¡Muerte, ruina y caos, a sólo 2 años de AMLO!

El de López Obrador es ya el peor evaluado de los gobiernos sexenales, en sólo sus primeros dos años.

Se trata de los 24 peores primeros meses de un gobierno mexicano –los peores dos años en todos los rubros–, en más de medio siglo.

Sí, AMLO resultó peor presidente que De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, por citar las gestiones Némesis del "lopismo".

Es el gobierno de la muerte, la ruina, la destrucción, la devastación, el caos y la corrupción.

Es un gobierno infame y execrable que en sólo dos años llevó a México y a los mexicanos a la ingobernabilidad y a la inviabilidad económica.

Y es que los hechos, la realidad, las muertes, la ruina y el caos, hablan más que las 500 mañaneras y gritan más que las 40 mil mentiras de Obrador.

Si lo dudan, aquí un recuento de 90 derechos y libertades perdidas; desde la destrucción democrática, la ruina económica, hasta el recuento de muertes, mentiras y maldad del peor gobierno de la historia, en sólo 2 años.

1.- Obrador canceló el derecho constitucional a la seguridad, al dejar manos libres a las bandas criminales, lo que llevó a cien mil muertes violentas.

2.- Canceló el derecho constitucional a la salud, debido al abandono sanitario de millones de niños, mujeres y hombres, con un saldo de 105 mil muertes oficiales por la pandemia y más de 300 mil muertes extraoficiales.

3.- Obrador decretó, de facto, la muerte adelantada de casi 500 mil mexicanos; sumadas muertes violentas, por desapariciones, la pandemia, la carencia de medicamentos y la destrucción del sistema de salud pública.

4.- López Obrador canceló el derecho constitucional al trabajo y empujó al desempleo a millones de mexicanos, a causa de fallidas políticas económicas.

5.- AMLO canceló el derecho constitucional al bienestar y mandó a más de 10 millones de ciudadanos a la pobreza extrema.

6.- Canceló el derecho constitucional a una educación de calidad, al destruir el sistema educativo y entregarlo a una mafia como la CNTE.

7.- Obrador canceló el derecho constitucional a la información, al engañar a diario, al falsificar la realidad y ocultar la información pública real.

8.- Canceló la libertad de expresión, al perseguir a sus críticos, exigir obediencia ciega a empresas mediáticas y convertir en propagandistas de su dictadura a los medios públicos.

9.- AMLO canceló el Estado laico y convirtió al suyo en un gobierno confesional en donde la única religión es la moral y la ética presidencial.

10.- López Obrador destruyó la estructura constitucional de División de Poderes, al someter a los poderes Legislativo y Judicial.

11.- El presidente destruyó y sometió a su voluntad al INE y al Tribunal Electoral, otrora autónomos que garantizaban elecciones creíbles.

12.- Y hoy, AMLO creó condiciones para un fraude electoral de Estado.

13.- Canceló los derechos humanos y desde Palacio secuestró la CNDH.

14. Obrador violentó la constitución al establecer un Estado militar que atenta contra la democracia y entregó a las fuerzas castrenses apetitosos negocios públicos y espacios de poder que afianzan una dictadura.

15.- AMLO canceló el derecho constitucional de libre empresa, al perseguir empresarios, negar apoyos del Estado y provocar la muerte a miles de pequeños negocios.

16.- Prometió que el 1 de diciembre del 2020 habría un sistema de salud como en Dinamarca o Canadá y mintió. Hoy, el sistema de salud mexicano es una fábrica de muertos y enfermos.

17.- Los pobres nunca fueron la prioridad presidencial.

18.- Tampoco los niños fueron prioritarios.

19.- Las mujeres nunca le importaron a Obrador.

20.- No fue cierto el eslogan "no robar", "no mentir" y "no engañar".

21.- Resultó falso que su gobierno sería diferente a otros gobiernos.

22.- No es honesto, sino que es uno de los gobiernos mas corruptos.

23.- No cumplió con licitar el cien por ciento de la obra pública.

24.- Falso que los gobiernos de Morena serían una casa de cristal.

