Mexicanas en pie de lucha (1a parte)

Me sumergí en "Mexicanas en pie de lucha. Reportajes sobre el Estado machista y las violencias", el libro coordinado por Nayeli Roldán con un prólogo de Alma Delia Murillo y los análisis/escrituras de Valeria Durán, Daniela Rea, Claudia Ramos, Laura Castellanos, Ivonne Melgar. Sumergirse. Es una lectura que no permite menos. "Este libro es una aportación a la discusión del movimiento feminista desde el periodismo. Busca poner en contexto las historias de resistencia y su lucha, más allá de ideologías políticas y gobiernos en turno" escribe Nayeli en su introducción. El periodismo. Las compañeras que salen a las calles y siguen meticulosamente los procesos. Escuchan y observan. Investigan con el corazón y la inteligencia abiertos. Sin miedo o con una empatía más intensa que el miedo. La singularidad de un periodismo que coloca la cuerpa para indagar lo que nos sucede. Lo que se escamotea. Lo que se niega.

"Si bien las académicas han explicado el feminismo durante décadas, es indispensable sumar a las periodistas. Ellas han documentado las violencias a las que estamos expuestas por el solo hecho de nacer mujeres", nos dice Nayeli. Desde todos los oficios: sumarnos. Necesitamos cientos y miles de acciones para intentar aprehender y transformar lo que estamos viviendo. Este libro nos ofrece distintos enfoques de una desigualdad que va desde la invisibilización y la negación en las actividades más cotidianas ¿quién cuida a les niñes? ¿quién lava los trastes? hasta la negación absoluta y brutal del derecho a la integridad y a la vida: el feminicidio y la tortura que suele precederlo. El prólogo de la escritora Alma Delia Murillo y la introducción de Nayeli Roldán nos conducen hacia seis ensayos: "Sostener la vida: el retroceso que trajo la pandemia" de Daniela Rea, "Mujer/escucha/ésta es tu lucha" de Claudia Ramos, " La autoproclamada 4T, ¿será feminista o no fue?" de Ivonne Melgar, "Sin presupuesto de género, el golpe que viene del gobierno" de Nayeli Roldán, "Feminicidios: justicia ciega" de Valeria Durán, "Que tiemble el Estado" de Laura Castellanos. Las compañeras, periodistas de investigación analizan el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados, la violencia misógina, el feminicidio, la despenalización del aborto, los procesos que nos han llevado a los cambios en las políticas públicas y las legislaciones. los encuentros históricos de mujeres, "las morras", la marea violeta y verde y sus estrategias. Las luchas feministas intergeneracionales.

Las luchas que se entrecruzan desde tantos espacios distintos y durante décadas: los foros nacionales e internacionales de mujeres, las instituciones de apoyo, las aportaciones en políticas públicas y los cambios en las legislaciones, las batallas contra el hostigamiento, el acoso, la violencia doméstica y todo tipo de violencias contra las mujeres. La desigualdad salarial, las organizaciones feministas de la sociedad civil, las feministas dentro de los partidos, los grupos de "autoconciencia" y la toma del espacio público. El trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. La despenalización del aborto. La adopción del término "feminicidio", la escritura de nuestra memoria desde aquel histórico Congreso en Yucatán. Las interminables negociaciones. El fracaso en las cadenas de impartición de justicia. La impunidad. Una antimonumenta en Reforma y un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Lo ganado con tanto esfuerzo y lo perdido con tanto dolor e indignación

En su texto Daniela Rea analiza las escasas oportunidades laborales de las mujeres que tienen que "armonizar" el trabajo asalariado y el trabajo de cuidados, las consecuencias de la pandemia: " Según una encuesta que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México aplicó a sus empleadas en julio del 2020, el trabajo de cuidados habría aumentado 32% para ellas. En el año 2019, antes de la pandemia, las mujeres de México dedicábamos 67% de nuestro tiempo semanal a los trabajos no remunerados dentro del hogar, frente a 28% que, de su tiempo, dedicaban los hombres". Va de lo íntimo a lo colectivo. De la vida cotidiana de Rosa a la silenciada catástrofe de las pérdidas de las mujeres en términos laborales: "un retraso de diez años". Retomo su cita de Aleida Hernández que llama a cantidad de reflexiones: "En el caso de las mujeres que históricamente hemos dado todo para les otres, hemos sido para les otres, ¿quién, si las mujeres dejan de hacer todo eso que es dar la vida, va a llenar ese vacío? Es un vértigo al que nos enfrentamos las sociedades, porque si las mujeres no están dándolo todo por amor, ¿quién?, ¿cómo se va a llenar ese vacío que están dejando?".

