Mujeres judías en la resistencia

A Judy Batalion le tomó doce años escribir su libro. "Hijas de la resistencia. La historia desconocida de las mujeres que lucharon contra los nazis". Lo dedica a su abuela Zelda, sobreviviente del holocausto y a sus dos hijas Zelda y Billie. "El trauma transgeneracional", escribe. La culpa profunda del sobreviviente. ? "Mi bobeh huyó, estuvo presa en gulags siberianos y salió con vida, pero nunca sobrevivió del todo a la supervivencia". Su abuela Zelda le transmitió su memoria y su dolor de tantas maneras. No siempre con palabras. Por años Judy evitó el tema. Leyó "Women in the Ghettos", un libro que había casi caído en el olvido desde su publicación en 1946 en Nueva York. Le parecía una injusticia histórica que los nombres de las mujeres que resistieron (en el sentido de partisanas), que se enfrentaron a los nazis, permanecieran en la oscuridad. Ellas, quienes vivieron una de las más crueles noches de la humanidad. Las que leían con velas en los espacios hacinados de los guetos.

Un buen día comenzó este viaje interior que era el suyo, el de su madre y su abuela. El de sus hijas, necesariamente. Se vivía imantada por Renia Kukielca, combatiente y escritora. Renia sobrevivió y tuvo la fuerza de testimoniar. "Una vida tan lejana de la de taquimecanógrafa" que se hubiera esperado. O de la campesina, música, obrera, ama de casa, estudiante. El trauma individual. El trauma colectivo. En medio del aniquilamiento riguroso y sistemático: las combatientes. Aprender a ocultar quién eres. Quién has sido. Nada de eso puede existir y, sin embargo, es preciso guardarlo dentro: la identidad. Conservarla por dentro y negarla allá afuera. No ser "reconocida" por las calles, "arianizarse". Intentar hablar polaco como las polacas. Evitar esos espacios donde alguien que antes supo tu nombre podría delatarte. ?Basta con ser judía/o. ?"Las chicas también tenían que parecer polacas en sus ademanes y su actitud. Algo tan simple como llevar en las manos un manguito de piel las ayudaba a disminuir la gesticulación típicamente judía al hablar". Pintarse los cabellos. Aprender de memoria plegarias católicas, por si las ponen a prueba. En la canasta van las armas. Los volantes. El penúltimo mendrugo.

Las mujeres, escribe Judy, tenían un riesgo menor que los hombres para andar por las calles, (dentro de las dimensiones exorbitantes de aquellos riesgos) a ellos, en una detención la circuncisión los delata. Recordé a mi amigo Joseph Bialot, sobreviviente de Auschwitz. Después de atravesar la ocupación en Francia con "falsos documentos verdaderos", como él decía: los datos pertenecían a una persona muerta, fue detenido en una redada y su circuncisión "lo delató". A las mujeres mensajeras las llamaban "las kashariyot". "Tenían papeles falsos, historias falsas, intenciones falsas, color de pelo falso y nombre falso". Judy evitó el largo dolor de la investigación y la escritura, hasta que el evitamiento resultó más doloroso que la acción: leer mucho, realizar entrevistas, viajar a distintos países. Encontrarse con familiares de las combatientes. "Encontré montones de libros de memorias de mujeres publicados por pequeñas editoriales, así como cientos de testimonios en polaco". Escuchar. Para liberar lo No dicho, le era necesario escuchar mucho. Y resistir.

"Varsovia, 1943. Testigos del brutal asesinato de sus familias y vecinos y de la destrucción violenta de sus comunidades, un grupo de mujeres judías en Polonia, algunas todavía en la adolescencia, ayudaron a transformar a los grupos de jóvenes judíos en células de resistencia para luchar contra los nazis". Su abuela logró escapar de Varsovia hasta "salvarse" en un campo de trabajos forzados en Siberia. Perdió a casi toda su familia.

Miles de judíos, sobre todo jóvenes, decidieron organizarse: "Grupos clandestinos de judíos armados actuaron en más de noventa guetos de Europa del Este. Se produjeron 'pequeñas acciones' y levantamientos en Varsovia, Bedzin, Vilna, Bialystok, Cracovia, Lvov, Czestochowa, Sosnowiec y Tarnów. Hubo resistencia judía armada en al menos cinco grandes campos de concentración y de exterminio, entre ellos Auschwitz, Treblinka y Sobibor, así como en dieciocho campos de trabajos forzados. Treinta mil judíos se unieron a los destacamentos partisanos de los bosques".

