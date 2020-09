"Mujercitas" y un personaje femenino llamado Jo

En "Memorias de una joven formal", Simone de Beauvoir recrea al personaje de Josephine March (Jo), como una influencia muy importante en su vida. Tanto, que inspirada por Jo, Beauvoir comenzó a escribir obras de ficción: "Hay un libro en el que creí reconocer mi rostro y mi futuro: "Mujercitas!, de Louisa May Alcott... Quería a como diera lugar ser Jo, la intelectual... para imitarla reanudé con mi pasado y compuse dos o tres relatos". En 2018, a 150 años de la primera edición de "Mujercitas", Penguin Classics, Penguin Random House, publicó la obra completa (sin la censura que padeció a través de sus ediciones) con un prólogo-homenaje de la poeta, cantante y escritora Patti Smith. (Anexo al final la traducción del prólogo de Smith publicada en el periódico El País).

En mi adolescencia me sorprendió encontrarme con Jo en las páginas de Beauvoir. Y reconocer mi experiencia en sus palabras, como seguramente sucedió con millones de niñas en el mundo. Otra vida, otra idea de feminidad eran posibles. Las niñas no se trastornaban porque soñaran con su independencia y amaran los libros. No sé qué habría sido de "Mujercitas" sin el personaje de Jo, el más disruptivo e interesante de todos. Pero "Mujercitas" no podría haber existido sin ella, la encarnación literaria de Louisa May Alcott. Escribió "Mujercitas" en 1868, inspirada en las experiencias de su familia de cuatro hermanas, con una educación que privilegiaba la lectura y el arte. Constantes conflictos económicos, una madre entregada a la solidaridad con los vecinos más necesitados y (en la novela) un padre ausente.

Jo es la hija rebelde, apoyada por una madre que la entiende en su diferencia, la que imagina y escribe historias, se esconde en el desván para acurrucarse con un libro en las manos, cuestiona los condicionamientos sociales, el "destino" inapelable de las mujeres. La que viaja sola a instalarse por un tiempo en Nueva York. Escribe y pública para ayudar a la manutención de su familia. May Alcott eligió no casarse nunca, pero "cedió", se dice que, por sugerencia de su editor, a que Jo se casara con un profesor "mayor" que entendía su anhelo de escritura y de libertad y lo respetaba. Anoche vimos la película "Mujercitas" escrita y dirigida por Greta Gerwig (2019), directora también de "Lady Bird" (2017), en nuestro cine club familiar covid-sana distancia: la pantalla colocada en la mesa del comedor y los asistentes esparcidos entre el comedor y la sala. Me gustó muchísimo, la actuación de Saoirse Ronan ("Lady Bird") es una delicia. La película acentúa el ansia libertaria de Jo. El siglo XXI le hace justicia.

Me pregunto si las niñas leen "Mujercitas". Tendería a pensar que en tantos medios en México es aún una lectura conmovedora y actual. Recordé y busqué algunos de los párrafos que escribió Beauvoir en el primer tomo de su autobiografía: "Las chicas March eran protestantes, su padre era un pastor y su madre les había dado como libro de cabecera no 'La imitación de Cristo', sino 'The pilgrim´s progress'... Me emocionó ver a Meg y Jo ponerse unos pobres vestidos de popelina color avellana para ir a una fiesta donde todas las demás chicas estaban vestidas de seda; les enseñaban como a mí que la cultura y la moral son más importantes que la riqueza; su modesto hogar tenía como el mío un no sé qué excepcional. Me identifiqué apasionadamente con Jo, la intelectual. Brusca, angulosa, Jo trepaba, para leer, a la copa de los árboles; era mucho más varonil y más osada que yo; pero yo compartía su horror por la costura y los cuidados de la casa, su amor por los libros. No sé si soñaba con resucitar mi antigua amistad con Jacques o si, más vagamente, deseaba que se borrara la frontera que me cerraba el mundo de los varones, pero las relaciones de Jo con Laurie me llegaron al corazón..."

Creo que la película dirigida por Greta Gerwig vale mucho la pena, ojalá sea una manera de llevarnos hacia el primer libro "Mujercitas" y el segundo "Aquellas mujercitas". Louisa May Alcott apoyó la lucha por el derecho al sufragio femenino y fue abolicionista. Una mujer independiente del siglo XIX que se mantuvo y apoyó siempre a su familia con su trabajo como escritora. Jo, esa adolescente flaquita que nos convocaba a romper con los mandatos de la "feminidad", la que entendía el matrimonio como una opción, nunca como una obligación. La que leía y leía. La que hablaba sin demasiada corrección. La inolvidable Jo.

