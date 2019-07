Motivos para celebrar

El lunes pasado, en un evento público en el Zócalo, los seguidores de López Obrador se dieron cita para celebrar el primer aniversario de su victoria electoral y aunque todavía no cuentan con resultados o argumentos para presumir los seis meses de gestión, la celebración responde únicamente al hecho de haber construido una gran campaña, no un gran gobierno... otro acto más para el absurdo.

Similar a festejar un aniversario de haber pasado un examen para entrar a la universidad, aunque se reprueben todas las materias del primer semestre, el festejo de López Obrador fue evidenciar la mediocridad tanto en la forma como en el fondo, algunos comentarios al respecto:

· En la forma, la acarreada fue abierta y cínica. Los camiones estacionados a los alrededores del Zócalo y sobre Tlalpan no dejaban lugar a dudas. Los videos de la gente recibiendo apoyos y comida al bajar de los camiones inundaron las redes y la pregunta de fondo es ¿era necesario? ¿se hubiera visto vacío si no se llevaba a la gente y se le pagaba? Yo creo que no; hubiera sido un evento un poco más modesto, pero López Obrador, contrario a sus resultados, sigue teniendo apoyo social. Hubiera sido interesante ver qué tanto lo siguen apoyando de forma natural, pero eso no lo sabremos nunca.

· En la forma también llamó la atención que no permitieron que se vendieran cosas que no fueran alusivas a Morena o al presidente, que asistieron en lugares reservados los principales representantes de la llamada (por López Obrador) "mafia del poder" y que fue un acto que dejó ver la visión caudillista del presidente.

· También es muy interesante, tanto en forma como en fondo que aclare tanto y tantas veces que no está construyendo una dictadura... los ataques a las instituciones, la cooptación del sistema de medios del estado, los ataques y amenazas al INE y la confusa propuesta de revocación de mandato dicen lo contrario.

· Dijo, textual, que la economía crece y es más justa... eso es falso. Respecto a la justicia es difícil de calificar, pero en cuanto a crecimiento es evidente que no. Es el peor inicio de año en décadas, han reducido, tanto el Banco de México como las calificadoras internacionales entre cuatro y cinco veces el pronóstico de crecimiento. Actualmente no alcanza un punto la mejor expectativa.

· Dijo también, "el aeropuerto de Texcoco fue cancelado porque ustedes lo pidieron...". Qué forma tan baja de evadir una responsabilidad personal. Además, dijo que lo sabotean legalmente con Santa Lucía... una vez más a buscar y culpar enemigos... no la evidente ineptitud.

· También dijo que se han cumplido 78 de 100 compromisos... sería importante conocer cuáles, porque yo veo claramente un país en crisis en las materias económica (caída del empleo, del crecimiento, de la inversión tanto pública como privada), de salud, seguridad y de violencia... Si los 78 compromisos cumplidos son cosas como no usar Los Pinos o el avión, da exactamente igual que se cumplan o no. El punto es que le fuera mejor a México y no es ni cercanamente el caso.

Ojalá pudieran celebrar el número de empleos generados, en lugar del número de beneficiarios de programas clientelares o el crecimiento de la economía en lugar de la victoria electoral... ganar una elección es motivo para festejar pero no para seguir festejando un año si no se ha logrado hacer un buen gobierno y cumplir por lo que la gente votó.