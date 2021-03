"¿Me escuchas?" La sororidad en los barrios rudos de Quebec

Una se podría preguntar si la suma de un desamparo, más otro, más otro, hace la fuerza. Pareciera que sí, a su tan dolorosa manera. "¿Me escuchas?" ("M'entends-tu?") es una serie de televisión québécoise. Comienza en la adolescencia de sus tres protagonistas: Ada, Fabiola y Carolanne, más tarde, a través del recurso del flash back: esas memorias que regresan, entendemos que su amistad comenzó en la infancia. Solas, excluidas, silenciadas: se encuentran. Y convierten su amistad en el eje que ordena y protege sus vidas, hasta donde es posible. En el amor compartido, en sus sueños, en su humor imparable y sus ganas de existir: se encuentran.

Son la inspiración, la testiga, el sostén la una de la otra. En la sororidad nutren un pacto que, dando tumbos entre la violencia, el abandono, el alcohol y las alacenas vacías, llama a la vida. Tres personajas entrañables. Alrededor es el caos. ¿La esperanza? Es una bestia escurridiza. Cada día hay que inventarla. Las tres mosqueteras de las pequeñas, minúsculas dichas cotidianas. ¿Cómo se ilumina un día? Errar por las calles. Cantar para ganarse unas monedas. Tantas maneras de gritar: "Mírenme, respétenme, escúchenme, porque sí existo". Languidecer en una banca. Reírse juntas de una mujer elegante y de tacones altos que pasa frente a ellas como la emisaria de un mundo tan ajeno, atildado, con horarios fijos y sopa caliente en la mesa. El inaccesible lado "correcto" de la acera.

Fabiola, a su manera, sabe más de ese mundo de las rentas pagadas a tiempo: es responsable de su abuela paralizada, de su hermana que padece una adicción a las drogas y no puede ocuparse de su hija y de esa bebé a la que Fabiola adora: "La nena". Es gerente de un lugarcito de comida rápida, esporádicamente se deja embaucar por un compañero de trabajo quien siempre tiene algún favor que pedirle. Tiene una voz hermosa y cantar en un coro es su mayor sueño, su pasaporte a alguna forma de felicidad y libertad. Caro fue expulsada de su casa por un padre violento a quien la madre no puede oponerse. Los ojos de Caro, tan enormes como sus silencios. Es un silencio que el padre impone en la casa. El que sostiene la madre aterrorizada que anhelaría estar con su hija, pero no se atreve a desatar la ira de su amo. En el feudo del padre no hay lugar para la hija. Caro repite la historia de la madre, como si fuera un legado. Escapa y reincide en su relación con un hombre depredador. Aprendió a negarse, aprendió que el "amor" es el terrible vaivén entre una cena romántica y un puñetazo en la cara.

Ada vive con su madre alcohólica, obligada a ser la madre de su madre. Adolescentes cuidando adultas. Tiene problemas para controlar sus arranques de violencia. Acude con una psicóloga en institución. Y esa psicóloga que pareciera también una representante de ese mundo atildado que le queda tan remoto, la elige. La acompaña en un tratamiento breve. La visita en la cárcel. Y le dice: "Cree en mi palabra, la luz va a regresar, cuando la sientas, aférrate a ella". Ada y su amigo Marcel. Suponemos que es repartidor: tiene una bicicleta con una caja de madera delante. En ella Ada se sienta y va de paseo. Respira hondo, extiende los brazos. El mundo es suyo por unos minutos. Anda de viaje. Su dolor, su ira inmensa le hacen difícil vincularse.

Y, al mismo tiempo, es ese ser amoroso que se detiene en el camino para rescatar un collarcito de cuentas que se le fue en una alcantarilla a su amiga Pretzel, una mujer trans con la que comparte conversaciones y cigarros. Es la que levanta del piso a su madre casi inconsciente y la arrastra hasta su cama. La incondicional de sus amigas. La que se las ingenia para conseguir el dinero para ir las tres como "ricas" a pasar el día en un spa. La que "castiga" al novio violento de Caro y pasa dos años infernales en la cárcel. La que se enamora de un barista sin poder aceptar que está enamorada. Porque, ¿acaso semejante "milagro" podría ser posible? Esa niñita a la que su madre tambaleándose expulsaba por horas y horas de la casa para recibir a un amigo. Su madre se olvidaba de a niña. Su madre no podía acordarse ni de ella misma.

La serie (dos temporadas hasta ahora, en Netflix) está plagada de risas y de momentos entrañables. ¿Cómo se sobrevive a la desgracia? Cantan. Valoran cada segundo de lo que es bueno. Una canica encontrada en un mal momento en una escalera se convierte en un sello de amor y solidaridad. Comparten cervezas en el barecito preferido. La historia avanza y Cari, que ama la lectura ya trabaja en una librería. Ada en una tienda de ropa. Fabiola en el pequeño restaurante. Pareciera que el caos se acota. Que encuentran las fisuras de esa exclusión que las devoraba para escabullirse e instalarse un tantito más allá. Aprenden a desencontrarse y a perdonarse. Pero Caro no puede escapar de esa espiral de violencia en la que vive con su pareja. Su madre lo logra: temblando, llena de dolor y de dudas abandona a su esposo y se muda a un refugio para mujeres en situación de maltrato. Recomienza una vida. El amor tiene que ser otra cosa. Está en otra parte. La madre lo logra.

Caro, no. A pesar de su denuncia después de años de control, descalificaciones, golpes, a pesar de la orden de restricción que debería protegerla, a pesar de su posibilidad de comenzar a vivir como quien se quita una lápida de encima: le abre la puerta a su agresor. Para despedirse, sí. Porque supone que él la ama y tiene derecho a escuchar una despedida. Porque toda la violencia padecida y naturalizada no le permitió elaborar las dimensiones de esa violencia. Porque quiso atreverse, realizar un acto: enfrentarlo. Decirle que nunca más. Porque no entendió que con él las palabras no eran, nunca fueron posibles: le abrió la puerta a su agresor. Y aquí, por el momento se detiene la serie. El rostro de Caro con una máscara de oxígeno. El grito de la madre. Sus amigas -impotentes- tomadas de la mano y mirando a distancia... ¿Quién estuvo allí para escuchar esas infancias? Esas adolescencias. ¿Quién estuvo allí cuando cada una de ellas gritó de tantas maneras: "¿Me escuchas?".

