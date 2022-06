¿Monterrey al Día Cero?

Se ha hablado mucho sobre la crisis de agua de Monterrey y también sobre la situación de sus recursos hídricos, pero aún persiste un vacío importante de entendimiento. Tiene que ver con la separación continua del líquido con su complejidad natural y social; es decir, no se puede explicar desde una sola variable. Además, las causas que hoy tienen a la segunda ciudad más importante de México al borde del colapso son multinivel, pues no son asociadas a causas de una sola categoría sino a la complejidad misma de procesos políticos, económicos, naturales y sociales a diferente escala.

En un nivel contextual, se debe comprender que se está viviendo ya en una Crisis Climática que trae consigo temporadas de sequía y lluvias extremas. Hace apenas unos inviernos en esta misma ciudad cayó nieve y hace pocos años sufrió por los efectos de un huracán. Un punto crucial es que estos fenómenos no tienen repercusiones en un único lugar, son regionales, pues afectan a un conjunto de territorios que comparten características socioambientales. Aunque mediáticamente Monterrey es el lugar que acapara la mayor atención debido a su importancia económica y recientemente política por el gobierno de Samuel García, son más las regiones de México que sufren un panorama similar.

En un segundo nivel está la gestión del agua y que Nuevo León es doblemente centralizada. Es decir, por una parte, está la CONAGUA como organismo federal que ejecuta la política hídrica nacional, pero en términos de agua urbana y servicio público, son los municipios quienes otorgan el agua potable. En el caso de Nuevo León es el organismo operador de Monterrey quien opera en todo el territorio estatal; es decir, es el único ente político-administrativo que dota de este servicio indispensable a la población y que puede generar asimetrías en otras partes del estado por priorizar a la capital. Sin embargo, esta política centralizadora afecta y altera el territorio, las metrópolis son desestabilizadoras y requieren los recursos hídricos de sistemas regionales interdependientes y la sobreexplotación de ellos culmina con el paradójico resultado de dejar de funcionar por la misma razón por la cual fue creado.

En un tercero, se encuentra la actividad económica y que es extractivista. Discursivamente cuando una empresa quiere establecerse en una comunidad siempre se tratan de buenas noticias, pero cuando requieren grandes cantidades de recursos (como los hídricos) en regiones donde la disponibilidad es baja, la conflictividad es latente. Precisamente, la actividad industrial en Nuevo León requiere una cantidad enorme de líquido que sale del sistema socioambiental y no retorna, por lo que el ciclo hidrosocial del agua se altera y no sólo en términos hidráulicos, sino del territorio y todos sus elementos. Las consecuencias más claras son los conflictos por la escasez, el cambio de modo de vivir de las personas y hasta migraciones o mejor conocidos como desplazados ambientales.

Otro nivel que está relacionado con los anteriores está en la percepción que se tiene sobre el agua. Se le observa de uso, explotable, controlable y domesticable. Las soluciones a la escasez en Monterrey no se solventan con la importación de agua de otras fuentes o regiones, se corregirá cuando se deje de fragmentar. Cuando se comprenda la complejidad de su relación, que no se trata de una simple decisión el desviar cauces de ríos, entubarlos, abrir escotillas o cerrarlas, perforar pozos y esperar a que se renueven con las lluvias.

En este mismo sentido, los hábitos de consumo y de uso también tienen su impacto. Se tiene la creencia que el agua urbana del servicio público no tiene la misma influencia que la que se usa en la actividad económica. Esta aseveración es cierta pero tampoco la elude de ninguna repercusión, sobre todo en grandes ciudades, donde el principal uso es el público-urbano. En la medida que siga habiendo desigualdades de acceso, derroche, falta de inversión y la ausencia de una cultura del agua entre la población, este seguirá siendo un factor importante para continuar en una situación como la actual.

Retomando la pregunta que lleva por título el presente artículo, tajantemente se podría responder que Monterrey no llegará al Día Cero. Porque a pesar de que las condiciones son adversas en términos climáticos, políticos, económicos y la relación con el agua siga siendo de uso, el líquido continuará llegando a las tuberías porque se continuará con la misma política de traer agua lejana y alterar territorios. Cabe destacar que no llegará de la manera a la que se tiene acostumbrada o esperada por la gente: de forma constante, en calidad y cantidad suficientes. Además, como se observa, su acceso seguirá siendo diferenciado, donde los clubs de golf, y las zonas verdaderamente ricas seguirán teniendo piscinas, jacuzzis y agua todos los días, mientras las mayorías empobrecidas apenas verán las válvulas abiertas de forma esporádica para contar a veces con agua para lo mínimo indispensable.

Esta situación de control social por el recurso no será permanente por ahora, pero se puede esperar que así sea. Porque la frase que dice "en el pecado llevarás la penitencia", tiene sentido en esta dinámica, porque se intentará mantener una forma de equilibrar la oferta con la demanda que no es sostenible en el tiempo y con soluciones que deterioran aún más la situación a futuro. ¿Qué sucederá cuando ya no haya más fuentes ni cercanas ni lejanas? ¿Qué ocurrirá cuando las sequías y las lluvias sean cada vez en temporadas más largas y fuertes? ¿Los capitales se retirarán y se solucionará el problema? ¿Existirán metrópolis habitables? Todas estas preguntas necesitarán una respuesta similar a la primera que se planteó en este artículo.

*Miguel Ángel Martínez Ríos

Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública con una especialización en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una Maestría en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y en Demografía Social por la UNAM. Su labor investigativa se basa principalmente en temas de urbanismo y acceso diferenciado a servicios públicos entre la población de las ciudades. Adicionalmente es columnista en otros medios de comunicación.

