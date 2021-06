México ante el covid sigue sin estrategia

"Y que me demuestren lo contrario. Nunca tuvimos una estrategia. Lo que hemos tenido es una colección de acciones, respuestas y buenos deseos, pero ésta no es una estrategia. Que vengan y que me digan mañana, porque ya no hay las conferencias de las tardes, ¿cuál es ese genial plan para evitar que como en Gran Bretaña, con un avance bestial de vacunación, los guarden? Así comenzó mi plática con Xavier Tello, analista de políticas de salud.

LM.- ¿Estamos ante la tercera ola?

XT.- Las epidemias vienen y van. Mientras en BCS y Quintana Roo están en franca emergencia, estamos viendo una franca pérdida de control en algunas entidades y en la CDMX están incrementándose los contagios.

LM.- Sin embargo, hasta despedimos con bombo y platillo a Gatell...

XT.- Porque se ha dado un mal mensaje, han querido ser triunfalistas y hasta aplaudimos a Hugo López-Gatell por sus conferencias, por su buen trabajo, o sea, ¿hacer un show todas las tardes era el objetivo de hacer un buen trabajo? ¿Así lo evaluaremos?

LM.- Entonces, ¿no vamos bien?

XT.- No, no le hemos ganado ninguna batalla a la pandemia. No vamos bien. Por lo menos nosotros estamos en los mismos que en junio del año pasado. Si hay menos muertos es una ganancia, pero no es el objetivo completo. Hasta que no sepamos el exceso de mortalidad no sabremos, en realidad, cómo vamos.

LM.- ¿Podremos contener la variante Delta?

XT.- El coco en Gran Bretaña, India y en general en el mundo, el 90% de los contagios son con Delta. ¿En México lo sabemos? No, porque seguimos sin hacer suficientes pruebas PCR y por eso no podemos tener las secuenciaciones necesarias. Ojo, aún con las pocas pruebas que hacemos, las secuenciaciones positivas para la variante Delta han crecido un 30%. Y lo más preocupante es que, como dije, en México no hay plan de acción para contener los contagios por covid y todas sus variantes.

LM.- ¿Cómo vamos con la vacunación?

XT.- Tampoco vamos bien. Somos la economía 14 o 15 del mundo, así pues, no nos merecemos menos. Somos el cuarto país con más muertes oficiales en el mundo. Entonces, ¿por qué debemos de aplaudirles? Sus metas son chafísimas. Dicen que para octubre los mayores de 18 años tendrán al menos una vacuna, chafísima. De acuerdo con Erdely, a junio 21, del avance prometido, 29.8%, sólo llevamos la mitad, el 14.79%. Déjame ser cínico, si aumentaron la vacunación previo a las elecciones... ¡manténgala!

LM.- ¿Por qué no ha sucedido?

XT.- No tienen la capacidad. Deben facilitar la logística y dejar que todo el mundo vacune, Estados, municipios, hospitales privados, farmacias, todos. Tienen guardados 20 días de inventario.

LM.- Si se tienen las dos dosis, ¿eres inmortal?

XT.- No crean que estamos blindados, todos somos susceptibles de contagiarnos varias veces. Pónganse los cubrebocas, eviten lugares cerrados y poco ventilados. Vacúnense. Ah, y no son momentos de ya besuquearnos ni de abrazarnos. Sólo el 14.79% de la población está vacunada con el esquema completo.

Pemex, con los laboratorios patito

Octavio Romero, el todavía quesque director de Pemex, será recordado por muchos ciudadanos como uno de los funcionarios públicos más ineptos en la historia de México. ¿Se acuerda que en este espacio denuncié, desde el 2019, que gracias a la CRE, Pemex, al ser juez y parte a la hora de analizar su propio combustible, nos iba a dejar humeando, pues ni cuenta con la tecnología ni los equipos necesarios? Y no me lo van a creer, pero nos están surtiendo gasolinas de cuarta. Con decirles que las agencias de autos y los talleres mecánicos ya comienzan a corroborar que los autos comienzan a presentar fallas debido a las gasolinas de cuarta que nos están surtiendo. De hecho, algunas agencias, como Honda Satélite, no quieren hacer válidas las garantías al argumentar que son problemas ajenos a la armadora. Así pues, se avecinan miles de controversias ante la Profeco de Surit Berenice Romero, quien debería agradecerle a Octavio Romero su falta de sensibilidad y conocimiento de una actividad que es esencial para verificar la calidad de los combustibles y, en especial, para garantizar la seguridad de millones de automovilistas en el país. Y de la contaminación ya ni hablamos, pues estamos peor que nunca, aunque nuestra regenta Sheinbaum sea científica. De hecho, fue justo con Ebrard cuando estábamos mejor... al menos en la calidad de aire, ¡ouch!

¿Rosario Robles, libre?

Les cuento, el viernes pasado le notificaron a Rosario Robles que el amparo para enfrentar su proceso fuera de la cárcel había sido concedido. Por lo que, si al juez también lo notificaron el viernes pasado, de acuerdo con la ley tendrá hasta mañana para reponer la audiencia y resolver si se queda en prisión o no. Ojo con la gran diferencia de que ya el juez Ganter no podrá usar en contra de Robles la fake licencia, pues ya no es prueba, al comprobarse que no era real; ni que sus hermanos la ayudarían a escapar; ni que tenía varias direcciones. Obvio, la FGR interpondrá un recurso de revisión en contra del amparo concedido para efecto que lo revise un tribunal colegiado. Así pues, dicha resolución no está firme, pero es un avance importante.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