25.- No existe una sola prueba de "la honestidad valiente".

26.- Falso que acabaría con la corrupción como lo prometió.

27.- No para de mentir y contabiliza en video más de 40 mil mentiras.

28.- No bajó el precio de la gasolina.

29.- No bajó el precio del gas.

30.- No bajó el precio de la energía eléctrica.

31.- No bajó el precio del diésel.

32.- No logró el crecimiento económico entre 4 y 6 por ciento.

33.- No creó más empleos.

34.- No hizo nada por estimular la inversión, local y foránea.

35.- No bajó el índice inflacionario.

36.- No cumplió la promesa de que no habría más deuda externa.

37.- No hay confianza económica y para invertir.

38.- No respetó contratos de empresas extranjeras.

39.- No hay certeza de que continuará el Tlcan.

40.- No hay respeto a las empresas de energías limpias.

41.- Falso que acabaría con los feminicidios.

42.- No acabó con la muerte violenta de niños.

43.- No acabó con las masacres, que siguen sin freno.

44.- No acabó con la muerte, secuestro y persecución de periodistas.

45.- No cumple con cancelar propaganda oficial en tiempos electorales.

46.- No cumplió su promesa de garantizar guarderías.

47.- Nadie sabe el número real de muertes por la pandemia.

48.- No quiere usar cubrebocas y se niega al aislamiento.

49.- No construyo 100 universidades.

50.- No dio apoyo a la cultura.

51.- No dio apoyo a jóvenes talentos.

52.- No incrementó el apoyo al cine y a los creadores.

53.- No cumplió su palabra de ofrecer más recursos a la ciencia.

54.- No sólo no respeta a los científicos, sino que los odia.

55.- No respetó su palabra de mantener becas del Conacyt.

56.- No cumplió con la promesa de estimular al deporte.

57.- No es el presidente austero que prometió.

58.- No vive en Los Pinos, pero vive en un Palacio.

59.- No vendió el avión y engañó con la supuesta rifa.

60.- Nadie sabe dónde está el dinero de la rifa del avión.

61.- Nadie sabe dónde está el dinero de las subastas.

62.- No compró las 500 pipas y se robó el dinero.

63.- No cumplió su palabra de regresar a sus cuarteles a los militares.

64.- No cumplió que la Guardia Nacional tendría mando civil.

65.- No cumplió la promesa de que no toleraría excesos de Trump.

66.- No cumplió promesa de que rechazaría el muro de Trump.

67.- No cumplió promesa de buscar un acuerdo migratorio.

68.- No respetó a ecologistas en Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía.

69.- No cumplió la descentralización de todas las secretarías de Estado.

70.- No acabó con el "huachicol" en Pemex.

71.- No aclaró la tragedia de Tlahuelilpan.

72.- No aparecieron los 500 mil millones de pesos de corrupción.

73.- No están más unidos los mexicanos hoy.

74.- No es Pemex más rentable y más eficiente.

75.- No es más eficiente y más rentable la CFE.

76.- No acabó la persecución de los opositores.

77.- No respeta, el presidente, la autonomía de los estados.

78.- No respeta, Obrador, a los disidentes.

79.- No hay soberanía energética.

80.- No hay soberanía alimentaria.

81.- Es falso que se haya acabado con el fuero al presidente.

82.- No hay respuesta oficial, ante los desastres naturales.

83.- No hay apoyo al campo.

84.- En el gobierno no se acabaron "los moches".

85.- La "mafia del poder" sigue intacta y asesora a AMLO.

86.- No hay, en general, un mejor gobierno y un mejor México.

87.- Se destruyó la transparencia oficial.

88.- El Fiscal General es un lacayo del presidente.

89.- Los diputados no representan al pueblo: son lacayos de Palacio

90.- Y es falso que México haya comprado la vacuna contra el covid.

Sí, el de López Obrador es el gobierno del mayor desastre en la historia mexicana. Y los hechos gritan más que las mañaneras y más que las mentiras oficiales.

¿Quién llevará a juicio a un gobierno y un Estado de criminales?

Al tiempo.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.