Más de 24 mil mujeres desaparecidas ¡gravísimo!

Existen en México más de 24 mil niñas y mujeres desaparecidas, reconoció Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNBCNB) de la Secretaría de Gobernación, al encabezar el 'Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba', en el estado de Morelos.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, por su parte reconoció como urgente actuar en coordinación y profesionalismo para encontrarlas. "Ojalá esta indignación y esta tristeza que tenemos todas el día de hoy, todas y todos, nos haga direccionar nuestro profesionalismo y nuestras capacidades, que son muchas, hacia la búsqueda de todas. Por (la joven asesinada) Debanhi y las más de 24 mil. Ni una más", expresó la funcionaria (nota de Antonio Baranda de Reforma).

'Si nosotras 'googleamos' en este momento nuestro nombre va a haber una mujer desaparecida con nuestro nombre, dijo Quintana. En efecto, las mujeres desaparecidas, se llaman con todos los nombres del calendario y casi nadie hace nada para encontrarlas. Es una grave tragedia.

Encinas, reconoció ante la "gravísima" situación de violencia que se requiere una atención con visión de Estado. Alertó que la desaparición está asociada particularmente a la comisión de delitos como la trata de personas y la agresión sexual.

Alertó el funcionario que una de cada cuatro personas desaparecidas es mujer, la mayor parte de ellas menores de edad. Los datos coinciden con la cifra que dio a conocer el pasado 12 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. (Véase. Regresar el Ejército a los cuarteles pide la ONU)

Hay que decir además que el número de mujeres desaparecidas y no localizadas se ha incrementado exponencialmente en este gobierno si se compara con el mismo lapso de sus dos antecesores inmediatos.

Pasamos, según El Financiero de 987 mujeres desaparecidas con Felipe Calderón, a 3, 713 con Peña Nieto a hasta hace unos días tenemos 7 mil 911 mujeres en lo que va del actual gobierno, a pesar de que ahora tenemos más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) que quizá sirvan para muchas cosas -para controlar a los migrantes por petición de Washington-, pero no han servido para encontrar a personas desaparecidas.

Catorce personas de menos de 17 años han sido reportadas diariamente como desaparecidas o no localizadas; esto indica que solo en 2021 ocurrieron en México cinco mil 110 casos de desaparición de menores. Además, uno de cada 100 menores desaparecidos es hallado sin vida, y la delincuencia organizada en complicidad con autoridades se ha convertido en un perpetrador de las desapariciones en México.

El diagnóstico es grave. Sin contar las cifras de feminicidios que en el primer trimestre sumaron 229 .

¿Y que ha dicho el C. presidente?

Como lo comentamos en este espacio descalificó el informe de ONU en una mañanera "ellos (la ONU) no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad", dijo.

Y en la mañanera de este martes 26 de abril culpa de la violencia de género al modelo neoliberal. Vale la pena rescatar lo que ocurrió en la reciente conferencia en Palacio.

Le pregunta la valiente reportera.

- "Más allá de atender las causas que originan la pobreza, que son causas distintas a las que originan la misoginia, ¿qué es lo que ha encontrado el gobierno federal a más de tres años de gobierno, de las causas que se puedan dar en torno a que se sigan dando estas cifras en aumento de desapariciones de mujeres, de feminicidio, de violación, etcétera?"

La respuesta del presidente fue que "la falla de origen es el modelo imperante durante mucho tiempo. Creo que se dejaron de promover principios, valores; se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones, por un sistema materialista, individualista, egoísta (...), aparejada a la falta de oportunidades, al empobrecimiento, a la desigualdad, ocasionó, nos llevó a una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo, eso es una decadencia, entonces hizo crisis".

"¿Y qué es lo que se tiene que hacer?", se pregunta AMLO y responde.

"Pues cambiar completamente ese modelo, como lo estamos haciendo, y que no sea el dinero, lo material, lo básico, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el evitar la desintegración de las familias".

Agregó que se debe "regresar a infundir principios, valores. Por eso es la transformación y todos tenemos que contribuir."

Y dijo que de no haber iniciado los programas de Bienestar estaríamos peor. Aunque precisa "aun cuando no hay corrupción y no hay impunidad para nadie, y el que comete un delito es castigado; pero aun con eso, lo que ha ayudado más es la atención al pueblo".

Reunión con buscadoras de Sonora

La reportera lo interrumpe y le pregunta directísimo sobre el caso de las mujeres buscadoras de Sonora que han tenido que salir a buscar a sus hijos; "usted les daría en algún momento audiencia, porque cuando va a Sonora a veces, bueno, pues lo vemos también atendiendo asuntos de béisbol, que es un asunto que usted menciona que es atender las causas para los jóvenes.

Aquí el presidente dijo molesto "Sí, pero no voy a eso nada más; o sea, ya ahí sí te pasaste; o sea, no, no, no".

De inmediato la reportera le comenta: "No, pero me refiero a que, si en algún momento usted le pudiera dar una atención, una audiencia a las madres buscadoras cuando va a Sonora".

El presidente respondió que cuando va a Sonora se reúne con todos. Con indígenas yaquis, con guarijíos, con los seris. "O sea, porque no se puede simplificar a ese extremo, que lo estás haciendo, que voy a Sonora al béisbol".

Dijo más cosas el C. presidente.

Un día antes el presidente evitó hablar de las mujeres a pesar de que el fin de semana hubo grandes movilizaciones en el país; aquel lunes presumió en la mañanera su gran nivel de popularidad, antes ofreció disculpas "a los voceros del conservadurismo, les voy a presumir, todo porque es un homenaje al pueblo de México", y ordenó poner la encuesta donde el presidente está por encima de Joe Biden, Jair Bolsonaro (39) y el presidente de Japón, Fumio Kishida 44.

Y presumió "Mira, aquí estamos nosotros, 71 por ciento de aprobación, siete indecisos y 22 en contra (...) vamos bien, vamos bien."

Buena noticia en San Lázaro

Y en medio de llamados a parar los feminicidios, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad castigar con penas desde 30 años y hasta de 45 años de cárcel el intento por cometer este delito.

Se trata de una medida legislativa que todos celebramos ya que de ser aprobada por el Senado permitirá que los jueces y magistrados determinen, en función a las pruebas, la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible.

En tribuna, legisladores relataron diversos casos en que la impunidad de los agresores ante fallidos intentos de dar muerte a una mujer les abrió la puerta a posteriores feminicidios consumados. (ver el diario de debates).

Con esta ley, los potenciales feminicidas no gozarán de la libertad condicionada, libertad anticipada, libertad preparatoria ni de la sustitución de la pena por este delito.

Posteriormente, los diputados aprobaron la creación del Centro Nacional de Identificación Humana con la advertencia de la oposición -PRI, PAN y PRD-, de que éste sólo tendrá viabilidad si le asignan los recursos suficientes en el presupuesto de 2023.

El dictamen contiene modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Enhorabuena por los legisladores, están haciendo su trabajo. No sólo es aprobar la ley sino que todos los demás hagan su trabajo. Simplemente aplicar la ley, como dijo Alejandro Encinas recientemente: "Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional (...) este fenómeno nos exige trabajar de manera conjunta".

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.