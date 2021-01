México y el asilo político a Assange

México hará las gestiones para la protección y el asilo político a Julian Assange anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en concordancia con la tradición diplomática del refugio del estado mexicano al abrir las puertas a los perseguidos políticos y de cuidar de que el que recibe asilo político no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país.

El presidente ha pedido al canciller Marcelo Ebrard que haga los trámites correspondientes para que solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que Julian Assange fundador de WikiLeaks, quede en libertad "y que México le ofrece asilo político y está a favor de que se le indulte".

El presidente celebró ante todo que Inglaterra le haya dado protección a Assange; que no se autorizara su extradición a Estados Unidos; y consideró que es un triunfo de la justicia, ya que Assange "es un periodista que merece una oportunidad".

Assange ha sido para muchos un prisionero político símbolo de la libertad de prensa y del periodismo de investigación y del poder de los ciudadanos.

El gobierno estadounidense lo reclama para que sea juzgado por espionaje a causa de la publicación de cientos de miles de documentos secretos, en tanto que la justicia británica rechazó extraditar al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos al considerar que de hacerlo éste podría suicidarse, pues "la salud mental del señor Assange se deterioraría llevado por la determinación obsesiva de su trastorno de espectro autista", dijo Vanessa Baraitser, jueza de la corte penal de Londres.

El padre de Assange ha comentado que "no hay cura para las secuelas de 10 años de tortura psicológica".

En junio de 2012 Assange se saltó la fianza dictada por un juzgado de Reino Unido mientras se dirimía su extradición a Suecia para ser juzgado y se refugió en la embajada de Ecuador en Londres.

Programador, periodista y activista australiano de 49 años, lleva 20 meses recluido en una prisión de Londres desde que fue detenido en abril de 2019 en la embajada de Ecuador en Reino Unido, donde permaneció 7 años en calidad de refugiado. Nacionalizado ecuatoriano, finalmente fue detenido por la policía británica tras el cambio de poder en Ecuador. Está acusado por la justicia norteamericana de 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados hasta con 175 años de prisión de cárcel.

En 2006 creó una tecnología de encriptación para poner en línea documentos comprometedores sin ser identificado. Fue en 2009 cuando Assange lanzó la publicación de cientos de miles de mensajes de Estados Unidos y después publicó un video que denuncia los actos del ejército estadounidense en Irak, y miles de documentos militares sobre Afganistán donde expone crímenes de guerra y violaciones contra los derechos humanos.

En 2010 publicó junto con The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País, más de 250 mil documentos secretos de la diplomacia estadounidense, convirtiéndose así en el enemigo número uno de Estados Unidos.

Hoy México le abre una puerta para su asilo político en nuestro país para que así deje atrás el ser un perseguido político.

México ha concedido asilo político a líderes de diferentes regiones del mundo; algunos de ellos han sido: Evo Morales, (expresidente de Bolivia); Ricardo Patiño; (excanciller ecuatoriano); Rigoberta Menchú, (defensora de derechos humanos y ganadora del premio Nobel de la Paz), Mohamed Reza (Sha de Irán); Héctor José Cámpora (quien fuera presidente de Argentina por tres meses); León Trotski; (periodista, ensayista y fundador del Ejército Rojo), Víctor Raúl Haya de la Torre (político peruano); Andrés Ely Blanco (político y ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela); Trinidad Martínez Terragó; (académica de origen español fundadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE), Giuseppe Peppino Garibaldi; (militar y político italiano) y José Martí, (escritor y político cubano) entre otros.

La tradición de asilo político comenzó en 1853 cuando México firmó junto con Colombia un tratado de no extradición por delitos políticos.

Con el tema Assange, el gobierno de la Cuarta Transformación refrenda la tradición de protección y asilo político por razones humanitarias a aquellas personas cuya integridad y vida estén en peligro.

