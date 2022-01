Mitos y realidades del huachicol

No cabe duda de que conforme avanza el tiempo, la verdad cae como por ley de gravedad hacia la tierra. Es claro que no le han explicado al ejecutivo LAS MEDIAS VERDADES que han quedado en el limbo y no han querido revelar. Ahora lo trataré de explicar mediante este análisis con información del dominio público.

1. Existe un huachicol de cuello blanco, debido a la falta de supervisión, control y seguimiento del sistema de adquisición de datos y control en tiempo real (SCADA), ubicado en los cuartos de control y en el centro del SCADA en la Torre ejecutiva de Pemex, ahí es donde se ven reflejadas todas las variaciones de flujo, pero solamente en 32,000 km de los 68,000 km de ductos que existen actualmente, por lo que la información resulta inexacta.

2. La falta de mantenimiento de los instrumentos de medición de los tanques verticales, ha provocado un mal funcionamiento porque los reportan descalibrados, y son manipulados manualmente. Lo que arroja también una información inexacta.

3. Para llevar a cabo la reparación de los ductos dañados, el personal de mantenimiento tarda más de 15 días en realizar las reparaciones, lo que provoca que las bandas delincuenciales dedicadas al robo de combustible puedan seguir tranquilamente con la sustracción durante todo ese tiempo.

4. El personal de seguridad física de PEMEX únicamente realiza patrullajes preventivos, y solo en flagrancia puede hacer alguna detención ya que no cuenta con facultades para realizar investigaciones o persecuciones. Están limitados por el radio de acción de las instalaciones de PEMEX.

5. Existe corrupción y contubernio entre las autoridades de Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal, como por ejemplo lo ya conocido y publicado en el año 2015, donde fueron detenidos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y jefe de grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla, por su relación en la comisión del delito de robo de combustible. Cuestión que se repite en diferentes estados como Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y CDMX.

6. Falta de supervisión, control y seguimiento de cada una de las Terminales de Almacenamiento y Despacho, en donde se sabe que salen autotanques con facturas originales que después se cancelan o se reutilizan para comercializar en las franquicias de estaciones de gasolina.

7. Existe robo hormiga en las refinerías, terminales marítimas, complejos y terminales de almacenamiento y despacho.

8. Nadie habla de quién fue la brillante idea de recortar personal sindicalizado para llevar a cabo la reparación de los ductos, sin embargo, "casualmente" aumentaron la contratación de empresas privadas para la reparación de citados ductos desde 2016, quienes cobran las reparaciones a sobreprecio. Aun en el año 2019 "casualmente", PEMEX retiró toda la información pública sobre la cantidad de tomas clandestinas que existen y hoy se desconoce cuál es el dato duro real sobre el número de tomas detectadas y reparadas, así como el monto total del daño patrimonial a la paraestatal.

9. Muchos funcionarios de las instalaciones no han actualizado sus Planes de Emergencia y de seguridad física, como, por ejemplo, tenemos el caso de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, donde fallecieron 137 personas, ya que los planes fallaron ante la omisión de los datos de la variación de flujo y baja de presión del ducto que en ese momento se encontraba sufriendo la sustracción ilícita de hidrocarburos.

10. Muy poco se sabe de la merma económica del robo de gas en Huehuetoca, Coyotepec y Nextlalpan, municipios del Estado de México, donde operan grupos delincuenciales sin mayor problema por las noches, con total impunidad.

11. Sobre la merma económica del robo de turbosina, tampoco nadie habla.

12. Cabe señalar que, en la parte exterior de diversas instalaciones, se han recibido denuncias anónimas en donde se puede observar a muchos narcomenudistas, tiradores de estupefacientes que venden sus "churros", "piedritas" e "inyecciones" a plena luz del día, como es el caso de la refinería ubicada en Tula, Hidalgo.

13. Anteriormente había un informe de la SSPC sobre el combate al huachicol y hoy esa información ya no existe de forma pública.

El reto de la Guardia Nacional

1. En estos tiempos, las mentes brillantes que solo están sentadas detrás de su escritorio, disfrutando del aire acondicionado y comodidades como si fueran de la nobleza, no han comprendido la frase de "zapatero a tus zapatos". Para combatir el huachicol, primero hay que entender cuál es la causa raíz que sigue produciendo tanto el robo de cuello blanco, como el robo por parte de la delincuencia organizada y bandas locales.

2. Es necesario que envíen a personal que cuente con preparación en ingeniería petrolera y licenciatura en derecho, sobre todo de agentes especializados en investigación y peritajes, para que se elaboren los dictámenes idóneos y pertinentes, a fin de contar con los elementos materiales probatorios, dentro de una acusación fundada y motivada.

3. Todos los trabajos deben ir encaminados para actuar de manera paralela y así ir cerrando espacios en cada una de las áreas. Trabajar de lo general a lo específico.

4. Los mandos de la Guardia Nacional deben comprender que la situación de las bajas de presión y variaciones de flujo, se dan en diferentes horas, principalmente en las noches, que es cuando hay mayor incidencia. Las condiciones del terreno y visibilidad son limitadas, se prestan para una agresión o emboscadas al personal de seguridad física de PEMEX. En algunas áreas geográficas no puede ir una sola patrulla a menos que los quieran enviar a la muerte.

