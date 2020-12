Morena el cáncer de México

México enfermó debido a la improvisación, nepotismo, impunidad y la soberbia de Morena, que como el cáncer se multiplicó rápidamente, dividió a las células, debilitando al cuerpo y se propagó afectando distintos órganos, en este caso a la sociedad y a nuestras instituciones.

En estos dos años México ha cambiado mucho, varios males se han propagado arrebatándonos casi todo vestigio de esperanza, el empobrecimiento de las familias, la falta de acceso a la salud, la pérdida de nuestra tranquilidad al salir a la calle, el miedo a no volver más, todo empezó como suele suceder con el cáncer, como una molestia aparentemente menor que terminó por invadirlo todo, hoy en todos los ámbitos tenemos daños y hay crisis.

Este año atestiguamos el debilitamiento institucional, quitaron recursos imprudentemente y despidieron a miles de mexicanos que desde una oficina gubernamental trabajaban por México a diario.

Las instituciones se verticalizaron; las mujeres no fuimos consideradas en el presupuesto y aunque nos manifestamos, ignoraron nuestras demandas; aniquilaron nuestros manglares y nuestra selva; prefirieron el carbón a las energías limpias; en cambio tenemos camas vacías de mujeres y niños que mueren de cáncer porque este gobierno no les compró medicinas.

El ahorro infame del gobierno le quita a este país sus alas, la ciencia, la tecnología, el arte, la inversión y la educación se hicieron precarias.

No se puede ahorrar cuando hay vidas que salvar, mujeres que apoyar y empleo que generar. Sin embargo, únicamente para la refinería, el béisbol y un tren sí se tiene presupuesto y vida.

Lamentablemente este año se reduce a muertes, opresión, inundaciones, virus y crisis, el país está sufriendo una metástasis propagada por el cáncer de México, el gobierno de Morena.

En ausencia de tratamiento, estrategia o un rumbo que cambie el destino de nuestro futuro necesitamos mirarnos, todos los mexicanos, somos células que dan vida a nuestra patria, nos dividieron pero en unidad podemos vencer al cáncer.

Solo hay un proyecto, el único que nos salvaría: erradicar a Morena del gobierno porque ya le provocó a México más de un millón de contagiados por covid, el cierre de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, 15 millones de personas desempleadas, 12 millones de nuevos pobres y el año más sangriento de la historia, así como la política más indolente ante el feminicidio.

A eso hay que sumar que tenemos un gobierno que intimida y persigue a quienes hacen uso de la libertad de expresión como a los periodistas, los opositores y a los críticos al régimen.

Hay 3 millones de mexicanos que son servidores públicos viviendo en la incertidumbre a pesar de ser quienes dan vida a las instituciones de nuestro país: los hospitales no tienen materiales médicos, los maestros no tienen los espacios dignos, los policías son denigrados, los servidores no tienen sueldos ni aguinaldos completos, cancelaron los fideicomisos, pero nuestro presidente "austero" vive en un palacio, y la primera dama se pasea por Europa.

Las palabras que un día convencieron a muchos hoy son protesta e indignación entre los mexicanos que padecen a un gobierno que miente y esconde una realidad imposible de negar.

Ganaremos la batalla en el 2021, comienza la lucha por nuestra patria.

*Tania Larios es internacionalista y analista política en medios de comunicación. Es actual Secretaria General del PRI en la Ciudad de México, consejera política estatal-nacional y miembro de la Comisión Nacional de Procesos Internos.

