México 2022; calles como incendios

¿De qué o para qué sirven las reuniones del gabinete de seguridad que encabeza diariamente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional o en donde la violenta realidad del país le sorprenda?

Con los niveles incontenibles de criminalidad en más de la mitad del país, con los feminicidios al alza, con la ejecución de policías que no cesa (van mil 407 en este sexenio del cambio), con los ataques del crimen organizado a las fuerzas armadas, con los miles y miles de ejecutados y desaparecidos en su sexenio y la impunidad como sello de un mandato que está cerca del declive, tales reuniones no han servido de mucho.

En los últimos días de enero un convoy militar fue atacado en una brecha de una carretera en Michoacán. Gente del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) colocó explosivos activados a distancia y los hizo estallar al paso de varios blindados ligeros. Uno de los vehículos militares resultó dañado y dos soldados heridos.

El tipo de agresión fue considerado por el Ejército como muy grave y como parte de una escalada violenta que era necesario detener, ya que no solo se trató de un ataque planeado, sino, sobre todo, de una prueba para algo que se proyectaba con mayor alcance. El trasfondo de esto es el cerco militar que, sobre Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha puesto la Defensa Nacional.

El ataque con explosivos aceleró el despliegue de unos 5 mil soldados y guardias nacionales que desde hace unos días ocupan y controlan al menos 43 pueblos y pequeñas ciudades de los municipios de Aguililla, Coalcomán, Buenavista y Tepalcatepec, entre los más asediados y reventados por el CJNG y por los grupos de autodefensa y otras organizaciones criminales michoacanas.

Previo a esto, el gobierno federal ya había puesto en marcha, en octubre del año pasado, el Plan de Apoyo a Michoacán con despliegue, ni más ni menos, que de 17 mil elementos militares y policíacos que buscaban recuperar el control solo del municipio de Aguililla, controlado por el CJNG y Los Viagras.

De octubre a la fecha la violencia se recrudeció en Michoacán. Las ejecuciones de civiles y policías, e incluso de un marino, se multiplicaron. Las mesas de diálogo del gobierno federal y estatal con los habitantes de Aguililla fracasaron. El siguiente paso ha sido este nuevo despliegue militar, solo militar, como respuesta urgente al ataque con explosivos, muy similar al que realizan en Colombia los grupos narco terroristas.

La saturación de tropas en un teatro de operaciones rebasado por actores civiles, grupos armados locales, bandas criminales que entran y salen del estado y continúan reproduciendo esquemas y dinámicas de criminalidad no resueltas -como el tráfico de armas, de cartuchos, de explosivos, de uniformes, de chalecos tácticos, de chalecos balísticos, de granadas, de cargadores, de fornituras, de equipos de radio comunicación, de explosivos, de drones, de placas de acero para armar blindados monstruo, de granadas empleadas para bombardear a los cárteles rivales- no ha hecho sino pausar la actividad criminal atomizándola y redirigiendo sus acciones hacia otros puntos y temas, como el de la extorsión, no resuelto tampoco por los gobiernos federal, estatal y municipales.

A eso se ha limitado la estrategia anticrimen, anti inseguridad, antidelincuencia del gobierno federal que cada mañana intercambia informes de seguridad, documentos, planes, proyecciones, estrategias, prospectivas y toda clase de estadísticas y estudios para apoyar decisiones que no conducen a nada.

Otro ejemplo irrefutable del fracaso en la estrategia de seguridad regional reciente es la creación de un batallón de seguridad turística, anunciado por el general Luis Cresencio Sandoval para reforzar el desastre policíaco en Cancún. Previo a la conformación y despliegue del batallón, la Marina ya tenía en ese lugar a un par de células de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) para hacer inteligencia y actuar en silencio contra de sicarios.

Con todo y batallón, con todo y UNOPES, el clima de inseguridad, la actividad de los cárteles, la violencia, los asesinatos de turistas -involucrados o en asuntos turbios- no cesan. Las cosas se han complicado a tal grado que el FBI, la DEA y la Policía Montada de Canadá ya intervinieron para reforzar la investigación de una doble ejecución ocurrida en Cancún. De ese tamaño la ineficacia.

Mientras, las calles del país, muchas de las calles del país, son como incendios que el presidente no quiere o no puede o no se atreve a ver, a reconocer, a aceptar.

De algo han de servir las reuniones mañaneras con su gabinete de seguridad.

