México blindado

Ante todos los sismos, vaivenes y sacudidas en la economía mundial, la mexicana está fuerte y sólida.

El país está resistiendo, porque las finanzas públicas son sanas frente a la desaceleración por los efectos económicos globales de la epidemia del Covid-19, y la caída de los precios del petróleo.

"Frente a la crisis de los mercados financieros, por el coronavirus, por la caída del precio de petróleo, ahí vamos resistiendo. Tenemos finanzas públicas sanas y eso ayuda mucho porque logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos y no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública", comenta el presidente López Obrador, ante esta coyuntura mundial.

México posee lo necesario para controlar la dispersión del Covid-19 y defender la economía nacional.

Como señal de esa defensa: "Nuestro país, cuenta con las reservas internacionales del Banco de México por 185 mil 571 millones de dólares, además una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por 61 mil millones de dólares y hay dos fondos en pesos: el de Estabilización de los Ingresos Petroleros (Feip) que cerró el año con 158 mil millones, y el de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (Feief) que tiene alrededor de 90 mil millones. México cuenta con varias líneas de defensa y el blindaje está más que asegurado", ha declarado Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo que se tiene por delante viene cimentado en que la administración federal ha tomado medidas para defender la economía nacional, ya que el Covid-19 no es sólo un problema médico-social sino que se está presentando como una contingencia económica mundial; por la suspensión de labores en los centros de trabajo, por el cierre de las fronteras, por las rupturas en las cadenas de producción, por el quebranto financiero en las instituciones, por la reducción de la actividad económica y desaceleración de las principales economías del mundo.

Entre tanto, México resiste la volatilidad financiera y el efecto económico del Covid-19 que fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su rápida expansión con más de 121 mil 977 contagios confirmados en todo el mundo. El virus que nació en China, ya ha causado la muerte de 4 mil 386 personas hasta este momento.

Mientras a nivel mundial el sistema financiero se caía, todas las monedas se depreciaban, y todas las bolsas del mundo se han visto afectadas, el peso, nuestra moneda ha resistido, y se irá fortaleciendo hacia adelante.

El gobierno tiene las condiciones para resistir esta situación de crisis derivada básicamente por los temores ante el Coronavirus, Covid-19 y las diferencias que se están generando por la producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita.

México está listo para enfrentar las crisis mundiales que se avecinen, porque cuenta con esa fortaleza con finanzas públicas diseñadas bajo un marco de extraordinaria cautela... Que nadie lo dude.