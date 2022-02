Moralmente acabado

Hace unos años y con motivo del primer video en donde se veía a uno de los hermanos del presidente López Obrador recibiendo fajos de billetes, escribí en este espacio una columna que se llamaba "moralmente derrotado". Meses después y con varios casos extra de corrupción acumulados, retomé el tema para contraponer el discurso de honestidad y pureza moral frente a un segundo hermano del presidente recibiendo fajos de billetes, las toleradas propiedades de Bartlett y la evidente corrupción de Irma Eréndira Sandoval (que no fue corrida por corrupta, sino interferir con los deseos de AMLO en las candidaturas de Morena). Ahora, con su hijo en el ojo del huracán y con un evidente conflicto de intereses, la respuesta de AMLO fue: "al parecer la señora tiene dinero...", ya no se trata de estar moralmente derrotado, ahora simplemente está acabado moralmente y ya mejor responder con cinismo... algunos comentarios:

· Es cierto que todo está a nombre de la esposa y también es cierto que cualquier persona puede hacerse de un patrimonio legal, sin embargo, esa presunción de inocencia es absurda cuando se suman todos los factores.

· Para empezar, PEMEX y la empresa Baker Hughes tiene contratos vigentes por 151 millones de dólares y casualmente, después de la firma de uno de ellos, un alto ejecutivo de la empresa les "prestó" una residencia lujosa al hijo de López Obrador y su esposa, Carolyn Adams.

· Después de lo anterior, la pareja compró una casa por cerca de un millón de dólares (20 millones de pesos...) y sí, está a nombre de ella, como lo hacen los que lavan dinero o los narcotraficantes.

· No dudo que la señora Carolyn Adams pueda tener dinero y desde antes, pero la vinculación de PEMEX, la empresa petrolera norteamericana, la gestoría y el repentino patrimonio millonario es evidente.

· Además, el hijo de López Obrador es bien sabido que no es ni ha sido exitoso en nada en su vida. Es abogado de profesión, pero en su trayectoria sólo se asoma la coordinación de una campaña hace años, campaña que además perdieron y bueno... me imagino que lo pusieron ahí a dar la cara porque no creo que haya coordinado nada.

· Por cierto, la empresa petrolera que "les prestó" una casa, casualmente tiene contratos en la construcción de la refinería Dos Bocas.

· También casualmente la empresa está acusada de corrupción en Estados Unidos.

· El hecho se suma a una serie de ilícitos que evidencian que el discurso de honestidad de López Obrador es una total mentira... quien le siga creyendo ya ni siquiera se le puede calificar de iluso, está más bien en una especie de síndrome de Estocolmo.

· El hecho también evidencia que el discurso de austeridad de López Obrador es una payasada... y mientras pregona no a los lujos, que bastan unos zapatos para ser feliz o que la pobreza es buena per se, su hijo en una casa de un millón de dólares, moviéndose en una camioneta de más de un millón de pesos, vacacionando en los lugares más caros del mundo, viajando en aviones privados...

El hecho no es aislado y muestra que el "show" de la 4T es simplemente eso, un circo en el que la mentira y el engaño construyen una realidad ficticia y dejan como idiotas a todos aquellos que una vez creyeron en la honestidad y en las buenas intenciones de López Obrador... ahí están igual que la "casa blanca" o que el "no te apures Rosario"... "al parecer la señora tiene dinero"... ahora sí que López Obrador está moralmente acabado... se quedó sin discurso.

