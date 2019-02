Modelos de Estado

Quizás entre las principales características de los estados frágiles lo constituyen, la debilidad o ausencia de un estado de derecho, de sus instituciones, entre otras características. Esta es una definición de la OCDE.

Estas características son campo de cultivo para el establecimiento de un sistema de desigualdades políticas, económicas y sociales, en el que se fomenta o se desarrolla la pobreza extrema, el aumento de la violencia o inseguridad, el fomento de un sistema tributario y hacendario de desigualdades, por supuesto la corrupción, y que tienen como consecuencia un debilitamiento de una democracia. El siguiente paso quizás lo sea el Estado fallido.

Aquí es donde se reflejan las políticas públicas de los modelos políticos, económicos y sociales que son impuestos por organismos internacionales o por fuertes democracias del mundo. Por ejemplo, el establecimiento de la política de transparencia que introdujo la administración del presidente Vicente Fox Quesada, no fue un acto de reconocimiento al valor de la información en la democracia, sino un requisito del Banco Mundial para acceder a créditos.

Aquí es donde subyace la forma y el estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. La fórmula "No robar, no mentir y no engañar" comienza a enfrentarse con la realpolitik.

Cuarta Transformación

La decisión de suprimir cargos y empleos públicos en una cuestionable austeridad con un tufo de venganza a las pasadas administraciones, no ha sido del todo popular. Las preguntas son, ¿qué van a hacer los servidores públicos que sean separados? ¿El ahorro en sus sueldos y prestaciones aportará algo significante a la economía del país?

Las grandes diferencias que persisten en el sistema tributario en el país, que permiten que grandes corporativos puedan abusar del régimen de consolidación fiscal, para pagar los impuestos que no corresponden a sus ingresos.

La creación de la Guardia Nacional es un buen intento por pacificar al país, porque separa a elementos del Ejército y la Armada para crear, junto con la Policía Federal, una nueva institución; pero ¿y la coordinación con policías estatales y municipales? ¿Seguirán los policías estatales y municipales con la abismal diferencia en sueldos y prestaciones que los hacen vulnerables y sujetos de cooptación de la delincuencia? ¿Hay algún cambio en el dogma y la planificación de la seguridad? ¿Es válido abusar de las Fuerzas Armadas en multitareas para el Estado, como para construir aeropuertos, proteger zonas de robo de combustible y todo lo que la debilidad de las demás instituciones se le pueda cargar al instituto armado?

Proponer a las amigas del poder político a una toga en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es una novedad, ni garantía de independencia o eiciencia. Así lo hizo el expresidente Enrique Peña Nieto con Eduardo Medina Mora, que llegó sin saber un ápice de la funcion jurisdiccional y con el rechazo de miles de firmas dirigidas al Senado.

En la teoría del juego al que está jugando la actual administración federal, no caben sofismas o apotegmas de campaña que debieron haberse dejado colgados el pasado 1 de julio, dado a que en el campo de la geopolítica, quizás no se esté valorando que en estos modelos que invocan la moralidad y las buenas costumbres, estamos siendo analizados por los Estados Unidos y por las demás democracias dominantes en el mundo.

El actual modelo político, económico y social mexicano contiene los elementos del Estado de fragilidad que señala la OCDE, y ni la buena voluntad o la buena fe para revertir estos factores, podrá impedir que un riesgo o amenaza a los intereses económicos o de seguridad de los Estados Unidos voltee a ver y dar un manotazo a México.

Quizás la intervención de México en la crisis de Venezuela sea ese parteaguas que la Casa Blanca necesita para matar dos pájaros de un tiro: Intervenir en Venezuela y corregir el rumbo en el modelo de Estado en México.

Exceso de corrupción

