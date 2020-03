Muy duro el C. presidente contra Reforma

"Hay que actuar de manera precavida porque son tiempos de zopilotes (...) me enteré también que otro periódico (...) ahora va a llevar la cuenta de los muertos, fíjense eso (...) los conservadores son malos, de ´Malolandía...". -AMLO

La primera buena noticia fue sobre la venta de azúcar a EU, la segunda por el incremento del precio de garantía al maíz sinaloense, y la tercera "es de que ayer el Senado aprobó por mayoría, sólo un voto en contra y una abstención, la reforma al artículo 4º constitucional para elevar a rango constitucional para convertir en derecho la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. "Esto es único, es histórico", dijo AMLO.

Y agradeció a los legisladores por su apoyo a la reforma "a pesar de que un senador, Gustavo Madero, subió a expresar que estaba en contra, al final sólo un voto del PAN en contra, y una abstención de un independiente, la mayoría de los senadores del PAN votaron a favor. Esto es algo, repito, histórico por su dimensión social".

Ahí hubiera quedado todo sin ningún problema, pero como el pecho del presidente "no es bodega", y aprovechó para lanzar un puyazo en contra del rotativo por la cabeza de una pequeña nota de Mayolo López publicada en primera plana que dice: "Avala dádivas el Senado".

Y para ilustrarlo de mejor forma los operadores de la mañanera colocaron la imagen de la nota del periódico en una pantalla que todo mundo vio atrás del presidente quién sentenció:

"Aunque lo voy a decir, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, hoy aparece en el Reforma, el periódico Reforma, que es un periódico conservador, que está en contra de la transformación, aparece que el Senado aprobó dádivas. Nada más le informo al periódico Reforma que estas supuestas dádivas benefician alrededor de 20 millones de mexicanos y que implican una inversión de 500 mil millones de pesos al año. No hay precedente de un programa así, como que no merece que se diga que son dádivas.

Pero bueno, somos libres y respetamos la libertad de expresión, pero en estos momentos de cambio y de transformación se están definiendo las posturas y está saliendo el cobre. Qué bueno que cada quien tome su postura y se defina, y fuera máscaras, nada de hipocresía, nada de sepulcros blanqueados".

¡Hasta ahí lo dicho por el presidente, muy duro!

Mucho que decir...

De entrada, se equivocó en su expresión crítica al usar la expresión inversión, por ahí le vendrán fuertes críticas. No puede llamarlo inversión, como si fuera negocio.

La palabra dádiva

Y con respecto a la palabra "dádiva" quien la empleó fue el senador morenista José Alejandro Peña Villa cuando al hablar en el pleno a favor dijo que "los programas de bienestar ya no serán dádivas, no se entregarán como favores a cambio de votos, las personas más vulnerables ya no serán un botín político. Desde ahora se va a reconocer el derecho que tienen todas y todos los mexicanos a que se les retribuya un poco de todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho o andado por el bien de nuestro país".

Y el presidente regresó a las frases bíblicas.

¿Sepulcros blanqueados?

Nunca le habíamos escuchado esa frase en una mañanera, pero sí en la red social.

El 20 de abril del año pasado en plena Semana Santa llamó "sepulcros blanqueados" a sus adversarios en su cuenta de Twitter.

Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 20, 2019

¿Qué significa la expresión de los sepulcros blanqueados?

"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia". Mateo 23:27, Reina-Valera 1960.

Hace unos meses escuché esa expresión al papa Francisco en una homilía en Casa Santa Marta en el Vaticano: "hay una actitud que el Señor no tolera: la hipocresía... Jesús no soporta la hipocresía. Y a menudo llama a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. No es un insulto el de Jesús, es la verdad. "Por fuera eres perfecto, casi almidonado, –dice el papa Francisco– correcto, pero por dentro eres otra cosa". Y afirma que "la actitud hipócrita nace del gran mentiroso, el demonio".

En el papa Bergoglio la expresión suena muy bien, pero no en un presidente de la República, como México.

Los dijimos hace una semana aquí, el presidente López Obrador actúa algunas veces como si fuera un pastor evangélico.

Al margen...

i) La votación a las reformas al 4 Constitucional en el Senado salieron por unanimidad: los votos a favor fueron de Morena, PAN, PRI, PRD y MC.

Pero hay que decir que el senador Madero no el único que habló en contra, fueron varios, algunos más presentaron reservas que no fueron tomadas en cuenta por la mayoría morenista.

El primer paquete de reservas del PAN fue desechado por 54 votos en contra, 34 votos a favor y tres abstenciones. Las demás basta hacerlo con votación económica.

Beatriz Paredes (PRI) por ejemplo habló a favor de la reforma al considerarla como un avance; sin embargo -precisó- debemos evitar que pueda caer en vicios de políticas clientelares que todos conocemos..." Y en lo particular presentó reserva a diversos párrafos del artículo 4º Constitucional, pero precisó que para no parar el proceso legislativo pidió se hiciera un compromiso "para que las cuestiones que son razonables, que se han planteado en estas reservas, las podamos retomar en la discusión de la legislación reglamentaria".

En síntesis hubo una generosidad de votar por unanimidad la reforma del presidente.

Entonces, no fue un senador panista quien habló en contra sino que fueron varios, recomiendo leer el diarios de los debates, con todo respeto...

ii) A propósito del covid-19. El presidente Trump dijo anteayer que desea que los estadounidenses vuelvan al trabajo normal: "me encantaría tener abierto el país para el domingo de Pascua", es decir el domingo de Resurreción: 12 de abril. "El remedio es peor que la enfermedad", dijo y agregó "morirá más gente si dejamos que esto (las medidas de confinamiento) continúe".

Esa idea no es de Trump, sino del académico David L. Katz, experto en salud pública y medicina preventiva de la universidad de Yale, que defiende un tránsito de la "prohibición horizontal" que es la norma, ahora a una más "vertical" o "quirúrgica", enfocada en concentrar los recursos en la población más vulnerable y sacar al resto a la calle con las recomendaciones propias de una temporada de gripe. (Véase ¿Acaso nuestra batalla contra el coronavirus es peor que la enfermedad? del profesor David L. Katz en NYT, 20 de marzo de 2020).

Ayer el presidente López Obrador defendiéndose de sus críticos usó la misma expresión de Trump al defenderse de la crítica que le hicieron cuando lo vimos en un restaurante en Oaxaca..."Yo les diría ¿por qué no ir?, si no está prohibido, no está prohibido, además nuestra estrategia es muy clara, vamos a protegernos y vamos a proteger a los más vulnerables, que es lo que estamos haciendo, pero procurar el menor daño posible, que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad, los equilibrios que debemos de cuidar".

¿La misma línea de Trump?