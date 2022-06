México y la galopante violencia

La política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que ya se le acaba el tiempo, es un fracaso en un país donde el crimen organizado tiene zonas liberadas y donde las Fuerzas Armadas no tienen mayor margen de maniobra.

AMLO, que dejará el cargo el primero de octubre del 2024 y gobernará dos meses menos que los demás presidentes debido a una reforma a la ley en materia política-electoral, aprobada el 10 de octubre del 2014, enfrenta la peor debacle en materia de seguridad.

La muerte cabalga en México a un ritmo de 80 personas por día y a la par en la administración de López Obrador se contabilizan unas 32 mil personas desaparecidas.

La cifra de asesinados en México supera los 105 mil 794 fallecidos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De ese total son clasificados como homicidio doloso 102 mil 820 casos.

Desde el Senado de la República el Partido Acción Nacional ha expresado su preocupación por el hecho de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador haya superado en cifras de muertes violentas a los gobiernos anteriores que tanto critica.

México atraviesa una grave crisis de inseguridad y "le sigue echando la culpa a los gobiernos pasados, por ejemplo, al de Felipe Calderón, a quien, por cierto, López Obrador ya rebasó en número de muertes violentas en su gestión y no propone una estrategia para darle paz y seguridad al pueblo de México".

La senadora Kenia López Rabadán considera que una muestra más de la complicidad de la presente administración con bandas delincuenciales son las declaraciones que hizo el primer mandatario, al afirmar que en los lugares en donde predomina una banda fuerte no existen enfrentamientos entre grupos y hay menos homicidios.

"Hoy, los mexicanos son presa del crimen organizado. Si tienes un negocio o si eres joven el crimen organizado te amenaza, te cobra derecho de piso, te recluta y, si te niegas, te obligan a delinquir o peor aún te asesinan", afirmó la legisladora en un duro posicionamiento.

Los mexicanos cotidianamente enfrentan la falta de contundencia en contra del crimen organizado mientras el presidente de la República promueve que se abrace, proteja y aplauda a los delincuentes.

Este sombrío panorama ha orillado a que Washington emita alertas para que sus ciudadanos eviten visitar algunas regiones de México debido a los altos índices de violencia y secuestro.

Datos del SESNSP en mayo pasado revelan que cerca de 2 mil 500 personas fueron asesinadas en México y sólo en lo que va de junio, más de mil 500 mexicanos fueron víctimas de homicidio.

El actual clima de inseguridad no da tregua a los gobiernos de los estados, ya no ven lo duro sino lo tupido. Ello evidencia que la actual administración no solo realiza un deficiente gobierno sino que no escucha las críticas de sus opositores y desoye el clamor nacional de ponerle fin a este tétrico panorama.

En regiones de Michoacán, Sinaloa, o Tamaulipas el crimen organizado es quien controla todas las actividades. Ahí no pintan para nada las fuerzas federales. Es más, hay ausencia de estas y existen videos donde se les ve sometidos a la delincuencia organizada.

López Obrador podría ser denunciado, a mediano plazo, por traición a la patria al entregar el control del país a la delincuencia organizada. Ellos son los que mandan y gobiernan. Los de la actual administración solamente son floreros decorativos mientras el país se desangra.

