El 8 de mayo el presidente López Obrador visitó Cuba y en el marco de su visita se estableció un convenio de cooperación entre el gobierno de la isla y México, en donde acuerda la contratación de 500 médicos cubanos para enviarlos a las regiones con mayor marginación de nuestro país, la compra de vacunas pediátricas contra el covid-19, la construcción de un centro de terapia para atender a niñas y niños con discapacidad en Tlalpa, Guerrero (en donde colaborarán algunos de los médicos) y la formación de especialistas mexicanos en Cuba.

La idea no es nueva y este tipo de convenios es la forma en la que gobierno cubano genera recursos a partir de la venta de "servicios" de sus profesionistas, pero tiene muchos problemas la figura... algunos comentarios al respecto:

- Para empezar, el presidente López Obrador aseguró el 16 de mayo de 2022 que en el nuevo centro de terapia se garantizaran todas las medicinas y todos los estudios de forma gratuita... si eso llegara a ser cierto sería el primer lugar del país desde que llegó AMLO en donde habría medicinas... No hay que olvidar que tan solo en el IMSS durante 2021 más de 22 millones de recetas no se pudieron surtir, el número más alto del que se tenga registro.

- No está de más recordar que se pagaron 135 millones de pesos a "médicos" cubanos en 2020 y que ellos ni siquiera fueron los que atendieron la pandemia. Fueron médicos y personal de salud mexicanos los que enfrentaron al covid-19 y a marzo del año pasado más 17,000 habían fallecido.

- Uno de los pretextos que dio López Obrador para la firma del convenio fue que "no tenemos los médicos que necesitamos en el país" pero esto es otra de sus mentiras: hay más de 20 mil médicos rechazados al año y se ofertaron menos de 20 mil plazas a aspirantes a residencias médicas. Además, la UNAM acepta a 1 de cada 11 aspirantes a médicos por falta de presupuesto.

- Por otro lado, no menos importante, los médicos cubanos no pueden ejercer en México sin acreditar su capacidad en el ejercicio de la medicina, y eso no se logra con un acuerdo entre gobiernos. Cualquier profesionista que quiera ejercer en un país ajeno al suyo necesita cumplir varios requisitos como son tener título, apostillarlo y sacar su equivalencia (acreditando las materias que le falten) en el país donde quiera desempeñarse.

- El esquema que propone AMLO es el mismo con el que Claudia Sheinbaum llevó a cabo un fraude el año pasado. El senador de la República del Partido Acción Nacional, Julen Rementeria, dio a conocer en septiembre de 2021 la investigación que desarrolló sobre el #CubaGate, en el que "El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el del presidente Miguel Díaz Canel orquestaron un fraude de 255,873,177 millones de pesos al presupuesto de salud.".

- Y hay otro lado todavía más complicado. Los médicos cubanos no cobran más del 10% de lo que el gobierno de AMLO le paga al de Cuba por sus servicios, esto quiere decir que es una forma de esclavitud o de trata. Según el director para América Latina de HRW José Miguel Vivanco: "Los gobiernos que quieren el apoyo de los médicos cubanos deberían animar al régimen cubano a revisar este sistema orwelliano, que dicta a los médicos con quién vivir, o de quién se pueden o no enamorar, y hasta con quién se les es permitido hablar".

En fin... otro problema al que se mete López Obrador por estar del lado equivocado de la historia. Si quiere ayudar al gobierno de Cuba, porque es claro que está pasando la peor crisis de su historia (y eso es mucho decir para un país como Cuba), mentir y acusar a los médicos mexicanos de falta de voluntad o de cualquier otra cosa no es el camino, y más después de la pandemia en donde demostraron su calidad técnica, humana y capacidad de respuesta.

