En días pasados la coalición legislativa integrada por el PAN, el PRI y el PRD (Va x México) presentó una "moratoria constitucional", que es una propuesta para que por el resto del sexenio no se hagan modificaciones a la Constitución. La idea inicial fue del diputado panista (y exgobernador de Querétaro) Ignacio Loyola y a ella se sumaron los tres grupos parlamentarios.

Después de 4 años de ocurrencias, de hacer parlamentos abiertos para no tomar en cuenta la opinión de los participantes y de ver equivocarse al único legislador de Morena que importa (y que irónicamente no es legislador), la propuesta es un auténtico ejercicio de sentido común y de protección para las instituciones. Como era de esperarse López Obrador acusó e insultó a quienes la proponen, pero el mensaje es claro: se va a evitar que siga la destrucción de México. Algunos comentarios al respecto:

· La reforma educativa es un gran ejemplo de por qué no se deben aprobar más reformas constitucionales que vengan del presidente López Obrador: el proceso inició bien, se escuchó a los partidos, se abrió a parlamento abierto y se tuvieron foros y espacios de construcción y deliberación plurales. Al final nada de eso importó... nada de lo que se deliberó se incluyó y se acabó entregando el control de la educación a los sindicatos; se privilegió a los maestros (como aliados políticos del presidente) sobre los intereses de las niñas, niños y jóvenes, y se regresó todo lo avanzado en años pasados. Hoy incluso se habla de nuevos planes de estudio que sólo buscan ideologizar... en pocas palabras, era mejor que no se moviera nada.

· La reforma que crea la Guardia Nacional. En esta votaron todos a favor y se construyó una institución civil para la seguridad pública... pero se incluyó un transitorio que permitía la participación inicial de miembros de las Fuerzas Armadas bajo ciertos esquemas... Ahora no es una institución civil, es 100% militar y como evidentemente no van a cumplir los términos para hacerla civil ahora se habla de una nueva reforma para militarizarla por completo... curioso pero es justamente lo opuesto a lo que López Obrador propuso en campaña (el Ejército se regresará a los cuarteles) y la militarización es el paso uno de la construcción de una dictadura y el sostén principal de los autócratas... además vivimos en el país más inseguro de la historia, con más asesinatos y con un gobierno totalmente coludido con el crimen organizado... mejor no hubieran movido nada.

· En materia de salud. Se eliminó el Seguro Popular, política pública que llegó a brindar atención y medicamentos gratuitos a más mexicanas y mexicanos que ninguna otra en la historia. Incluso se puede decir que se alcanzó la cobertura universal con más de 95 millones de personas afiliadas. El presidente López Obrador decidió desmantelarlo y sustituirlo por el Insabi unos meses antes de que entrará la peor pandemia de la que se tenga registro... el resultado lo conocemos todos: millones de personas se quedaron sin servicios de salud y medicamentos (y siguen), millones murieron innecesariamente, fuimos el país en el que más personal del sector salud murió por falta de insumos en la pandemia y fuera de la pandemia se vive la mayor escasez de medicamentos de la que se tenga registro (y eso mucho decir), se desmanteló el sistema de vacunación y además a nuestros doctores después de estar en la primera línea de batalla se les trata mal, se les paga mal y se les sustituye por "cubanos" que traen en calidad de esclavos. Mejor no hubieran movido nada.

Caso contrario la reforma energética que se logró detener. Esa que hace que el presidente López Obrador tilde de "traidores de la patria" a todos lo que no pensamos como él... si hubiera sido aprobada hoy estaríamos viendo consecuencias incluso peores que las tres reformas descritas. No debe quedar duda que lo más serio y lo más responsable es detener la destrucción de México y para eso le quitó el "pueblo bueno" la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a López Obrador... La moratoria constitucional es patriota y es responsable.

