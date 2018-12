Miedo

El miedo es necesario para sobrevivir, y a la vez padre de muchos males. El miedo a veces paraliza, nos impide ver con claridad y en ocasiones nos obliga a reaccionar desde la entraña. Y aun sabiendo que el miedo es engañoso, es importante reconocerlo y escucharlo, porque bien manejado nos permite reaccionar a tiempo.

Quienes leen el escenario político actual sienten miedo. La fuente de este miedo es la incertidumbre, y la incertidumbre se traduce ya sea en parálisis, en recortes en las empresas y reducción del gasto en las familias.

¿Es este miedo racional?

Para responder la pregunta hay que ver más allá de nuestros prejuicios y regresar a la historia. No es suficiente leer el resumen de lo que se dijo, hay que buscar el mensaje original para conocer el contexto, tener ganas de entender. Después buscar las interpretaciones, de aquellos en quienes confiamos y de aquellos a quienes no nos gusta leer, conscientes siempre de que tenderemos a creerles a los primeros. Recordar que no existen absolutos, y a partir de ahí decidir.

La comunicación política de Andrés Manuel López Obrador que es tan efectiva para convencer por su mensaje es simplista y emocional, no lo es para atizar el miedo. Requiere pocas palabras decir que el INAI no sirve para acabar con la corrupción porque durante su existencia ésta aumentó. Y muchas, muchísimas más para explicar que el INAI no es el responsable de acabar con la corrupción, es un organismo autónomo que garantiza el derecho a la información pública del gobierno, órgano autónomo o cualquiera que reciba recursos públicos federales, además la protección de datos personales. El INAI no es quien da la información, son las entidades de gobierno quienes responden las solicitudes, el Instituto garantiza que esto suceda.

¿Es mejorable?

Sí. Ximena Puente, quien era comisionada del INAI, es ahora diputada por el PRI. El partido se defendió en su momento diciendo que su candidatura a la Cámara era muestra de su compromiso con la transparencia. La oposición señaló que la comisionada siempre había sido carta y aliada del PRI. ¿Hay que destruir al INAI? No. Hay que crear todas las medidas para que quienes estén al frente de los organismos autónomos tengan contrapesos.

¿Es fundamentado el miedo que dice que AMLO quiere acabar con los órganos autónomos (sus contrapesos)?

Van quince días de gobierno: firmó un proyecto para eliminar el INEE, responsabilizó al INAI de la corrupción, y ha señalado lo costosos que resultan los órganos autónomos. Si quiere inyectar certidumbre, tendrá que ser mucho más claro.

El martillo

