Municipios y caciquismo en el México actual

La historia política de muchos municipios y regiones de México ha estado fuertemente marcada por el fenómeno del caciquismo. Los caciques son líderes que ejercen un poder informal, personalista y arbitrario y operan sobre todo en el espacio local y regional. Además, se desempeñan como intermediarios políticos entre estos espacios y los ámbitos supralocales del poder político. El reconocido historiador Alan Knight se refirió a los "cacicazgos municipales" posrevolucionarios como dominios que, en condiciones favorables, podían extenderse considerablemente a lo largo del tiempo, dando origen a cacicazgos sumamente longevos, a partir de los cuales se podían forjar estructuras de poder más amplias: los cacicazgos regionales.11

Los caciques son objeto de constantes críticas en el discurso político, pero al mismo tiempo, en el marco de los intercambios políticos informales característicos del clientelismo político, son respaldados e impulsados por los propios actores políticos y gubernamentales de los distintos niveles. En nuestra perspectiva, lejos de constituirse en un residuo del pasado tradicional y autoritario, los caciques juegan actualmente un papel importante en la política local. Al respecto, resulta conveniente realizar un breve examen de algunos caciques que han operado recientemente en dos municipios del Estado de México: Tecámac y Chimalhuacán. Estos liderazgos caciquiles, estrechamente ligados al Partido de la Revolución Institucional (PRI), han visto disminuir su poder como resultado de sus recientes derrotas electorales, lo que no significa su declive definitivo.

El municipio de Tecámac se localiza en el nororiente de la entidad mexiquense. En este territorio se estableció el cacicazgo de Aarón Urbina Bedolla. De manera formal e informal, este personaje logró el control político del municipio por más de dos décadas. Ha sido presidente municipal en cuatro periodos: 1997-2000, 2003-2006, 2009-2012 y 2016-2018 y diputado local en tres ocasiones: 2000-2003, 2006-2009 y 2013-2015. Como argumenta la investigadora Rosalinda Castro Maravilla, la red clientelar que lidera Urbina Bedolla le ha permitido a él y a su grupo político posicionarse políticamente en el municipio y más allá de este.22 Sin embargo, el PRI fue derrotado en los dos últimos procesos electorales locales (2018 y 2021) por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados. Este fracaso se puede explicar, entre otros factores, por las divisiones internas y/o la negativa o incapacidad del priismo de celebrar alianzas con otros partidos políticos para hacer frente al ascenso político de Morena en el municipio. En todo caso, es muy posible que a corto plazo Urbina Bedolla y/o sus descendientes busquen recuperar este importante municipio mexiquense.

Chimalhuacán, situado en el oriente mexiquense, es un ejemplo paradigmático de la persistencia del caciquismo priista. En los años ochenta del siglo pasado, irrumpió en el escenario político del municipio el liderazgo de Guadalupe Buendía Torres, dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias (OPCOPC). Con base en un estilo de mando sumamente arbitrario y violento, Buendía Torres logró controlar políticamente el municipio durante poco más de 15 años hasta el 2000, cuando los hechos de violencia de ese año, producto del enfrentamiento que sostuvo con Jesús Tolentino Román Bojórquez por el control político del municipio, pusieron fin a su cacicazgo. En su lugar, Román Bojórquez, con el respaldo de su agrupación Antorcha Campesina como brazo político-electoral, se erigió en el nuevo líder indiscutible de Chimalhuacán. El dirigente antorchista fue presidente municipal en tres periodos: 2000-2003, 2009-2012 y 2019-2021. También fue diputado federal por el PRI en dos ocasiones: 2003-2006 y 2012-2015. Sin embargo, en las elecciones locales de 2021, el líder antorchista, entonces candidato del PRI para ocupar la presidencia municipal por cuarta ocasión, fue derrotado por la coalición opositora (Morena/Partido del Trabajo/Nueva Alianza). Por primera vez un partido distinto al PRI gobierna el municipio y por primera vez en poco más de 20 años la presidencia municipal no está en manos de un político emanado de Antorcha Campesina. A pesar de este fracaso, es prematuro pronosticar la caída definitiva del cacicazgo antorchista en Chimalhuacán.

Los procesos políticos de las últimas décadas en México nos revelan que mientras algunos cacicazgos han caído, otros han surgido y se han fortalecido. Evidentemente, ya no existen esos "grandes caciques" de antaño, esas figuras políticas que controlaban amplios territorios (regiones y estados) (aunque, ciertamente, el estilo de conducción política de algunos gobernadores actuales se asemeja en mucho a estos caciques), pero sí caciques de menor jerarquía, como aquellos que hacen de los municipios sus centros de poder. Los hay de adscripción priista, pero también los que se vinculan con las más diversas expresiones políticas. En la actualidad, los caciques están plenamente integrados al entorno político democrático. Esto ilustra una característica importante del caciquismo: su capacidad para persistir y renovarse en circunstancias cambiantes.

*Ismael Solís Sánchez

Sociólogo con Maestría en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Obtuvo su doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus principales líneas de investigación son: clientelismo político, caciquismo urbano y conflictos urbanos. Ha presentado ponencias y publicado trabajos académicos sobre estos temas.

