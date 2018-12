¿Más ocultamientos de sacerdotes pederastas?

Desde que un Gran Jurado de la Corte Suprema de Pensilvania encontrara 301 "sacerdotes depredadores" en agosto pasado, diferentes fiscales generales de distintos estados han empezado varios casos (ver La iglesia católica en el banquillo de los acusados). Entre ellos destacan Virginia, Maryland, Vermont, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Nebraska, Washington, Kentucky, Missouri y Nuevo México. Mientras, en las últimas semanas, se ha reunido con la diócesis de su estado el fiscal de Louisiana.

Esta semana nos enteramos que un nuevo informe de la justicia norteamericana reveló que la Iglesia Católica de Illinois, EU habría ocultado los nombres de al menos 500 sacerdotes acusados de abuso sexual a menores, en comparación con los 185 reportados como sospechosos.

A través de un comunicado, la Fiscal del estado, @LisaMadigan, concluyó que las diócesis católicas en Illinois son incapaces de investigarse a sí mismas y no resolverán las crisis por pederastia por su cuenta.

Madigan dijo que sus hallazgos preliminares han revelado que las seis diócesis de Ilinois han hecho un trabajo preocupantemente inadecuado al investigar las acusaciones y que, en algunos casos, no las investigaron para nada ni notificaron de las acusaciones a los trabajadores sociales infantiles del estado.

Madigan dijo que, aunque las seis arquidiócesis han identificado públicamente a 185 clérigos de tener una acusación "creíble" de abuso sexual infantil, la fiscalía encontró al menos a 500 sacerdotes más acusados de abuso.

"Al elegir no investigar a fondo las denuncias, la Iglesia Católica no ha cumplido con su obligación moral de proporcionar a los sobrevivientes, feligreses y al público un informe completo y preciso de todos los comportamientos sexuales inapropiados que involucran a los sacerdotes en Illinois".

La oficina de Lisa Madigan reconoció que una acusación que se ha encontrado como creíble no es lo mismo que una simple acusación (A.G. Madigan: "Prosecution May Be Warranted" in Clergy Abuse Investigation). El informe revelado este miércoles por Madigan fue tachado de "falso" por William Kunkel, el asesor legal de la arquidiócesis de Chicago. "La idea de que el abuso de menores en la iglesia católica es más extenso de lo que creíamos es falsa", dijo en declaraciones al diario The Washington Post. "No vemos abogados, médicos ni escuelas que publiquen listas como esta", agregó.

Pero el golpe es duro. La revelación del informe se produce en un momento de crisis en la Iglesia Católica a nivel internacional por el manejo de los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, y sobre todo por el encubrimiento de los obispos, "la ropa sucia se lava en casa·, era la opinión de antes de Francisco...

Mea culpa: Iglesia Católica

La crítica de la fiscal Madigan hacia la Iglesia se produce el mismo día que el Vaticano anuncia que el obispo auxiliar de la ciudad de Los Ángeles, California -Alexander Salazar-, sería removido luego de una revisión de cargos por pederastia ocurridos en la década de 1990.

En efecto, el miércoles, 19 de diciembre la Santa Sede difundió una carta escrita por el arzobispo José H. Gómez, en la que relata que "en el 2005, un año después de haber sido ordenado obispo, la Arquidiócesis tuvo conocimiento de una denuncia contra el Obispo Salazar por conducta indebida con un menor".

"La acusación contra el Obispo Salazar provino de una supuesta conducta indebida que se dice ocurrió en la década de 1990, antes de ser ordenado obispo, cuando estaba sirviendo como sacerdote de una iglesia", describe Gómez.

Y que tras la correspondiente investigación del caso por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, y por el Comité de Supervisión de Mala Conducta del Clero, una junta independiente de la Arquidiócesis, "el Comité encontró que la acusación era creíble y presenté sus conclusiones y recomendaciones junto con mi propio voto a la Santa Sede para que se tomara una decisión final sobre el estado del Obispo Salazar", explica el Arzobispo de EU.