Escuelas. Comedores. Orfelinatos. Grupos de estudio. Colectivos que se preparaban para defenderse. Escondites. Agujeros en los muros de los guetos. Resistir a las leyes cada día más aberrantes: "Las condiciones de los guetos, las leyes antijudías y la tortura se impusieron de inmediato, y la vida de los judíos se sumió en la oscuridad, en el abismo". A la mayor parte de las personas en las comunidades judías les era imposible imaginar que esas "restricciones" pudieran ser parte de un plan de exterminio. A pesar de que algunas/os regresaban para narrar los hechos: los estaban matando. Comunidades enteras desaparecían de maneras atroces. Judy narra cómo una joven llamada Sara: "le dispararon, pero no llegaron a matarla, y se despertó dentro de la zanja, rodeada de cadáveres ?congelados, desnuda y mirando a los ojos de su madre muerta.... regresar corriendo a Vilna, donde llegó sin ropa e histérica, y contó la masacre que había presenciado. El jefe del Judenrat no la creyó, o al menos afirmó no hacerlo, y le recomendó que no lo contara para evitar que cundiera el pánico".

Los guetos. Las cuotas diarias de personas que tenían que ser entregadas. Las listas de la muerte. El hambre. El hacinamiento. Las enfermedades. Allí dentro, los jóvenes se organizaban. Conseguir documentos de trabajo en fábricas, para alargar la vida. "A Vladka se le partía el corazón cuando oía a niños de ocho años tratar de convencer a sus madres de que se fueran sin ellos, asegurándoles que encontrarían una manera de esconderse. 'No te preocupes —era el estribillo—. No te preocupes, mamá'". Los activistas de distintas organizaciones judías decidieron que era indispensable alertar a la población: "Tenían que pegar carteles en las vallas publicitarias y los edificios que explicaran que, según habían averiguado por mensajeros que habían seguido los trenes, Treblinka significaba una muerte segura, y que los judíos debían esconderse, y los jóvenes, defenderse. '¡Es mejor recibir un tiro en el gueto que morir en Treblinka!', era la consigna".

Renia, Chajka, ?Gusta, Hela, Idzia, Astrid, Bela, Masha, Niuta. Tantas mujeres más. Sus nombres y sus trayectorias rescatados. Arrojaron cocteles Molotov, contrabandearon armas, viajaron aterradas y valientes de una ciudad a otra para mantener el contacto entre las organizaciones. Le sonrieron a un oficial alemán para escaparse o pegarle un tiro. Huyeron por las alcantarillas. Protegieron a los huérfanos. Llamaron a conseguir armas, a confeccionarlas en sus casas. ¿Cuáles eran sus opciones? Soñaron con llegar a una tierra prometida: la del derecho a salvar al mayor número de judías/os posible e intentar seguir vivas. O por lo menos, el de elegir su muerte. Lo habían perdido casi todo y, sin embargo, dentro de las organizaciones se reconstruían familias de elección. Células de apoyo y confianza. En 1943 el gueto de Varsovia libró su última, extraordinaria batalla. "Sorprender a los nazis fue su mejor apuesta. Seleccionaron de forma meticulosa los puestos estratégicos desde los que se veían las esquinas de las calles. Veintidós grupos de combate, un total de quinientos combatientes (de entre veinte y veinticinco años), se organizaron de acuerdo con el movimiento juvenil. Un tercio eran mujeres". Afuera del gueto: los tanques. La desquiciada desproporción.

Hay frases que Judy escribe en medio de su regreso a un pasado en llamas: "La sinagoga incendiada... Toda la estructura gigantesca rugió en llamas, como llamando al fin del pueblo judío". O el encuentro de un grupo de sobrevivientes: "Convencidos de que eran los últimos judíos sobre la tierra". El nombre original del libro de Judy es "The light of days", mucho más cercano este título a su intención. En medio de la catástrofe imparable también brillaron el valor, el amor y la esperanza. Y la rabia. La rabia como un motor. ?"Varias mujeres se suicidaron en el 18 de la calle Mila y otros lugares; muchas murieron con un arma en la mano". En circunstancias terribles, ante la amenaza cotidiana de ser asesinada, cada persona hizo lo que pudo. Resistió ante el horror como pudo. Muchos eligieron defenderse de la única manera posible: con las armas. Esos momentos en que Zippora Lerer arrojó botellas de ácido contra los asesinos y aquellos gritaban atónitos: "'Eine frau kampft! ('¡Está combatiendo una mujer!'). Y, sí, "las hadas del hogar" levantaban hogueras. "Se defendieron", escribe Judy de muchas maneras y sus nombres tienen un lugar en la Historia. "Está combatiendo una mujer".

