Maternar de cerquita

"Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito". Era la canción preferida de Sebastián. "Diablito blanco mami, diablito blanco". Se las cantaba y pasaron años antes de que se dieran cuenta que la tonada es muy distinta a la que yo lograba captar y que canto pésimo. Ahora tiene 24 años. Atravesó solito la frontera hacia "el lado de allá" como escribía Cortázar y regresó con María "hacia el lado de acá". Para una madre de tres hijos varones una nuera -además tan luminosa- es una fiesta. "Ya llegaron los huroncitos", me dice Diego mi hijo mayor que se asoma por la ventana. Tiene 34 años. Diego va a pasar un mes y medio en nuestra casa. Cuarenta y cinco días con sus noches con mi hijo de nuevo bajo el mismo techo. Los "huroncitos" entran y Sebastián nos tritura con su abrazo. No vayan a pensar que mis bienvenidas son las más escandalosas y cursis, mis perruchis actúan como un par de desquiciadas.

La vida ofrece "casualidades" muy conmovedoras. En finés -la lengua de mi nuera- su nombre se dice Maria, sin acento. Así me llamó siempre mi papá. Mi papá se murió "completito"-como decía él- hace dos años con nueve meses. No deja de dolerme saber que ya nunca va a ver a sus nietos, así que le escribo cartitas y le platico de ellos. A mi nuera le digo "María" con acento, para no emocionarme de más. Mi hijo Jerónimo pasó por aquí como un meteoro, pero va a regresar. Lo escribo como quien cita un milagro: después de dos años de ausencias mis hijos y yo habitamos -al menos por un tiempo- la misma ciudad. Diego está en la casa. Escribo y él duerme en su recámara. Ya no hay peluches, se los cuento para probarles que soy una madre muy prudente. Hace siglos me pidieron que los regalara y yo regalé algunitos y los preferidos los conservo en cajas y encima de mis libreros. Me encuentro su taza de café en la mesita del balcón. Sus libros sobre el sofá. Escucho de pronto el ruido de los trastes en la cocina. Cuando entre a preparar mi desayuno las puertas de los anaqueles van a estar abiertas, casi todas. Es una antigua costumbre muy suya: las cierra hasta que termina de cocinar y mientras tanto se mueve de un lado al otro evitando los cabezazos por milímetros.

Las conversaciones breves entre una actividad y la otra. Los minúsculos actos cotidianos. Reconstruir la intimidad. Porque sí: se pasa de estar como tiesecitos de tan conmovides y al borde del llanto a cohabitar. Tranquilamente. Despacito. Las conversaciones interminables con una copa de vino. Con Diego llegan las referencias literarias soltadas a diestra y siniestra con el más mínimo pretexto. Cada vez revisa sus libreros y los míos. Nunca más que en su padre, he encontrado esa manera tan apasionada de amar los libros. Bajamos al jardín común y Sebastián y yo ponemos pachonamente en orden el mundo debajo de una sombrilla mientras María y Diego preparan la parrillada. El sol brilla y la escena pareciera tan "natural". ¿Qué podría haber de más "natural" que estar juntes?

Me cuesta mirar hacia atrás y aprehender esa manera en la que la pandemia agrandó la distancia geográfica, en la que "lejos", se convirtió en "lejísimos". En "imposible". En esa pregunta recurrente: "¿Cómo están realmente? ¿cuándo podré volver a abrazarlos? ¿cuándo estaremos juntos? ¿Y si no me cuentan la verdad verdadera para no preocuparme?" Esa manera tan honda y distinta en la que durante dos años interminables pesaron las ausencias. Cierro los ojos, los abro de nuevo y siguen allí frente a mí. "Presencial" como nos ha dado por decir ahora. Qué parteaguas tan inimaginable: "¿virtual o presencial?" Ahora puedo nombrar el dolor que significó no tenerlos cerca. Tuvimos mucha suerte, estamos bien. Es casi inaceptable hablar de "dolor" cuando salimos de la crisis sin daños mayores. Pero vaya que la distancia geográfica duele, aunque mientras sucede no se diga. Todo lo que deja de decirse. ¿Ya dije que los tres son adultos?

Ya lo dije. "Diablito blanco, mami. Canta diablito blanco".

Pero quizá una no logra soltar esa larga costumbre de sentirse "tan necesaria", de repetir las preguntas que a veces los desesperan: "¿Estás comiendo bien?" "Abrígate que leí que hay tormenta de nieve", "¿Regaste las plantitas?" "¿Tienes a mano el Vick Vaoorub? ¿Del mexicano? Vete tú a saber qué fabrican por allá". "Ay, hijito, está colgado el botón de esa camisa". Cosas de esas que una sabe que ellos son más que capaces de resolver. Es más, las han resuelto ya por años. Pero seguimos dando lata, más por nosotras que por ellos. A veces las mamás somos como pulpitas empeñadas en no soltar. Nos piden demasiado. Y ellos conceden de vez en vez con generosidad: "¿Cómo era la receta de los huevos promiscuos?" "Claro que las haditas vivían en el jardín de nuestra casa". "Es cierto lo que dice mamá: el ámbar es una piedra protectora. Lo he comprobado". Existe un vínculo intenso y lo sabemos. Tanto de qué conversar. Tantas maneras de apoyarnos y acompañarnos, pero una insiste en ser necesaria -también- en los detalles minúsculos de la cotidianidad.

Ahora traigo pegada esa frase: "Me regresó el alma al cuerpo". Me imaginé el alma como una especie de globito que durante meses y meses flotaba fuera de mí y que mantenía yo detenida por un cordel. En estos días cerquita de ellos la longitud del hilito se fue acortando hasta que "me regresó el alma" a la cuerpa. La dicha de mirarlos juntos. La dicha de saber que ese amor entre ellos es una fuerza presente y futura. Nos acompañamos y se acompañan. La vida dará sus vuelcos, pero ellos se acompañan. La parrillada es una delicia, pero a nuestro Chef se le olvidaron las servilletas y los cubiertos. Tengo mi segundo de gloria de madre "indispensable" en las circunstancias más básicas. "Ay, ¿qué harían estos chamacos sin mí?" De pena ajena, ya lo sé. Me siento la generadora del más pasmoso proceso civilizatorio mientras saco las servilletas de la alacena. El privilegio de maternar de cerquita.

