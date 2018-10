El aeropuerto se ha vuelto un tema tan recurrente como hueco, y cada día que pasa oímos más noticias sobre consultas y más noticias sobre los terrenos y la opción de Santa Lucía como una especie de campaña de posicionamiento previa, pero al parecer han llegado más lejos de lo que debieran y el tema se ha vuelto el circo del nuevo gobierno; algunas consideraciones:

· Existe un procedimiento de Consulta Popular legal pero no es el camino que han decidido tomar. Parece mejor limitarlo a unas cuantas personas, que podría ser un método estadístico válido, pero tampoco, es prácticamente voluntario y así sólo asegurarán la asistencia de sus bases fieles y no la participación real de los mexicanos.

· La expresión "¿no sabes quién soy?" era patética y déspota antes, ahora también lo es. Si esas son las formas en que asumen el poder el nuevo gabinete del Presidente electo no quiero pensar cómo se pondrán cuando sí tengan poder y no sólo la intención... creo que sacaron tantos votos por una idea de cambio hasta de formas y esas son lo opuesto a su oferta.

· Si el "pueblo" es tan sabio como creen por qué no ponen a consulta otros temas prometidos que parece no cumplirán, como el tema de bajar el precio de las gasolinas que incluso Rocío Nahle presentó en forma de iniciativa siendo diputada federal... fue una iniciativa que se robó del PAN y le subió la apuesta; en lugar de bajar el 50% del IEPS, como proponía el PAN, pidió que bajara el 60% del IEPS a los combustibles... ¿fue una propuesta real o pura demagogia para llamar la atención y eventualmente llegar al poder?

· La consulta, según sus cifras, cuesta 1.5 millones de pesos y dicen que la pagaran los legisladores de Morena, pero tanto Muñoz Ledo como Batres ya respondieron que no y que no tienen nada que ver con eso... ¿estamos hablando de mala coordinación o de una imposición de la que no estaban enterados los legisladores? Cualquiera que sea de las dos es muy peligroso para lo que viene.

· Me queda claro que Morena apoya la opción de Santa Lucía; si es así ¿para qué hacer la faramalla de una consulta truqueada y focalizada? Tienen el poder de hacerlo sin necesidad de repartir culpas y asumiendo la responsabilidad de sus actos tanto en lo interno como en lo externo.

· Lo curioso es que la opción de Santa Lucía no resuelve problema alguno... es postergar el problema de una manera muy similar a como lo hizo Fox construyendo la Terminal 2 del aeropuerto; pero Fox lo hizo para evitar un conflicto violento, ahora sólo es el capricho y la evidente intención de beneficiar a un constructor.

· Si es tan malo el proyecto de Texcoco por temas de corrupción... ¿Para qué quieren hacer otro que iniciaría con conflictos de intereses y de corrupción?

En lo personal me parece fuera de la lógica el tema... si ya hay algo, si ya está avanzada la obra, si ya están los terrenos y todo lo colateral ¿para qué cambiarlo y volver a empezar todo?

El futuro gobierno está en un entredicho entre la demagogia y la realidad y parece que no sólo buscará al "pueblo bueno" para que los saque del embrollo, lo hará de una forma ilegítima y mediocre para que no se metan en un segundo problema al hacerlo.

La gira de agradecimiento de AMLO

