saber ruso ni ucraniano, conocer la profundidad de los sentimientos separatistas. Sólo sabemos que ese ha sido el pretexto que encontró Vladimir Putin para atacar a Ucrania. Más que justicia, geopolítica. Quizá eso mismo ocurrió años atrás con la independencia de Chechenia, que ha sido reprimida en diversas ocasiones por Rusia, o incluso con la división de las 15 repúblicas soviéticas: las legítimas expresiones nacionalistas se combinaron con ambientes geopolíticos.

El mundo cuenta con decenas o cientos de ejemplos. También en un territorio de la ex Unión Soviética, Georgia, Osetia del Sur y Abjasia iniciaron su proceso de separación en 2008, cuando el presidente ruso reconoció sus independencias, siendo territorios pequeños y con poca población.

En Europa Occidental hay decenas de expresiones independentistas y esfuerzos frustrados por alcanzar un referéndum. En ocasiones estas luchas han terminado en distintos grados de represión. Salvo el caso Escocés, la pertenencia a los Estados nacionales no se ha consultado.

Las expresiones nacionalistas son apestadas, se les considera vergonzosas en la deliberación de lo público, y quizá allí tengamos la fuente de los conflictos de las próximas décadas. La identidad étnica existe, nos guste o no, y lo mismo puede involucrar un pequeño grupo de 80 mil habitantes, como en Osetia del Sur, que cientos de miles o millones de individuos. Un repaso del mapa global nos dará muchos nombres más de los que caben en este artículo: Catalunya, Quebec, Kurdistán, Tibet, entre los más reconocidos, que suponemos nunca se concretarán, como tampoco ocurrirá la independencia plena de Taiwán.

Sabemos que la invasión rusa a Ucrania conlleva más una estrategia militar regional que una defensa de los independentismos ucranianos. Supongamos que en la negociación de paz, Ucrania cede territorios bajo dominio ruso ¿qué ocurrirá con la población étnica ucraniana que habite en esas zonas? El mismo problema se repite hasta el infinito cualquiera que sea el territorio. Siempre habrá poblaciones con mayoría étnica distinta a la predominante a nivel nacional.

Al final de cuentas, la humanidad seguirá sin entender que no sólo basta con la máxima juarista de que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, necesitamos respetar el derecho y la identidad étnica de los demás. Hay que dejar de ver a los movimientos nacionalistas como expresiones decimonónicas y entenderlas como parte de nuestro presente, algo que, de hecho, se está volviendo la única esperanza de Ucrania.

Al final de cuentas esas expresiones se repiten hasta en la vida cotidiana de nuestras urbes: vecinos repudiando la expansión del Metrobús o las acciones a favor de los peatones entre las “etnias” ricas, porque en realidad atribuyen cierto grado de extranjería a los visitantes cotidianos (y pobres) de sus colonias. Las ridículas protestas contra las obras peatonales son sólo el reflejo de las mismas divisiones que hoy sirven de pretexto para la guerra y la incapacidad de ver lo que ya el Principito de Saint Exupery asumía: “Tú serás para mí, único en el mundo; yo seré para ti, único en el mundo”; es decir, el necesarísimo respeto a la diferencia y la individualidad.

