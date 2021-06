Morena desprecia a Guerrero

Así de rudo y de fuerte. Si no fuera así, explíquenme cómo entender que Morena postulara como candidato a gobernador a Félix Salgado Macedonio, un presunto violador y a quien jamás le quitaron la candidatura, eh, lo hicieron nuestras instituciones electorales, el INE y el TEPJF. Luego pusieron a una Juanita, a su hija, quien como dijo Ciro Gómez Leyva, su campaña parece una boda interminable y en lugar de proponer, canta. Pero esto no es todo, también postularon como candidata a la presidencia municipal de Acapulco a una corrupta confesa, Abelina López. Así el compromiso del partido de AMLO con el pueblo bueno y sabio de uno de los estados más marginados del país. ¿Con qué cara, Mario Delgado?

Acapulco, que fuera la joya de la corona turística de nuestro país, está cayéndose a pedazos. A la presidenta municipal, de Morena, Adela Román, le quedó grande el puesto. Los números no mienten, hoy el puerto se encuentra entre las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Hace unos días en la mañanera, con el presidente presente, se anunció que es de las cinco ciudades que más asesinatos tiene en México: se incrementaron 17%, y es la ciudad más peligrosa del estado para las mujeres. Y súmele que en plena pandemia doña Adela aumentó un 400% el predial y las licencias de funcionamiento.

De acuerdo con las encuestas, Ricardo Taja, del PRI-PRD, lleva ventaja, seguido de Abelina López, de Morena. Ojo, Acapulco es el 30 por ciento del padrón electoral de Guerrero, por lo que la dupla Taja-Mario Moreno puede arrebatarle el sueño a Morena de ganar Guerrero.

Un circo... fue el debate, y a manera de crónica le cuento que...

Taja le dijo a Abelina: "Eres una corrupta confesa (en una intervención que tuvo en Diputados dijo que había sobornado a un MP para que le ayudara a tener un juicio más rápido). Tienes cinco carpetas de investigación. Eres invasora de terrenos. Tu declaración en ceros; ¿de qué viviste?". Propuso que con él regresarán las estancias infantiles y los comedores comunitarios. En todos los hogares que deban agua y predial habrá borrón y cuenta nueva, y se comprometió a que todos los hogares tengan agua.

Todos los demás candidatos le dijeron: "Con qué cara, Abelina. Tú eres más de lo mismo, Morena nos falló; eres parte del problema del agua por ser invasora y deja de recitar que gobernarás con la Agenda 20-30 de la ONU, si no le entiendes nada. Deja de presumir que harás el primer C5, pues ya existe uno". Para combatir la inseguridad dijo que dará bicis a la policía.

El candidato de MC, que dijo que él es el bueno pues estuvo en la playa cuando vino Selena –se los juro–, le gritó tres veces a Taja que había mandado matar a balazos a su perrito. El candidato del PRI le sacó su carta de no antecedentes penales estatal y federal y le dijo: aquí es un debate, si quieres litigar hazlo donde se debe. Pero ahí no quedó la cosa: al pupilo de Dante Delgado, Taja le dijo: "Eres el vividor de la política, el que declara sus cuentas en ceros, pero en su declaración declara que vive del sueldo de su esposa".

Ah, y cómo no mencionar que el del Verde presumió no tener nexos con el crimen organizado –el chiste se cuenta solo–.

Al carajo a Morena

Con todo se fueron el domingo Mauricio Tabe, candidato a la alcadía Miguel Hidalgo, y Margarita Zavala, candidata a diputada federal, ambos por la alianza PAN-PRI-PRD.

"Sin falsos optimismos vamos a recuperar al país de una pandilla de ineptos que lo han desgraciado. Hay 10 millones más de pobres por las malas decisiones de López Obrador ante el covid, los cuales equivalen a las 16 alcaldías. AMLO se quiere quedar en la silla. El voto útil es para el PAN, PRI o PRD. No votar por estos partidos es contribuir a que Morena se perpetúe en el poder. Las cosas no estaban tan mal como ahora, pero tampoco estaban bien. La coalición Va por México debe apostar por acabar con la desigualdad que usa el falso mesías para dividirnos y crear rencores". Así fue como abrió el mitin Fausto Barajas.

Luego habló Claudio X. González: "Es un gobierno que no deja de mentir, es un gobierno profundamente mentiroso. Estamos con el peor gobierno en el peor momento. Ellos decían que quería hacer historia y lo están haciendo como el gobierno más incompetente. El 6 de junio los mexicanos, a través del voto, tenemos la oportunidad de mandar al carajo a Morena. Cada mexicano debe llevar por lo menos cinco personas más a votar para cambiar el rumbo, no sólo de la alcaldía, sino de México".

Tabe, entre porras de que es el que sabe, dijo: "Solamente unidos podemos vencer a este régimen, solamente unidos podemos superar esta crisis, y eso es lo que este gobierno no ha entendido. Vamos a ganar este 6 de junio. Ésta será una alcaldía aliada de quien genera trabajo y no enemiga de quienes emprenden. Ya basta de estos gobiernos que le ponen el pie a quienes invierten, desarrollan y dan empleos... están muy equivocados si creen que engordando la burocracia generan bienestar".

Margarita no se quedó atrás: "Las actuales autoridades no escuchan ni a las mujeres, ni a los enfermos, ni a los niños... quienes han sido ´despreciados´ una y otra vez. La única voz que se escucha es la de todas las mañanas... ésa mayoría omnipotente que encarna una sola voz no le sirve de nada a México".

¡Quihúboles! Y mientras, Víctor Romo, de Morena, sacó un espectacular que dice "No les volveré a fallar". Otro chiste que se cuenta solo.

Por cierto, qué tal que Salomón Chertorivski, ahora de MC pero exsecretario de Felipe Calderón, compite contra Margarita, ¡si además es pluri!

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

