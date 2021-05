¿Morena está en riesgo?

Y no, no estoy hablando del ridículo que se aventó Mario Delgado en Tamaulipas, aunque lo que sí está en riesgo es su cabeza, pero por los resultados del 6 de junio, pues no tendrán la victoria avasalladora que esperaban.

Hoy les traigo un resumen de lo dicho durante el tercer foro Encuestas electorales 2021: La recta final, donde tuve el honor de moderar a Lorena Becerra (Reforma), Roy Campos (Mitofsky) y Alejandro Moreno (El Financiero).

Escenarios

Roy Campos: "La lectura inicial de la primera reunión, donde dijimos ´vamos a tener un Presidente activo´, se cumplió totalmente; no tenemos ninguna duda que tenemos un Presidente activo que ya fue reconvenido incluso por el Trife por su informe de gobierno. Sin embargo, estas faltas no le costarán nada al Presidente, ´en términos sustantivos´, ya que sólo le impondrán una multa o sólo le van a decir ´cállate´". No obstante, aseguró que Morena es claramente el primer lugar y va a crecer en territorios gobernados, aunque el triunfo no será tan apabullante como se pensaba.

Lorena Becerra: "El Presidente sabe que está en problemas, es por eso que estamos viendo una reacción cada vez más explosiva; un intento muy fuerte de intervenir en elecciones como Nuevo León o Guerrero, que para él eran tan importantes. MC está realizando una labor funcional para Morena al dividir el voto de la oposición, como ha pasado en Nuevo León, donde claramente hay una tendencia anti-Morena".

Para Alejandro Moreno, el partido Morena está muy lejos de "su día de campo electoral". Destacó que, pese a tener 51% de intención del voto en el sur, curiosamente Campeche no la tiene ganada; en el noreste tiene buena batalla, pero en la circunscripción 2 parece no ir muy fuerte y está 20 puntos más abajo en preferencias en entidades como Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, entre otras.

¿Qué electorado se ha movido?

Roy Campos destaca que el Presidente no ha hecho conexión con los movimientos feministas, pero no son golpes que hayan volteado la elección. Insiste en que, aunque la aprobación para Morena y AMLO baje, los electorados no muestran cambios.

Lorena Becerra: "La clase media, feministas y los votantes más escolarizados –y una parte de los jóvenes de 18 a 24 años– han abandonado a Morena, que sólo ha logrado mantener el apoyo en los estratos sociales bajos y los sectores beneficiados por programas sociales. Hablando del feminismo, uno de los sectores con los que de plano el Ejecutivo no cuenta desde que se quitó la máscara. Si el Presidente sigue con esta ruta de descalificarlas, incluso acusarlas de estar vendidas con la oposición, puede pagar una factura muy alta para la elección de 2024".

Alejandro Moreno: "El electorado más joven y el de más escolaridad está abandonado a Morena". Puntualizó que el efecto de los movimientos feministas también ha puesto en jaque al gobierno y ha habido una solidaridad generacional de hombres jóvenes que se suman a esta antipatía.

De la chachalaca al carajo

Alejandro Moreno: "Hay factores locales que jalan a lo nacional, pero también hay temas que se están poniendo en la agenda nacional que influyen sobre otras contiendas, y éste es uno de ésos: la irritación en las encuestas no fue tanto el colapso del Metro como la reacción de la administración; es el síndrome de ´al carajo´". Hay un indudable efecto de las palabras del Presidente: "A veces, esa retórica juega a su favor; y en ocasiones, no. Así como con el ´cállate, chachalaca´ contra Fox años atrás, el electorado llega muy polarizado a esta elección; entonces un ´al carajo´ se aplaude de un lado e irrita a otro".

¿Cómo queda el Congreso?

Roy Campos dice que Morena se muestra primero en la intención de voto. Los momios están dos a uno: dos partes que dicen no va a lograr, una que dice sí va a lograr; 66 contra 34 por ciento.

Lorena Becerra indicó que Morena podría perder hasta la mayoría en la Cámara de Diputados, ante la intervención constante del Presidente en los comicios, situación que le ha molestado demasiado y por eso la insistencia en estados como Nuevo León y Guerrero.

Por su parte, Alejandro Moreno señaló que el escenario más probable es que Morena se lleve la mayoría simple, en tanto que la mayoría calificada es menos probable.

Gubernaturas

Roy Campos: Morena podría llevarse entre ocho y nueve (Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California, Sinaloa, Sonora y Zacatecas); mientras que Michoacán y Campeche podrían servir de colchón para el partido. Para el PAN serían BCS, Querétaro y Chihuahua; SLP para el Verde; y NL, MC.

Lorena Becerra: Morena se lleva BC, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; el PAN se queda con Querétaro y BCS; MC con NL; en veremos puso a Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y SLP.

Alejandro Moreno ve dos panoramas para Morena: uno positivo en donde se queda con 11 estados y otro pesimista, en donde sólo gana en siete. Los más seguros son BC, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero; las dudosas sin tendencia, Michoacán y Sonora; dudosas con tendencia opositora: Campeche, SLP y NL; mientras que el PAN gana Querétaro, BCS y Chihuahua, aunque advirtió que esta última puede dar sorpresas.

Confianza

Vale la pena destacar que los tres coincidieron en que el INE está muy bien evaluado entre los ciudadanos. Lorena Becerra consideró que "si bien a nivel nacional está muy bien evaluado, habrá que ver cómo está en cada estado, pues las elecciones están cerradas y pudiéramos enfrentar conflictos poselectorales; por ejemplo, en Campeche cuenta con 54% de confianza; 48% en Guerrero; 62 en Nuevo León y 58% en San Luis Potosí".

"El 60% de los mexicanos cree que habrá posibles conflictos poselectorales", advirtió Alejandro Moreno.

CDMX

Alejandro Moreno hizo encuestas en cinco alcaldías y dos son para Morena y tres para la oposición: Miguel Hidalgo (Tabe), Álvaro Obregón (Lía Limón) y Coyoacán (Giovani Gutiérrez). Y todo parece indicar que Cuajimalpa la refrenda el PRI (Ruvalcaba) y Benito Juárez (Taboada) el PAN. Así pues, Claudia Sheinbaum, así como Mario Delgado, deben estar muy preocupados.

Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

