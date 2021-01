Mensajes cruzados

La comunicación política se puede definir como una serie de herramientas que buscan maximizar lo positivo y minimizar lo negativo para generar aceptación y popularidad, y aunque todos los gobierno intentan mostrar sus resultados de la mejor manera y con mensajes muy calibrados, es hasta el gobierno de López Obrador en donde se empiezan a decir francas y descaradas mentiras; uno pensaría que la única consecuencia que dejan es una popularidad inflada artificialmente, pero hoy las mentiras y la comunicación fraudulenta cuestan vidas y cada día cuesta más. Algunos puntos al respecto:

· Durante toda la pandemia hemos escuchado en repetidas ocasiones que lo peor ya pasó; esto ha generado una falsa seguridad que ha logrado que cada mes sea peor... de hecho el peor momento de la pandemia lo estamos viviendo ahora, pero eso no quita que puede seguir empeorando.

· Entiendo que una de las funciones importantes del presidente de la República es informar y mantener el optimismo, pero eso se debe de lograr sin poner en riesgo a nadie... cuando el presidente López Obrador ha dicho que con una estampita religiosa se puede evitar el contagio o que no dejemos de abrazarnos hay gente que le ha creído.

· Si además de que se dicen tarugadas sale el supuesto especialista López-Gatell a confirmarlas, más gente las cree... yo he escuchado a más de una persona (además de AMLO) comentar con total convicción que López-Gatell es una "eminencia" ... qué bajos estándares tenemos en México si se considera una eminencia a quien encabeza los peores resultados del mundo: mayor tasa de letalidad, más personal médico fallecido, menor cantidad de pruebas realizadas, etc. etc.

· Además, está la responsabilidad de ser ejemplo porque los ojos de todo un país están sobre ellos y qué mal ejemplo han dado. Desde las fotografías en las vacaciones de López-Gatell en donde en los hechos contradicen sus dichos y hasta las apariciones diarias de López Obrador sin cumplir las normas mínimas de sanidad... no se logra ser el país con mayor letalidad sin cometer muchos errores y el mal ejemplo es uno de ellos.

· Otro gran error comunicativo es el tema de la vacuna. Se hizo gran fiesta por las tristes 3 mil vacunas que llegaron primero y diario se habla de planes y formas de distribuir las vacunas, pero no las tenemos; parece que el mensaje que dan es que ya nos salvamos, pero no sólo no nos hemos salvado, se están contagiando más y muriendo más que nunca.

De qué sirve que pidan sana distancia si no la cumplen ellos... por eso las calles están como están y con ellas los hospitales y los obituarios. Deberían de dejar de decir que las cosas están bien y que lo peor ya pasó porque estamos rompiendo récords semana tras semana; los mensajes cruzados y las mentiras nunca fueron tan dañinas.

