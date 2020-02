¿Meade de regreso?

El que podría reaparecer a la escena política en poco tiempo es el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade. Resulta que en varias reuniones "informales" con sus más cercanos ex colaboradores como Virgilio Andrade y Jaime González Aguadé, entre otros, son más recurrentes las voces que le piden intentarlo otra vez.

Sin embargo, su posible regreso no sería de la mano del priísmo. La intención es que encabece primero alguna organización que logre hacer contrapeso al actual gobierno y después, en 5 años, alcanzar por segunda ocasión la candidatura a la Presidencia de la República.

Por lo pronto, nos cuentan que un partido político tiene intenciones de ofrecerle un curul vía plurinominal para la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del 2021, sin embargo, eso no estará dentro de los planes de Meade, quien no ve con malos ojos la posibilidad de intentar buscar la primera silla del país en el 2024.

Aunque ya pasó más de un año de la derrota, el equipo del ex secretario de Hacienda sigue resentido con el PRI, ya que aseguran, lo dejaron completamente solo. No hay que perder de vista que las bases nunca estuvieron de acuerdo con la designación de Meade, quien no era militante priísta y transitó sin problema entre los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

¿Y Cabal Peniche?

Otro que también quiere regresar es el ex banquero Carlos Cabal Peniche, quien asesora a una empresa que quiere trabajar con el gobierno del presidente López Obrador en la instalación una red de cajeros automáticos para las comunidades no bancarizadas, proyecto que se encomendó a una banca de desarrollo.

Nos cuentan que el ex presidente del Banco Cremi-Unión, no quita el dedo del renglón y quiere retornar al sector financiero y empresarial.

Hace apenas dos meses, el empresario tabasqueño reconoció que en 1994 aportó recursos para financiar campañas electorales, en particular la del entonces candidato Roberto Madrazo.

Dos días después de la declaración del ex banquero, el presidente López Obrador se refirió a la declaración de Cabal Peniche y descartó una investigación en su contra. "Vamos a ver hacia adelante" y admitió que el dicho del presidente de Cremi-Unión fue un acto de franqueza.

En 1994, la Secretaría de Hacienda intervino al Banco Cremi-Unión por presuntos malos manejos en sus operaciones y giró orden de aprehensión contra Cabal Peniche, quien huyó del país para instalarse en el extranjero. Tras cuatro años prófugo, las autoridades lo detuvieron en Australia y lo acusaron de un fraude por 700 millones de dólares.

Cambios en Bayer

Los que están de manteles largos son los ejecutivos de la farmacéutica Bayer México, quienes designaron a la doctora Yusimit Ledesma Osorio como su directora médica.

Ledesma, quien radica en México desde hace casi dos décadas, es médico por la Universidad de Holguín, con especialidad en endocrinología en la Universidad de la Habana, Cuba. Previo a su designación se desempeñó como directora médica de Takeda. Sin duda, un acierto y una buena noticia para la compañía alemana.

