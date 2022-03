Masacre en San José de Gracia

A las 15.30 horas del domingo 27 de febrero un grupo armado llegó a San José de Gracia, Michoacán, y sustrajo a varios de los asistentes a un velorio; los formaron en fila, les pidieron alzar las manos en la nuca y prácticamente los fusilaron. Hubo según testigos al menos 17 personas fallecidas y varias más lesionadas.

El quid es que no hay cuerpos, aún.

En el video casero que circuló en redes sociales de 44 segundos se ve la manera en la que las víctimas son formadas y las obligan a levantar las manos, al tiempo los sicarios armados con fusiles de asalto preparan sus armas y apuntan desde la acera de enfrente hacia donde están las víctimas. Después, abren fuego en su contra. O sea, un fusilamiento, decir las cosas como son. "Ejecutar a alguien con una descarga de fusilería".

Podemos ver que cuando la grabación casera, efectuada desde una casa colindante, vuelve a la masacre se ve algunos de los últimos cuerpos caer al suelo entre una nube de humo de pólvora, y ya no hay nadie contra la pared, todos se han desplomado.

¡Inenarrable!

Cinco horas después de los hechos, llegaron las autoridades al lugar y se percataron que la zona de las ejecuciones estaba recién lavada, sin cuerpos de víctimas; lo que sí hallaron fueron restos de masa encefálica, una bolsa que contenía diversos envases de productos de limpieza.

En el lugar se recolectaron 94 cartuchos percutidos de armas de fuego: 10 de .9mm; 78 calibre 7.62; tres calibre 5.56 y tres cartuchos percutidos calibre 45 mm. Además, fueron decomisados una motocicleta y dos vehículos dañados por disparos de arma de fuego.

Un día después, medios como Reforma lo difundieron como nota principal "Fusilan a 17 en velorio"; Ovaciones: "Fusilan a diecisiete en un velorio en Michoacán, y 24 Horas "Graban ejecución; se llevan cuerpos". El madrileño El País le designó un gran espacio en la versión digital; fue de llamar la atención la columna La Rayuela de La Jornada -para la historia-, dudando de que los vídeos fueran reales:

"¿Montaje? ¿Provocación? ¿O de que se tratan esos vídeos difundidos ayer en Michoacán?"

El tema llegó a la mañanera del lunes 28.

Un reportero le pregunta al presidente su opinión sobre los hechos. lamentables.

Lo primero que dijo fue que había que esperar a que hubiera información, lo que tenían en ese momento era un reporte de la fiscalía estatal donde se afirma que "hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados", dijo.

Agrega el presidente que le "llamó la atención, porque esas noticias, por lo mismo pues...".

- ¿Cree que el video se está malinterpretando? ¿Qué se está manipulando la información? -, le revira el reportero...

"Pues quién sabe", dijo. "Lo que sucede es que me llama la atención porque... Ojalá y no sea cierto ¿no?", dijo el presidente, y agrega con un "y que no sea como lo están difundiendo, pero me llamó la atención, porque El País, Liébano Sáenz, el Reforma creo que hasta lo trae de ocho columnas ¿no?, a ver. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho".

¡Por supuesto que los medios lo dieron como un hecho presidente! seguramente confirmaron la noticia y verificaron la huella de los vídeos caseros; conozco dos.

Es evidente que esa mañana el presidente no tenía la información, pero deseó "con toda mi alma que no sea como ellos (Reforma y demás) lo están dando a conocer".

Debo confesar que, de momento, al escuchar al C. Presidente en esa mañanera dudé que los videos fueran reales. Me dije, si alguien presume de estar informado es el presidente, él mismo ha dicho que tiene un ejército de 50 millones de informantes.

El primero en confirmar la veracidad del video fue el presidente municipal de Marcos Castellanos, Jorge Luis Anguiano.

El tema creció sobre todo en las redes, preguntamos ¿qué había ocurrido en esa hermosa población michoacana, tierra del historiador Luis González?

Además, nunca habíamos visto una ejecución de ese tipo. Los criminales tuvieron tiempo suficiente para borrar evidencias.

En la mañanera del martes 1 de marzo hubo más información oficial.

La proporcionó Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad Publica quién admitió que el hecho ocurrido en San José de Gracia fue una multiejecución y no un fusilamiento, ya que no hubo una acción sincronizada.

"Lo que sí podemos advertir de los indicios es que, efectivamente, hubo lesiones, hubo gente que fue afectada, hay huellas hemáticas, hay balas percutidas que fueron utilizadas de diferente calibre y con todo eso se va a seguir investigando. Pero nos parece que esa afirmación temprana que circuló profusamente en redes y que algunos retomaron no tiene ningún soporte hasta el momento".

Mejía con esa información duda de la ejecución, pero relata que el móvil apunta a una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada.

Recomiendo ver completa la mañanera...

Eso sí, acusó que no hubo un alertamiento por parte de la autoridad municipal y que fue la Fiscalía local la que dio el llamado a las demás autoridades.

Lo que no dijo el funcionario fue que la autoridad estatal se enteró gracias a los videos en la red.

Esa mañana, el presidente acusó a Felipe Calderón de ser un cínicazo por haber opinado sobre la masacre.

En efecto, un día antes, el presidente Calderón escribió en su cuenta de Twitter:

"Un video como el de S José de G es noticia por su escalofriante contenido, no por política. Las víctimas en un paredón, se observan los disparos de quienes apuntan, quedan evidencias: casquillos, 'restos'. La gente está amenazada para no divulgar más videos. Condolencias a ellos".

Calderón, le reviró al presidente con un: "Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos...".

Esa mañana el presidente sugirió cambiarle el nombre al CJNG ya que ello le afecta al estado de Jalisco, y concluyó que en lo que resta de su gobierno seguirá con la política de abrazos y no balazos.

Obviamente hubo muchas críticas contra esa expresión de cambiar el nombre a un grupo delincuencial.

Las senadoras panista Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez se lanzaron duro en una conferencia de prensa; Gálvez se pasó al decirle "wey" al señor presidente, hay que respetar la investidura...

Lo real hoy es que Michoacán tuvo el primer lugar de homicidios dolosos en febrero dejando atrás al estado de Guanajuato, gobernado por panistas.

Esas altísimas cifras son muy a pesar de que nuestro Ejército y Guardia Nacional lleva más de dos semanas en la región de la Tierra Caliente para reestablecer el Estado de Derecho.

Por cierto, no es un asunto de balazos o abrazos sino de aplicar con firmeza la ley.

Héctor de Mauleón periodista de El Universal ha seguido de cerca el caso. De hecho, fue él quien dio a conocer el segundo vídeo de la masacre. Este miércoles comentó que lo que sucedió fue "una masacre (y no un montaje)".

Subrayó que "quedan pocas dudas de que las corporaciones federales no aparecieron sino muchas horas después. Y quedan pocas dudas de que lo primero que se intentó fue sacar al presidente, sin heridas, de este escándalo. Sucedió todo lo contrario".

Coincido con Héctor, quien por cierto su columna del martes fue excluida de la síntesis de presta del gobierno como nos lo recordó Hermenegildo Castro.

Las críticas han sido muy duras, hay un cartón de Paco Calderón en Reforma muy elocuente.

Preguntamos: ¿Y dónde están los cadáveres?

Y ¿dónde está la inteligencia que dice tener nuestro Ejército, Marina y Guardia Nacional?

PD. En la mañanera de este miércoles el presidente afirma de nuevo que en México no hay masacres "no somos iguales, si en nuestro gobierno no hay represión, no hay masacres, no hay tortura, se respetan los derechos humanos...".