5. El robo hormiga se da mucho en las entradas y salidas de cada una de las instalaciones, por lo que es necesario que no solo revisen papeles; los elementos que revisen debe saber con exactitud qué tipo de documento les presentan e identificar las etiquetas, señalización y tipo de material, junto con sus sellos, sus resguardos o en su defecto la autorización de quien ordena la salida.

Caso León Trauwitz-Cárdenas Acuña

Es importante que la Fiscalía General de la República tome en cuenta que toda acusación debe contener los elementos materiales probatorios de la estructura fáctica, jurídica y probatoria, para lograr una buena vinculación a proceso, ya que hasta el momento la imputación es débil. Esto se debe a toda la desinformación que se ha ido generando en diferentes medios de comunicación. Debido a esta situación, analizaremos la información que es de dominio público y ha sido vertida por diversos medios, para establecer lo más apegado posible a las circunstancias en modo, tiempo y lugar, de cada uno de los actores que se desempeñaron en puestos claves como funcionarios de alto nivel en la SSE (Subdirección de Salvaguardia Estratégica). Muchos medios están difundiendo información no confirmada y falsa, lo cual explicaremos de la manera siguiente:





Es necesario precisar que...

El general Sócrates Herrera Pegueros se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa en el penal de alta seguridad del Altiplano, el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa en el penal de alta seguridad del Altiplano, el señor Arturo Villa Adame no cuenta con grado militar ya que causó baja desde hace muchos años del Ejército Mexicano y entró como civil a Pemex, trabajo que abandonó cuando se desempeñaba como Jefe de Departamento de la Gerencia de Estrategia y monitoreo, adscrito a la plaza de Cadereyta, N.L. en 2019. El señor José Carlos Sánchez Echevarría era el suplente de Jefe del Departamento de Seguridad Física en Cadereyta, N.L. y se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa en el penal de alta seguridad del Altiplano. El mayor Francisco Casas Sánchez renunció a Petróleos Mexicanos en septiembre del 2018 y falleció en el mes de noviembre de ese mismo año, sin contar con alguna acusación de ningún tipo; por último, Marcelino Mesinas García, nunca tuvo el cargo de subgerente y solo fue coordinador del área de capacitación y de operaciones adscrito a la Subgerencia Regional Centro. Este último ya fue a rendir su declaración ante la Fiscalía General de la República.

Cabe señalar que en la entrevista que realiza Iván Rivas ante los medios de comunicación debe mencionar de manera clara y precisa ante la Fiscalía, quién exactamente dentro de la cadena de mando le ordenó colocar las tomas clandestinas y no reportarlas, ya que únicamente se observa un testimonio de oídas. La Fiscalía requiere establecer los elementos positivos en la ejecución de la conducta típica, antijurídica y culpable, analizando y estudiando los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano ya sea a través de una acción o de una omisión, del cual se deriva la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico penal al momento de desplegar la conducta antijurídica de los sujetos al cumplir ese tipo de órdenes; logrando con ello robustecer la acusación, con una buena Teoría del caso, estableciendo de manera precisa el modo, tiempo y lugar de quienes ocupaban los cargos de subdirector, gerentes, subgerentes y superintendentes, con base en sus facultades y atribuciones del cargo que ostentan al momento de darse esas órdenes contrarias y fuera de normatividad; a fin de que se finquen responsabilidades a todos aquellos presuntos responsables que tienen injerencia en el daño patrimonial a PEMEX.

Por último, el despido masivo que se está dando en la Fiscalía General de la República "por haber concluido los contratos laborales" por parte del personal de esa institución tiene dos versiones distintas. La primera es por parte del personal que está siendo separado de la institución, ya que argumenta que se trata de una venganza por las denuncias que se presentaron ante el órgano interno de control por actos de corrupción y por ser (según esta versión) personas que están ligadas de manera directa con figuras políticas de dudosa reputación que están ligadas a personajes como Tomás Zerón de Lucio, Alberto Elías Beltrán, García Luna y Cárdenas Palomino. Se menciona que pertenecen a una red de funcionarios públicos corruptos que se protegen entre ellos para obtener jugosos beneficios en diferentes áreas de procuración de justicia. La segunda versión, "la oficial" si así lo queremos ver, es que se creó un programa voluntario de liquidación, pero que se está aplicando de forma unilateral por parte de la institución sin notificarle ni siquiera al personal de confianza de la Fiscalía. Lo que ha detonado en diversas quejas y denuncias incluso ante el Órgano Interno de Control y denuncias de carácter penal.

La persona que ha sido denunciada es la directora general adjunta de nombre Mónica Chavira, quien ha dicho de los inconformes no cumplen ni siquiera con el perfil para el puesto, denunciando también que esto es una venganza por exhibir los supuestos actos de corrupción y protección a funcionarios de anteriores administraciones, y que por eso quieren silenciarlos. Lo que queda claro es que hay un grupo dentro de la Fiscalía General de la República que tiene el total control de la institución y está tomando decisiones respecto a la forma de trabajo y el perfil de los funcionarios que estarán en la fiscalía. Estaremos atentos a cómo se desarrollan los eventos que aquí se comentan, ya que ambas versiones tienen sentido.

De acuerdo con los inconformes, ellos son los que denunciaron corrupción de los actuales funcionarios, y como venganza los están corriendo de la institución (aseguran ellos) de forma ilegal y sin fundamentos. La versión oficial es que la separación del cargo se da debido a que el contrato caducó. En confidencia me comentan que es por la pérdida de confianza que varios de estos funcionarios propiciaron por su mal trabajo dentro de la fiscalía.

