Morena, sin ver su propia crisis

El choque entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el ex consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, o la soterrada batalla entre los presidenciables, reflejan el futuro que le aguarda al partido Morena.

El problema de los liderazgos solares en cualquier institución u organización representa un riesgo cuando por una u otra razón abandonan a ese ente: corren el riesgo de desaparecer.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho hasta la saciedad que al terminar su sexenio en 2024 se retirará y no participará. En la historia política del país todos los ex presidentes terminan en el destierro o marginados de la real toma de decisiones.

Hay anécdotas que cuentan, verosímiles, pero difíciles de probar, que el ex presidente Carlos Salinas prefiere que todos crean que tiene los poderes que le adjudican, aunque no sea cierto.

Enrique Peña Nieto evidentemente pactó con López Obrador. Como buen heredero de una dinastía, la de Atlacomulco, entendió que debía resguardarse. Salvo algunas apariciones escandalosas en bodas o noviando en Colombia o Nueva York, con el paso del tiempo se escondió y regularmente reaparece en sus redes sociales para las condolencias por el deceso de algún personaje relevante.

Felipe Calderón pretendió crear su propio partido, pero desde el oficialismo y desde el propio PAN le pusieron escollos que no pudo librar. En sus redes opina y pelea con la rijosa comunidad tuitera. Pero nada más.

¿Qué hará López Obrador con su partido?

Hace poco se conoció que Patricia Ruiz Anchondo dejaba la Procuraduría Social en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El anuncio no se hizo público, aunque trabajadores de esa dependencia confirmaron que la sucesora, muy cercana al ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, fue presentada al equipo.

Hace unos días, en el muro de Facebook de Carlos Sotelo, colimense ex perredista y simpatizante no religioso de la 4T, escribió en esa red social que "me acabo de enterar que el gobierno de la #CDMX despidió a nuestra camarada y amiga Patricia Ruiz Anchondo. Qué lamentable hecho, pues ella ha demostrado (en las podridas y en las maduras) absoluta consecuencia y lealtad a las causas de la izquierda".

Poco después, la aludida le respondió: "Muchas gracias amigo, sólo para precisar tu comentario, no ´me despidieron´, me movieron de la Prosoc para dársela a un grupo político de reciente incorporación al movimiento de la 4T".

Sotelo le replicó: "Hola Paty, no contradigo tu precisión. Solo decirte que te comprendo cabalmente y ello (al ser cuidadosa en tus palabras) te enaltece más".

Enseguida se suscitó una breve discusión entre militantes de izquierda, algunos de Morena o ex perredistas.

Uno de ellos respondió que "desgraciadamente el gobierno federal mantiene la mayoría de funcionarios del prian, con mentalidad neoliberal que desde dentro obstruye al presidente".

Marlon Berlanga, quien llegó al Senado al ser suplente de Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, le dijo a Anchondo: "¿Ahora acuerdan puestos administrativos por alianzas políticas?".

A esto le respondió Patricia Ruiz: "¿Te suena?".

Este tipo de discusiones se repiten en grupos de morenistas. Todo indica, según se ha podido constatar con militantes del partido del presidente López Obrador, hay muchos inconformes.

Por ello es válido preguntarse si en la autodenominada 4T están conscientes de la molestia que están causando... porque de ello dependerá el futuro de Morena.

Punto y aparte. La reforma electoral es interesante, pero llena de trampas. No va a pasar por muchas razones, la principal es porque en Palacio Nacional saben y están seguros que así sucederá.

Punto final. ¿Quiénes son los jerarcas de la iglesia católica a quienes les dieron absolución de pecados desde la oficina de Adán Augusto López Hernández?