Estoy agradecido -concluye el prelado- por la amorosa preocupación del Santo Padre por la familia de Dios aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Estas decisiones se han tomado debido a la profunda preocupación por la sanación y la reconciliación de las víctimas de abuso y por el bien de la misión de la Iglesia.

Hacia la reunión mundial para la protección de menores

Un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, fechado este 18 de diciembre informa que el comité organizador del encuentro para la protección de los menores en la Iglesia, que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019, continúa avanzando en los preparativos de la reunión.

Los organizadores enviaron una carta a propósito de estos preparativos en la que se exhorta a todos los participantes a seguir el ejemplo del Papa Francisco y encontrarse personalmente con víctimas de abusos antes del encuentro que habrá en febrero...

Greg Burke, vocero de la Santa Sede reiteró lo que dice la carta de que "los organizadores están urgiendo a los participantes a que se reúnan con víctimas de abusos en sus propios países antes de venir a la reunión; y este es un modo concreto de poner a las víctimas en el primer lugar, y de darse cuenta verdaderamente del horror que han vivido".

Asimismo, señaló Burke que "el encuentro sobre la protección de los menores va a estar enfocado en tres temas principales: responsabilidad, asunción de responsabilidades y transparencia".

La carta incluye un breve cuestionario que será utilizado para la preparación interna del encuentro. La reunión se centrará en tres temas principales: responsabilidad, asunción de responsabilidades y transparencia, y los participantes trabajarán juntos para responder a este grave desafío.

¿Quiénes conforman el Comité organizador?

Los cardenales Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, EU; Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, y Presidente de la Conferencia Episcopal de la India; Mons. Charles Scicluna, arzobispo de Malta y Secretario Adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; y el Padre Hans Zollner, Presidente del Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores.

El cónclave de febrero estará encabezado por el papa Francisco y está convocada toda la Iglesia Católica; en primer lugar los presidentes de las Conferencias Episcopales y los representantes de la Unión de Superiores Generales y de la Unión Internacional de Superiores Generales.

Asimismo participarán los jefes de las Iglesias católicas orientales, los Superiores de la Secretaría de Estado, los Prefectos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Congregación para las Iglesias Orientales, de la Congregación para los Obispos, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Congregación para el Clero, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica y del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

En los trabajos preparatorios del encuentro participarán, entre otros, Gabriella Gambino, Subsecretaria para la Sección Vida, y Linda Ghisoni, Subsecretaria de la Sección Fieles Laicos, del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

También estarán implicados en los trabajos la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores y algunas víctimas de abusos por parte del clero.

Posdata. Grupos de civiles armados autodenominados "policías comunitarias" amenazaron con detener y someter a "reeducación" al obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel. ¿Su pecado? El pedir que regresen los desplazados de pueblos que los comunitarios han tomado por asalto. El obispo lamentó además la "complacencia de las autoridades" ante el caos y la inseguridad en el estado de Guerrero...

El obispo Rangel pide que los gobiernos estatal y federal llamen a una tregua: "que el gobierno apriete, ya sea federal, ya sea estatal, el que cometa ilícitos que se enfrente a la ley. Yo veo mucha pasividad y tolerancia del gobierno federal y de parte del gobierno estatal. Yo he comentado también como ha habido sucesos, lo de Aguas Blancas, lo de Iguala, de destituir a los gobernadores. Para mí, tienen temor de que se haga una masacre, claro que nadie está de acuerdo con esta masacre, pero se tiene que arreglar con tiempo porque esa es una bomba de tiempo", declaro al periódico La Jornada de Guerrero...

Abundó Rangel que se habla de la Guardia Nacional, de la que no está de acuerdo, porque la defensa del pueblo le corresponde a los civiles, no a los militares, estos últimos son para defender la patria.

