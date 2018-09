Al hablar de América Latina, no podemos bajo ninguna circunstancia, referirnos a que todos sus pueblos son iguales, cada país que forma parte de este inmenso continente tiene su propia identidad, mantiene sus raíces, eso nos identifican como individuos pertenecientes a un lugar.

México

La oportunidad de viajar a otros lugares te abre puertas, te encuentras con una historia que enriquece tu conocimiento. Vivir fuera de mi país: México, me ha enseñado a valorar cuánta riqueza cultural nos pertenece; emociona escuchar una canción con mariachi, saltas de alegría cuando comes unas típicas enchiladas o cuando te encuentras a un paisano en la calle. Con esto no quiero decir que cuando viví en mi país no me agradara, sólo, lo veía como algo cotidiano, era parte de mi vida.

Cuando partes de tu país, hay raíces que no abandonas, lugares, colores, olores y formas que siempre recuerdas. Me pasa a menudo, pensar que, aunque somos latinos, somos muy diferentes y llevamos en la sangre historias heredadas de nuestros antepasados, que nos hacen sentir orgullosos de los somos y de dónde venimos.

Cultura

Nuestra cultura mexicana es muy bien conocida y apreciada, eso nos debería hacer sentir orgullosos de ser mexicanos. Recientemente después del estreno en Chile de la película de Disney "Coco", muchos fueron los comentarios que escuche de los chilenos hacia nuestras raíces. Lo que más les gustó fue el culto a la muerte, ese cariño tan especial que le damos a nuestros seres queridos después de la vida. Los productores de "Coco" vieron en la cultura mexicana una forma de vida para llevarlo a la pantalla grande, y es así que las raíces que nos identifican como pueblo mexicano van viajando, atraviesan fronteras e incluso idiomas.

Mi sentir como mexicana, viviendo otra cultura y costumbres no me hace olvidar de dónde vengo, si no por el contrario, cada instante, en cada situación llevo arraigadas esas costumbres y cultura de mi país, y externarlo hace que otros vean a mi gente y a mi pueblo con otra perspectiva, una mirada real de riqueza cultural.

