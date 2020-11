¡Mentir, la solución mágica de López Obrador!

Tenía razón el presidente mexicano cuando acuñó una de sus más cuestionadas ocurrencias.

Como recuerdan, al inicio de su gestión dijo, palabras más palabras menos, que "gobernar no tiene ninguna ciencia".

Y, es cierto, gobernar "no tiene ciencia" frente a ese poderoso instrumento llamado "mentira de Estado"; solución mágica para todos los problemas que, de manera patológica, emplean tiranos como López Obrador.

Eso sí, el ejercicio cotidiano de mentir requiere, por lo menos, una dosis titánica de cinismo, caradura, impudicia, desvergüenza, procacidad, descaro y desfachatez; todas conductas que marcan la pauta en el presidente mexicano, en su gabinete, su partido y sus legisladores.

Así, por ejemplo, López Obrador miente cuando habla de la catástrofe en que se ha convertido la pandemia en México; miente cuando esconde las cifras reales de muertos; cuando oculta la responsabilidad del Estado en cientos de miles de vidas perdidas; cuando engaña a México y al mundo sobre su criminal gestión.

Miente cuando inventa distractores a la tragedia de más de cien mil vidas perdidas y llega al extremo de la procacidad cuando festeja con los profesionales del juego de pelota, en lugar de atender a más de un millón de contagiados por covid-19.

Miente cuando convierte en propaganda su diario espectáculo matutino, en lugar de modificar la estrategia que ha convertido a su gobierno y que lo ha convertido a él mismo en criminales de Estado, responsables de la mayor mortandad en la historia mexicana, en sólo seis meses.

Miente cuando oculta el desabasto de medicamentos, de vacunas, de camas para atender a los enfermos de coronavirus; miente cuando dice que la pandemia está bajo control; cuando rechaza el fracaso total de su gobierno en el sector salud y cuando culpa al pasado de todos los errores y los horrores del presente y de su gobierno.

Miente López Obrador cuando minimiza la pandemia, cuando se niega al uso de cubre bocas; mintió cuando dijo que los mexicanos podían abrazarse, cuando desestimó la letalidad de la pandemia y miente cuando cuestiona a los medios críticos de su fallida gestión frente al covid-19; como lo hizo con el diario El País y como lo hace a diario con Reforma y El Universal.

Miente el mandatario mexicano cuando acude a Tabasco sólo para "taparle el ojo al macho"; miente porque cientos de miles de damnificados han sido abandonados por su gobierno y por su paisano, mientras el presidente ordena montajes que ofenden a las víctimas de la desgracia.

Mintió cuando en campaña dijo que su prioridad serían los pobres y miente hoy, porque dejó indefensos a los pobres, al quitar la educación de calidad, los servicios médicos, el empleo y hasta quitarles el futuro.

Mintió el presidente mexicano cuando en campaña prometió un crecimiento de entre 4 y 6 por ciento del PIB y hoy su gobierno tiene a la economía mexicana en la ruina, con un crecimiento negativo de 10 %; mintió cuando dijo que bajaría el precio de los combustibles y la energía eléctrica.

Miente López Obrador cuando habla de bienestar para los mexicanos, pero millones de familias han sido enviadas al desempleo, cuando han regresado a la pobreza extrema; mintió cuando destruyó el Aeropuerto de Texcoco; cuando destruyó el Seguro Popular, cuando destruyó el Fonden, cuando destruyó las guarderías; mintió cuando acabó con los fideicomisos, cuando dejó sin protección a mujeres y niños con cáncer.

Miente el presidente cuando oculta las verdaderas cifras de violencia y muerte; cuando se carcajea por las masacres, cuando oculta su alianza con las bandas criminales; cuando dejó en libertad a su aliado Ovidio Guzmán.

Miente López Obrador cuando habla de honestidad, sobre todo frente a las evidencias contundentes de un saqueo generalizado del dinero público en todas las dependencias federales; miente cuando dice que se acabó la corrupción, al tiempo que solapa corruptelas de todo su gabinete, de su partido, de los gobiernos de Morena y hasta de sus parientes.

Miente López Obrador cuando acusa de corruptos a los gobiernos pasados, porque su gestión no tolera una revisión elemental sobre la transparencia y la rendición de cuentas; miente cuando habla de democracia y no tolera la menor critica; miente cuando todas las mañanas protagoniza un circo con supuestos periodistas que no son más que lacayos a sueldo, mientras ordena linchar a los verdaderos periodistas críticos; cuando somete a los grandes medios y cuando fusila a los intelectuales, en Cadena Nacional de televisión.

Miente López Obrador cuando dice que antes no había democracia, frente a las pruebas contundentes de que en su gobierno han muerto no sólo la División de Poderes sino los contrapesos; miente cuando el mismo presidente sometió a los poderes Legislativo y Judicial; cuando compró al INE y al Tribunal Electoral; cuando fusila y fustiga a los gobernadores que se atreven a disentir.

En efecto, "gobernar no tiene ninguna ciencia", cuando el que gobierna es un mentiroso patológico.

Al tiempo

