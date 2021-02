Morena tenía carro completo y ahora está destartalado

En este espacio, el 17 de junio, publiqué la columna "El 2021 no será un día de campo", hablando de las elecciones intermedias y de cómo le iría a Morena, y apenas el 13 de enero "De día de campo a campo minado".

Y así comencé la segunda parte del foro EF Meet Point de EL FINANCIERO, con los encuestadores Jorge Buendía, Roy Campos y Alejandro Moreno.

¿Hace un año Morena estaba muy arriba, pero hoy el camino no se ve fácil?

Roy Campos: "Han pasado muchas cosas. De febrero de 2020 a 2021 apareció la pandemia, la crisis económica, la formación de una alianza para enfrentar a Morena, pleitos internos en el partido, han pasado muchas cosas. Ojo, diré algo que no les puede gustar, pero Morena es el favorito, aunque todo lo anterior le pone el pie para que se lleve el carro completo, pero es peleador en los 15 estados".

Han pasado dos elecciones con AMLO en la presidencia y las cuentas entregadas no son buenas, pues "haiga sido como haiga sido", en el 2019 el PAN en Tamaulipas con Cabeza de Vaca como gobernador se llevó 21 de los 22 distritos y también les ganaron Aguascalientes; luego, en el 2020 el PRI de Alito Moreno se llevó Hidalgo y carro completo en Coahuila.

Jorge Buendía: "En estas elecciones habrá dos pistas, la federal y la local, y que a Morena le va mejor en la federal y en la local no tanto, con el agravante (para ellos) que no estará AMLO en la boleta. Lo que viene a confirmar (Lourdes) lo que dijiste sobre las elecciones en Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo. Otro elemento de gran incertidumbre será quiénes son los candidatos, pues de unos años para acá la gente vota por la persona más que por el partido. Hace un año mencionabas que Morena se llevaba todo, pero al ponerle nombre y apellido todo cambia".

-No puedo dejar de hacer un paréntesis y volver a alzar la voz de cómo es posible que Mario Delgado mantenga a Salgado Macedonio como candidato en Guerrero con tres denuncias por violación. Mario, tienes madre, esposa, hija, amigas, compañeras... recapacita. Y los del Verde, Manuel Velasco, Arturo Escobar, Carlos Puente, o el PT, ¿no tienen nada qué decir?

"Su profecía, su deseo del presidente se cumplió. Bien dicen, ten cuidado con lo que deseas, y ya hay por lo menos una alianza entre partidos que antes competían entre sí y ahora va contra Morena, y lo que vimos en encuestas sin nombres sí están cerrando la brecha, se está poniendo bueno y competido. También hay que apuntar que hay cambios sustanciales, sobre todo en el sector juvenil que votó a favor de Morena en 2018 y que ahora se encuentran divididos ante cierto grado de desilusión y abandono".

¿Qué alianza es más "malsana", PAN-PRI-PRD o la de MORENA con lo acomodaticios del Verde y el PT?

Roy: "Así también se llamó la del PAN-PRD para enfrentar al PRI de hace algunos años y les fue bien en las urnas, aunque no en todas y no hablo de gobiernos, sólo de triunfos. Ahora pasará lo mismo en algunas, les irá bien como en Querétaro, BCS, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, y Morena hoy pudiera llevarse entre siete o nueve".

¿Se mantendrá Morena como primera fuerza en el Congreso? ¿Tendrá mayoría abrumadora como en el 2018? Pues, la alianza PAN-PRI-PRD tiene un mensaje muy claro: ¿quieren un país con pesos y contrapesos o de un solo hombre?

Jorge Buendía insistió en separar la pista de lo federal (gobernadores), de la pista local (congresos). Indicó que para evaluar el hipotético éxito de la coalición Va por México a nivel de gobernadores, dijo, lo que importa es el candidato, que no genere rechazo entre los simpatizantes de uno u otro partido, sorteando antagonismos históricos. En cuestión de diputados federales, éste será un voto de partido, en el cual puede haber limitaciones; no obstante, apuntó, habría que voltear a ver el convenio de la coalición y la división que hicieron por distritos, donde, afirma Buendía, no hubo "agandalle". Léase, entonces, lo hicieron bien.

Ah, para Jorge Buendía hay dos perfiles de votantes muy claros: los que están conectados a las redes sociales, que tienden a ser más educados, más jóvenes, y los votantes tradicionales, de mayor edad, con menor educación y que se informan por radio y televisión, principalmente.

Moreno recordó que, aunque en 2012 las redes sociales favorecieron a AMLO, hoy hay una realineación de las mismas entre segmentos jóvenes.

Y dijo: "El voto partidario de la coalición se ve más sólido de acuerdo a las últimas encuestas, mientras que el de la alianza de Morena muestra grietas con el peso de que falte la ´foto´ del presidente como unificador. En elecciones intermedias de 2020 Morena pierde en Coahuila e Hidalgo por dos aspectos importantes: baja participación y la falta de músculo que tienen otros partidos asentados en cuestión de maquinaria política, y en las elecciones de 2019 el PAN sorprendió al aventajar a todos los demás partidos en los municipios y congresos donde hubo elección".

En cuanto al abstencionismo

Éste podría perjudicar más a Morena, quien no ha tenido la capacidad de formar estructuras y bases sólidas que en el voto duro podrían influir entre quienes, desilusionados del partido, sí acudan a las urnas; además del peso que tiene el electorado apartidista que son propensos tanto a no votar como a cambiar de opinión.

¿Sobrevivirán los nuevos partidos?

Los tres expertos estiman probable que, tras las elecciones, desaparezca un par de los partidos de reciente creación, debido a la fuerza que sigue manteniendo Morena que le impediría a esta chiquillada competir por el voto.

Súmele que, según mis fuentes, Movimiento Ciudadano y el Verde pudieran perder el registro en varias plazas.

¿Cuántos estados se lleva Morena y la coalición?

Jorge Buendía considera que Morena no se lleva carro completo de gubernaturas, aunque sí piensa que será el partido mayoritario en el Congreso.

Roy Campos apuntó que el titular del día siguiente a la elección podría ser "Avanza Morena", pues entre el partido y sus aliados hoy tienen siete estados. En el Congreso ve difícil que llegue a más de 250 diputados, aunque seguirá siendo la primera fuerza.

Alejandro Moreno dice que las encuestas muestran probable que Morena conserve la mayoría en la Cámara y por lo menos se lleve ocho o nueve gubernaturas.

P.D. Esta foto no es la definitoria, la definitoria es la del 6 de junio...

