Memorial antes del rescate minero en Pasta de Conchos

Muy apurada se veía a doña Trini Cantú, con sus 72 años, madre de Raúl Villasana Cantú, uno de los mineros que quedó atrapado en la mina de Pasta de Conchos del estado de Coahuila ese 19 de febrero de 2006, para mostrar su inconformidad contra el gobierno federal que se apura a construir un Memorial por los 65 mineros siniestrados sin que el rescate de sus restos se haya logrado.

Doña Trini y Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir, redactaban un escrito dirigido al presidente de la República informándole que funcionarios de su gobierno iniciaban la construcción de un Memorial sin que se hubiera logrado el rescate de sus familiares como él se comprometió hacerlo.

Ellas elaboraban el escrito de reclamo en nombre de 1,100 peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de familiares directos de los aún 63 mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila.

Las familias están muy enojadas porque el representante del gobierno federal, de la SEDATU, dijo que:

-El memorial es para que no se olviden y se recuerde siempre que hay que tomar medidas de seguridad.

Ellas respondieron indignadas:

"A nosotros no se nos ha olvidado esta negligencia de la empresa y del gobierno que mató a 65 mineros; llevamos casi 17 años luchando porque se dé el rescate. No estamos pidiendo un favor, es nuestro derecho a la verdad y a la justicia".

-Si quieren un memorial, respondió otra de las viudas al representante de gobierno, póngalo enfrente de sus oficinas para que nunca se olviden de sus obligaciones como servidores públicos de proteger la vida de los mineros.

Ellas reclamaron la actitud incomprensible de los representantes del gobierno federal en un escrito de fecha 16 de junio de 2022, también dirigido a Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo, y Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que están realizando obras, para supuestamente ¡reparar las violaciones a los derechos humanos de los familiares construyendo polideportivos, plazas o parques!

-Nunca nos preguntaron qué obras necesitaba la comunidad, aquí el drenaje está colapsado, la red de agua potable es muy antigua, hace falta equipar hospitales, no hay neumólogos, ni siquiera hay ventiladores para dar oxígeno a los recién nacidos, ni en Palau, Rosita, Sabinas y Múzquiz.

-Las obras no fueron licitadas públicamente, nunca se llamó a expertos, se hizo una asignación directa para beneficio de los amigos del gobierno.

Elvira Espinoza, una de las viudas reflexiona:

"Entonces lo que yo digo es que por qué nosotros tenemos que cargar con las consecuencias de sus errores, porque son errores de ellos. Decidieron y tomaron la decisión de hacer los polideportivos. En ningún momento se les preguntó a las familias qué necesidades había en las comunidades, qué era lo que hacía más falta, entonces, ellos decidieron hacerlo y ahora nos chantajean con eso, de que si el recurso está aquí, de que, si no lo queremos se va a ir a otro lado."

Las familias dicen:

-En cuanto al memorial, que lo empiezan a construir, este va a ser aquí en la mina Pasta de Conchos, en un espacio que está en la entrada y que también nosotros nos oponemos porque el Memorial no se tiene que hacer ahora, porque el señor presidente en sus compromisos dijo que era hasta que se rescataran los restos, no antes ni durante el rescate.

-Entonces ellos ya traen la obra, el proyecto, el modelo del memorial que ellos eligieron, igual la obra ya está licitada y ya andan empezando a hacer trabajos aquí preliminares para construir; nos trajeron un escrito para que lo firmáramos y les dijimos que no. Pero quieren hacerlo sin considerarnos a nosotros.

-Nos enteramos de que ni siquiera tienen permisos para trabajar con explosivos. ¿Cómo se proponen realizar una obra y no cuentan con los permisos necesarios para llevar a cabo el rescate de los restos de nuestros mineros?

Doña Trini se lamenta:

-A lo menos para mí es ya la última vez que fui, me vine peor de lo que iba, porque no hay afán de buscar, de hacer el rescate, su actuar ha sido siempre el mismo: la pasividad y la omisión en hacer justicia. Terminé bien desanimada y luego hasta me duele la cabeza, me sube la presión por la frustración e impotencia de que no se ha hecho lo necesario para lograr el rescate de los restos.

Ella recuerda a su esposo don Raúl Villasana Valadez que murió sin alcanzar a ver el rescate de los restos de su hijo. Él como su padre, se quedó un año en la bocamina presionando que se llevara a cabo el rescate, yo junto con él, en un cuartito.

-Lo miraba nada más en el rato que venía a comer y otra vez.

Le dije a mi esposo:

"Ya quítate de ahí, te estás acabando y estás cada vez más enfermo", pero Raúl seguía ahí, así en vida esperando a su hijo, que ocurriera un milagro.

-Antes de fallecer don Raúl, me encargó que siguiera en la lucha, me dijo: "échale ganas", y le he echado tantas ganas, todas las ganas del mundo, pero veo con tristeza, con enojo que el gobierno nos quiere engañar y que pone pretextos para no realizar el rescate, pero debe saber, que no nos vamos a rendir.