Me detengo ante estas preguntas que contienen con una claridad y una profundidad inusuales ese "lugar" que nos han asignado a rajatabla, que hemos ocupado y ocupamos las mujeres tantas veces a pesar nuestro: el de las dadoras de un amor "incondicional" que ofrece pisos de certidumbre. Ese concepto de amor tan idealizado e imposible, tan —al parecer— emocionalmente indispensable, como bien señala Aleida, dado que nuestra cultura se empeña en sostenerlo contra toda realidad. El ideal de la mujer que "lo da todo" e intenta satisfacer las necesidades de les otres, no con un gran esfuerzo inscrito en una cotidianidad desigual e injusta que le exige dobles y triples jornadas, sino con una "entrega" que se atribuye a la "naturaleza". A esa "esencia" femenina tan definida y ambivalente.

Esa ambivalencia en la manera de mirarnos que crece cada vez más hasta crear abismos que agudizan las violencias misóginas. ¿Qué sucede cuando "la dadora incondicional" intenta acotar? Negociar lo que es justo. Ser simplemente una persona que reivindica sus derechos. Ser simplemente una persona. ¿Qué sucede cuando los cambios sociales están en marcha y a las dificultades para romper con los estereotipos que nos alienan se suman la negación de la voluntad de dominio y del control territorial machista y una terrible impunidad? Los ensayos de las periodistas feministas nos aportan importantísimas reflexiones, nos señalan la realidad con hechos, datos duros, cifras: "La Unidad de Género del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó en 2009 el "Violentómetro", una escala que visualiza las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana", escribe Valeria Durán en su ensayo. El más devastador de la antología.

El feminicidio de Fátima Quintana de doce años tras torturas de una crueldad inimaginable. ¿Cómo es posible odiar tanto a una niña que solo pasaba por allí? ¿Cómo soportar ese sufrimiento atroz al que la sometieron? Una no lo soporta y ella tuvo que vivirlo. ¿Cómo semejante urgencia de aniquilamiento puede ser asimilada? Las horas que lo precedieron. Las horas posteriores en las que todas las pruebas de la culpabilidad de los feminicidas estaban allí. Y sin embargo... los años de sufrimiento para los padres en busca de justicia. "El 93% de los feminicidios quedan impunes", escribe Valeria. Y: "La FGR explicó que el delito de feminicidio ha crecido en el país, de 2012 a 2019, en 137.5%, según las cifras recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad".

La antropóloga Rita Segato ha insistido en lo indispensable de una pregunta ante la impunidad feminicida: ¿qué falla en las cadenas de impartición de justicia? Valeria nos explica: "Casos en los que no se respetan las cadenas de custodia, no se toman perfiles genéticos, muestras de semen —cuando se presentan rastros de violencia sexual—, en los que se olvidan evidencias, no se toman testimonios con presencia de abogados, se alteran grabaciones claves para las investigaciones, se olvidan vehículos y escenas del crimen que no son resguardadas correctamente. En resumen, miles y miles de cajas de evidencia que, de haberse procurado de forma adecuada, habrían bastado para que las víctimas de feminicidio tuvieran justicia". Valeria nos prueba que no es para nada imposible detectar las fallas que permiten que los feminicidas sigan libres. El lugar de la negligencia, de la corrupción. El lugar de la indiferencia. Las instituciones del Estado fallan porque quienes las representan no están escuchando.

Por cuestiones de longitud, guardo la segunda parte del diálogo con los textos de las periodistas feministas para la próxima semana. Gracias a cada una de ellas por su compromiso y por su tan admirable trabajo. El libro ya está en librerías y también en edición digital. Concluyo con una cita del texto de Valeria: Misael había sido el sujeto que salió de su casa con la mochila de Fátima y se la mostró a su madre, él era dueño de parte de la ropa ensangrentada, pero, pese a eso, las autoridades aseguraban que no había evidencia suficiente para detenerlo. Misael Atayde Reyes, de 17 años, salió libre del hospital 15 días después del asesinato... 'Ellos saben que asesinaron a mi hija. Solamente nos faltó verlos.'" ¿Acaso en ese espacio del "vacío" al que se refiere Aleida, no es posible colocar sino la destrucción?

