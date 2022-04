Muertos por mala praxis y corrupción en clínica subrogada del IMSS

Mala praxis, falta de asepsia, deficiencia en el servicio y actos de corrupción son algunas de las causas que han cobrado, de febrero a la fecha, la vida de al menos ocho pacientes de la Clínica Plenitud Coahuilense de Hemodiálisis, AC, a partir de un contrato de subrogación del IMSS.

En entrevista exclusiva, Joan Antonio Ochoa, vocero de la organización civil Uniendo Caminos México, denunció que la clínica ubicada en Morelia, Michoacán, continúa operando, a pesar de contar con una suspensión otorgada por una jueza y no tener certificación de la Cofepris. ¡Así como lo están leyendo!

Increíblemente, el IMSS le adjudicó un contrato de subrogación a Sergio Érik Borbolla García, pese a estar señalado en el Diario Oficial de la Federación, por actos de corrupción y malas prácticas, y a quien anteriormente le suspendieron una clínica en Saltillo, Coahuila, por lo mismo. ¡Irreal, pero cierto!

Hasta febrero de este año, los derechohabientes del Seguro Social en Morelia que padecen insuficiencia renal recibían el servicio médico en dos clínicas privadas: Niaper y Fresenius, las cuales eran contratadas por el instituto, al no contar con equipo suficiente para atender a este tipo de pacientes.

Comenzó la pesadilla...

Sin embargo, a partir de febrero, el IMSS cambió el contrato de subrogación, por lo que los enfermos comenzaron a ser atendidos en la nueva Clínica Plenitud Coahuilense.

"Desde las primeras semanas de iniciar operaciones se empezaron a notar muchas deficiencias en el servicio de la clínica: falta de asepsia, es decir, malos manejos del equipo médico, falta de personal especializado, instalaciones y equipo en malas condiciones, entre otras inconsistencias.

Mucho del instrumental médico lo transportaban en la cajuela de los carros, sin medidas de salubridad alguna, así como equipos salpicados de sangre e instrumentos en el suelo. Empezaron a hacer malas prácticas de la hemodiálisis y desangraban a los pacientes. Derivado de todo esto, de febrero a la fecha han fallecido ocho personas".

Por ello, la organización Uniendo Caminos México, en conjunto con otras asociaciones civiles y familiares de las víctimas, interpuso amparos colectivos en contra del IMSS por la subrogación de dicha clínica.

De hecho, y a pesar de conseguir la suspensión de plano de la clínica, esta continúa sus operaciones; además, obtuvieron un fallo por parte de una jueza Primera de Distrito de Morelia, que ordenó al IMSS rendir un informe en menos de 24 horas sobre dichos actos negligentes, el cual hasta el momento no existe.

"Esta semana falleció otro paciente. Así pues, urge que el IMSS revoque el contrato de subrogación para evitar más muertes. Es inaudito que, pese a las denuncias en diferentes entidades federativas, las autoridades administrativas del IMSS no cumplieron en revisar los antecedentes que están a la vista. Y si lo hicieron y aun así los contrataron, entonces se vuelven corresponsables de las muertes que hasta el día de hoy se han generado", condenó el abogado.

Ah, casualmente la delegada del IMSS, María Luisa Ridea Pimentel, es familiar del anterior secretario de Morena en Michoacán.

Infraestructura con SICT: destraban, relanzan, se aplican

No me lo van a creer, pero algo está haciendo bien el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Arganis, que logró, por fin, la apertura del libramiento poniente de Acapulco, después de 10 años de que ninguna empresa –varias extranjeras– pudo terminarlo en su totalidad. Desde 2012 se anunció la construcción de esta obra, en la que se invirtieron 4 mil 248.8 mdp; sin embargo, ni Grupo Azvi ni Isolux Corsán ni Mota Engil pudieron concluirlo. Es más, la española Isolux se adjudicó, a finales de 2014, la construcción y en ese momento aseguraban tenía un plazo de ejecución inicial de un año y nueve meses. ¿Y qué pasó? Pues que no acabaron.

Este libramiento enlazará la Autopista del Sol con la región de la Costa Grande de Guerrero, conectando directamente con el tramo que va a Ixtapa, Zihuatanejo, y reducirá el tiempo de recorrido de 40, actualmente, a 10 minutos.

Según supe, la Subsecretaría de Infraestructura, al mando de Jorge Nuño, esta semana inaugurará el tramo Ecatepec-Peñón, y pronto el libramiento de Villahermosa, y la tan esperada autopista La Pera-Cuautla.

Financiera mentirosa

En Veracruz, de Cuitláhuac García, hay un tema que está afectando a la población: resulta que una empresa llamada Unión de Crédito Mexicano, a cargo de Juan Rodolfo Hernández Trejo y ligada al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, utiliza estrategias de promoción a través de una red de empresas inoperantes con redes sociales robustecidas artificialmente para ganar con engaños la confianza de la ciudadanía.

Al notar que estas anomalías afectarían a miles de ciudadanos, en la UIF, de Pablo Gómez, y la CNBV, de Jesús de la Fuente, se prendieron las alarmas para investigar a la empresa que dirige Juan Rodolfo Hernández, un supuesto empresario que usa una red de compañías aliadas con redes sociales infladas artificialmente. Sólo como ejemplo: Unión de Crédito Mexicano se apoya en una firma espejo llamada SimWorks, que simula asesorías de orientación vocacional y tiene miles de seguidores en Instagram, pero no tiene actividad real comprobable y sus herramientas digitales, como el test vocacional, no funcionan.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

