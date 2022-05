Morena y su venganza con el INE en CDMX

El tema de la austeridad como lo ha planteado Morena desde el día uno de su Gobierno está muy mal entendido y está verdaderamente dañando a la Nación. Lo hemos observado con el caso de los medicamentos de los niños con cáncer; revocaron los contratos y no han logrado restablecer el abasto para enfrentar esta terrible enfermedad que ha dejado en vulnerabilidad a muchas familias que hoy tienen a sus pequeños sufriendo.

Lo vimos con el caso de las pruebas rápidas aquí en Ciudad de México, que no quisieron invertir lo necesario para que en la primera etapa del covid-19, las y los ciudadanos tuvieran acceso a ello. Lo hemos observado también en otros momentos en los que el Gobierno ha decidido desmantelar programas exitosos, dañar instituciones, antes de invertir en lo que se requiere para el establecimiento de la democracia; y justamente este es el punto de esta columna.

Hoy, en el Congreso de la Ciudad de México en el momento en el que estamos escribiendo estas líneas, la mayoría de Morena y sus aliados está por aprobar una iniciativa que pretende quitarle cinco áreas al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pretenden eliminar la Unidad Técnica de Archivo y Logística. Es decir, hoy el Instituto tendrá que buscar la manera de llevar su orden interno en concordancia con las cabeceras de Distritos Locales aquí en la Capital. Van a desaparecer la Unidad de Vinculación con Organismos Externos, en ese sentido, mi solidaridad con mi compañero Raúl Torres que es la primera figura de la exitosa iniciativa del IECM para la diputación migrante y que hoy va a desaparecer esta Unidad Técnica. Van a desaparecer algo que considero un atropello absoluto; la eliminación de la Unidad de Género y Derechos Humanos, que es un área que desde 2019 estuvo planteada para hacer la observancia de igualdad de género y la aplicación de políticas públicas transversales que incentivaran el desarrollo político de las mujeres en distintas áreas del Instituto. Así como promoverlas dentro de los partidos y también señalar a los Tribunales cuando algo de esta materia fallara.

La Unidad de Género y Derechos Humanos es un área que visibiliza la lucha de las mujeres por tener una participación activa de la vida democrática. Hoy eso es un atropello para todas aquellas que de entrada ya participamos en política, y peor aún las ciudadanas que con toda libertad, su intención y entusiasmo pretenden participar en estas actividades. Es de las cosas más tristes que pretende Morena con esta iniciativa. También quieren hacer esto con la Unidad de Formación y Desarrollo,y por último, con la Unidad Técnica de Fiscalización.

Para las y los que no están familiarizados en cómo opera un partido político, los partidos constantemente le tienen que estar reportando al IECM, el uso de estos recursos públicos. El área de fiscalización por eso es fundamental, porque ve que los partidos y todos aquellos personajes públicos que tienen una responsabilidad, y más en tiempo electoral, hagan un buen uso de los recursos y cumplan con todos los lineamientos electorales que marca nuestra Normatividad. Al desaparecer esta unidad técnica se anticipa que el Instituto Electoral va a tener que ver de qué manera logra esta tarea sin tener ya una área en específico.

Sin duda alguna el tema de la fiscalización no lo podemos perder de vista, pues es el dinero de las y los mexicanos es lo que le da consistencia al Instituto Electoral, y es algo que todavía no comprende el presidente Andrés Manuel López Obrador. No queda duda que lo que hará Morena en el Congreso de la Ciudad de México es una instrucción más de la Cuarta Transformación y su mal entendida austeridad.

Estas acciones, por lo menos en el tema de género, violan flagrantemente la propia Ley de Austeridad que obliga a todos los entes públicos a asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres, otorgándoles los recursos necesarios para ello. Y así, con este falso argumento de austeridad violan la propia Ley de Austeridad, para conseguir lo que quieren a capricho y a la mala, violentando la autoridad electoral de la ciudad.

Pero nos vemos en 2024, que las cuentas y números van a ser distintos. La Alianza va unida contra este ataque al Instituto Electoral de la Ciudad de México.

